İngiltere, sığınma başvurusu reddedilen bir kişiyi gönüllü olarak Ruanda'ya gönderdi - Son Dakika
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İngiltere, sığınma başvurusu reddedilen bir kişiyi gönüllü olarak Ruanda'ya gönderdi

İngiltere, sığınma başvurusu reddedilen bir kişiyi gönüllü olarak Ruanda\'ya gönderdi

İngiltere hükümeti, sığınma başvurusu reddedilen bir kişiyi gönüllü olarak Ruanda'ya gönderdi. Bu program kapsamında başvurusu reddedilen sığınmacılara ödeme yapılıyor. Ruanda hükümeti de bir kişinin ülkeye giriş yaptığını doğruladı. Muhalefet partisi, bu uygulamayı seçim öncesi hile olarak nitelendirdi.

01.05.2024 13:23  Güncelleme: 13:48
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İngiltere hükümetinin uyguladığı bir program kapsamında, sığınma başvurusu başarısız olan bir kişi gönüllü olarak Ruanda'ya gönderildi.

Geçen ay açıklanan program kapsamında, başvurusu reddedilen sığınmacılara Doğu Afrika ülkesine taşınmaları için 3 bin sterline kadar ödeme yapılıyor.

Bu, hükümetin iki yıldır parlamentodan geçirmeye çalıştığı ve sığınmacıları zorunlu olarak Ruanda'ya göndermek istediği plandan ayrı bir uygulama.

Parlamentoda çeşitli engellere takılan ve geçtiğimiz haftalarda Avam Kamarası tarafından onaylanan o planın Kral 3. Charles'ın imzasından sonra yasalaşması bekleniyor.

Hükümet, daha önce Yüksek Mahkeme'nin yasalara aykırı olduğuna hükmetmesiyle gündeme gelen planın Temmuz ortasında yürürlüğe gireceğini söylüyor.

Yüksek Mahkeme Kasım 2023'te mevcut İngiltere yasalarına göre Ruanda'nın güvenli bir ülke olarak değerlendirilemeyeceğini açıklamıştı.

Mahkeme, göçmenlerin plan kapsamında kendi ülkelerine geri gönderilme riskiyle karşılaşabileceğini söylemişti.

Ruanda da doğruladı

İngiliz The Sun gazetesine göre gönüllü programa dahil edilen ilk kişi Pazartesi günü ticari bir uçuşla İngiltere'den ayrıldı.

Yetkililer kişinin özel durumu hakkında ayrıntı vermedi ancak artık İngiltere'de kalma hakkı olmadığını belirtti.

Ruanda hükümeti de İngiltere'de sığınma başvurusu başarısız olan bir kişinin Salı günü Londra'dan gelen bir uçakla ülkeye giriş yaptığını doğruladı.

Muhalefetteki İşçi Partisi, Muhafazakar Parti hükümetin Perşembe günü İngiltere'de yapılacak yerel seçimler öncesinde Ruanda'ya uçuşları başlatmak istediğini söyledi.

Ülkeye yasa dışı yollarla giren sığınmacıları kendi ülkelerine veya üçüncü bir ülkeye göndermek, hükümetin öncelikli taahhütleri arasında.

İngiltere'de aynı zamanda bu yıl genel seçim yapılması da bekleniyor ancak henüz tarihi belirlenmedi.

Gönüllü programın ayrıca İngiltere'de kalma hakkı olmayan diğer kişilere ve yabancı uyruklu suçlulara açılacağı da belirtiliyor.

İngiltere İçişleri Bakanlığı, program kapsamında yapılan ödemelerin, gidilen ülkede geçici konaklama, eğitim masrafları ya da iş kurma masraflarını "karşılayabileceğini" söylüyor.

'Seçim öncesi hile'

Resmi istatistiklere göre, İngiltere'de kalma hakkı bulunmayan 19 bin 253 kişi geçen yıl gönüllü olarak İngiltere'den uzaklaştırıldı.

Bunlardan 3 bin 319'una "yeniden entegrasyon paketi" veya İçişleri Bakanlığı tarafından ödenen uçak bileti verildi.

Leigh Day hukuk bürosunun kurucu ortağı ve göçmenlik bölümü başkanı Jacqueline McKenzie, yakın zamanda Ruanda'ya gitmeleri için birçok kişiye bu paketin teklif edildiğini ve bu kişiler arasında çok hassas durumda olanların da bulunduğunu bağlantılarından öğrendiğini söyledi.

BBC'ye konuşan McKenzie, "Yapılan çağrıların sayısına bakıldığında, eğer bu gerçekten iyi bir fikirse, daha fazla insanın gitmemiş olmasına şaşırdım" dedi.

İşçi Partisi'nin dışişlerinden sorumlu bakanı Yvette Cooper, Salı günü gerçekleştirilen gönüllü geri dönüşü "seçim öncesi hile" olarak nitelendirdi.

Cooper, "Muhafazakarlar yerel seçimlerden önce Ruanda'ya uçak göndermek için o kadar çaresizler ki, şimdi birilerine gitmeleri için para ödüyorlar" dedi.

Kaynak: BBC

Hükümet, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiltere, sığınma başvurusu reddedilen bir kişiyi gönüllü olarak Ruanda'ya gönderdi - Son Dakika

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