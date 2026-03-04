İran\'a savaşta hiç beklemediği bir darbe daha: 150 kişi kayıp

ABD ve İsrail'in 28 Şubat sabahı İran'a yönelik başlattığı saldırılar sürerken, çatışmalarda dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı.

SAVAŞ DENİZE DE SIÇRADI

Saldırıların ilk günlerinde İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney başta olmak üzere çok sayıda üst düzey ismin suikast sonucu hayatını kaybettiği bildirilmişti. Tahran yönetimi ise misilleme olarak Körfez ülkelerindeki ABD ve İngiliz üslerini hedef alırken, İsrail'in Tel Aviv, Hayfa ve Beyt Şemes bölgelerine çok sayıda füze fırlatmıştı. Hava saldırılarıyla devam eden savaşta bu kez denizde kayıplar yaşandı.

İRAN FIRKATEYNİNDE AĞIR KAYIP

İran'a ait Moudge sınıfı ve 180 mürettebat taşıyan bir fırkateyn, İran'a yaklaşık 2 bin 750 kilometre uzaklıkta vuruldu. Olayın ardından Sri Lanka yetkilileri, 32 denizcinin ağır yaralı olarak kurtarıldığını ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

İran sınırına yaklaşık 2 bin 750 kilometre uzaklıkta hedef alınan savaş gemisinin saldırının ardından şafak vakti imdat çağrısı yaptığı bildirildi.

Sri Lanka Dışişleri Bakanı Vijitha Herath, İran'a ait savaş gemisinin adanın karasularının hemen dışında vurulduğunu açıkladı. Herath, saldırıdan kurtarılan 32 ağır yaralı denizcinin adanın güneyinde bulunan Galle kentindeki hastaneye sevk edildiğini belirtti. Yaralıların hastaneye getirildiği sırada bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

KAYIP MÜRETTEBAT ARANIYOR

Sri Lanka Savunma Bakanlığı, adanın yaklaşık 40 kilometre güneyinde vurulan gemideki diğer mürettebatı bulmak için arama çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

Bir yetkili AFP'ye yaptığı açıklamada, "Aramayı sürdürüyoruz ancak mürettebatın geri kalanına ne olduğunu henüz bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

GENİŞ ÇAPLI KURTARMA OPERASYONU

Sri Lanka Donanması Sözcüsü Buddhika Sampath, operasyonun uluslararası yükümlülükler çerçevesinde yürütüldüğünü söyledi.

Sampath, "Bu bölge Hint Okyanusu'ndaki arama ve kurtarma sorumluluk alanımız içinde yer alıyor. Bu nedenle uluslararası yükümlülüklerimiz kapsamında yardım çağrısına yanıt verdik" dedi.

Sri Lanka donanması ve hava kuvvetleri, operasyona başka bir ülkenin ordusunun da dahil olması nedeniyle kurtarma görüntülerinin paylaşılmayacağını açıkladı.

DÜN DE İRAN'IN İHA GEMİSİ BATIRILMIŞTI

İran'ın füze ve insansız hava aracı operasyonlarında kullandığı, yaklaşık 228 metrelik uçuş pistine sahip ileri üs gemisi IRIS Makran da dün ABD tarafından hedef alınmıştı. Geminin, Bender Abbas deniz üssünde düzenlenen saldırı sonucu batırıldığı bildirilmişti.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.