İran Milli Takımı, ahlak polisi tarafından öldürülen Mahsa Amini protestolarına destek verdi! - Son Dakika
Üye Girişi

İran Milli Takımı, ahlak polisi tarafından öldürülen Mahsa Amini protestolarına destek verdi!

29.09.2022 14:31

İran'da Mahsa Amini'nin ahlak polisi tarafından öldürülmesinden sonra ülkedeki ve dünyadaki protesto gösterileri şiddetini artırırken, İran Milli Futbol Takımı'ndan protestocularla dayanışmada olduklarını gösteren bir hamle geldi. İranlı futbolcular 1-1 sona eren karşılaşmadan önce kol kola girip, seremoni sırasında siyah montlarını çıkarmayarak formayı ve amblemi kapattı.

İran Milli Takımı, Dünya Kupası öncesi son hazırlık maçında Senegal ile karşı karşıya geldi. İranlı futbolcular, milli marş sırasında milli takımın formasını ve amblemini kapattı. İran'da polis tarafından öldürülen 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ardından tüm ülkede ve dünyada çeşitli protesto gösterileri düzenlenmeye başladı.

MONTLARINI ÇIKARMAYARAK FORMAYI VE AMBLEMİ KAPATTI

İran Futbol Federasyonu, tepkilerin şiddetini azaltmak için Senegal'le oynanacak maçın Avusturya'da seyircisiz şekilde oynatılmasını istedi. Sözcü'nün haberine göre İranlı futbolcular, 1-1 biten maçtan önce kol kola girdi ve seremonide siyah montlarını çıkarmayarak formayı ve amblemi kapattı. Tüm önlemlere rağmen adalet arayışındaki protestocular seslerini dünyaya duyurabilmek için stat dışında toplandı.

"BİR SAÇ TELİ İÇİN FEDA EDERİM"

Bayer Leverkusen forması giyen İranlı forvet Sardar Azmoun, pazar günü sosyal medyada şu ifadelerle yaşananlara tepki gösterdi; "En kötü ihtimalle milli takımdan atılırım. Sorun değil. İranlı kadınların başındaki bir saç teli için bunu feda ederim. Bu hikaye silinmeyecek. Onlar istediklerini yapabilirler. Bu kadar kolay öldürdükleri için utanmalılar. Yaşasın İranlı kadınlar."

PAYLAŞIMINI SİLİP YENİ PAYLAŞIM YAPTI

Bu gönderiyi daha sonra silen ve daha az sert ifadelerin yer aldığı bir mesaj paylaşan Azmoun, sosyal medyadaki profil fotoğrafını dayanışma göstergesi olarak kararttı. Senegal maçı sonrası bir paylaşım daha yapan Azmoun, ilk paylaşımından sonra başka insanların yaptığı yorumlar nedeniyle takım içindeki huzurun bozulmasına neden olduğu için özür diledi.

Ahlak polisince öldürülen Mahsa Amini protestolarına İran Milli Takımı da destek verdi

HÜKÜMET YANLISI KARİMİ DE DESTEK VERDİ

Öte yandan İran futbolunun en büyük isimlerinden biri olan eski milli takım yıldızı Ali Karimi, önceden hükümet yanlısı eleştirilerine rağmen, sosyal medyadaki protestoları yüksek sesle destekleyerek İran'daki protestocuların çoğu için kahraman oldu. Protestonun organizatörlerinden Mehran Mostead, "Biz sadece yalvarmak için buradayız. Lütfen bize karşı olmak yerine bizi destekleyin. Tabii ki bir futbolcunun desteğini ifade etmesinin sonuçları var. Çünkü İran'da rejime karşı olan insanlar için sonuçları gerçekten riskli. Ama elbette buna katlanmak zorundalar." dedi.

KAYSERİLİ HOSSEINI'DEN TEPKİ: İRAN HALKININ SORUNLARINI ÇÖZÜN

Türkiye'de Kayserispor forması giyen Majid Hosseini de sosyal medyada bir paylaşım yaparak polislere silahlarını bırakmaları çağrısında bulundu. İran'ın efsane forveti olan ve 1998 Dünya Kupası'nın yıldızı Ali Daei, rejime "baskı, şiddet ve tutuklamalar yapmak yerine İran halkının sorunlarını çözmesini" söyledi.

Ahlak polisince öldürülen Mahsa Amini protestolarına İran Milli Takımı da destek verdi

NE OLMUŞTU?

Mahsa Amini, eylül ayı başında uygunsuz bir şekilde başörtüsü taktığı iddiasıyla polis tarafından gözaltında öldürüldü ve pek çok kadın protestocu devlet tarafından zorunlu kılınan başörtüsünü takmadan sokaklara döküldü ve hatta saçlarını kesti. İran'ın bir sonraki maçı, Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'nda 21 Kasım'da İngiltere'ye karşı olacak. İran'ın B Grubu'ndaki diğer rakipleri ABD ve Galler.

YORUMLAR
500
İran, Fransa'nın protestolarla ilgili açıklamaları nedeniyle Fransız Maslahatgüzarı bakanlığa çağırdı İran, Fransa'nın protestolarla ilgili açıklamaları nedeniyle Fransız Maslahatgüzarı bakanlığa çağırdı Ampute Milli Futbol Takımı'nda Barış Telli'ye kadro dışı şoku Ampute Milli Futbol Takımı'nda Barış Telli'ye kadro dışı şoku

Futbol, İran, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran Milli Takımı, ahlak polisi tarafından öldürülen Mahsa Amini protestolarına destek verdi! - Son Dakika


Son Dakika
14:31 İran Milli Takımı, ahlak polisi tarafından öldürülen Mahsa Amini protestolarına destek verdi!
14:24 Fenerbahçeli Szalai, Macaristan forması altında gösterdiği performansla Liverpool'un kıskacına girdi
14:19 AK Parti'den merakla beklenen EYT açıklaması geldi: 2022 bitmeden yasalaşacak, 2023'te hayata geçmiş olacak
14:15 Hande Erçel'in tedavi gören yeğeni Aylin Mavi'nin görüntülerinin izinsiz kullanılması baba Caner Yıldırım'ı sinirlendirdi: Şikayet edeceğiz
14:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret açıklaması kafa karıştırdı! Ocak 2023'de en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olur?
14:10 ABD zırhlılarını adalara sevk eden Miçotakis'ten Türkiye'ye üstü kapalı mesaj: Sınırlarımızı kim ihlal ederse cezalandırılacaktır
13:39 Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven sessizliğini bozdu! EuroBasket öncesi yaşananları anlattı
13:32 Kremlin'den referandum açıklaması: 30 Eylül'de yeni bölgelerin Rusya'ya katılmasına ilişkin imza töreni düzenlenecek
13:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük düşmanım faizdir
12:36 ABD'de kasırganın ortasında hava durumunu aktaran muhabir, mikrofon ıslanmasın diye sıra dışı bir önlem aldı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2022 14:39:56. #1.13#
SON DAKİKA: İran Milli Takımı, ahlak polisi tarafından öldürülen Mahsa Amini protestolarına destek verdi! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement