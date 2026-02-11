İran\'dan ABD\'ye gözdağı: Yapay zekâ videosunda Trump\'ın armadası yok edildi

İran, yapay zekâ ile hazırlanmış dikkat çekici bir propaganda videosu yayımlayarak ABD'ye sert bir mesaj verdi. Videoda, ABD eski Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu'ya gönderdiği savaş gemilerinden oluşan "armadanın", İran güçleri tarafından koordineli bir saldırıyla imha edildiği görülüyor.

Yaklaşık iki buçuk dakika süren ve video oyunu görüntülerini andıran klip, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (IRGC) yakın sosyal medya hesapları üzerinden paylaşıldı. Görüntülerde, Arap Denizi'nde ilerleyen ABD'ye ait USS Abraham Lincoln uçak gemisi ve ona eşlik eden savaş gemileri hedef alınıyor.

Video, karanlık bir akşam saatinde denizde seyreden Amerikan donanmasını göstererek başlıyor. Ardından İran'a ait savaş uçakları gemilerin üzerinden uçuyor. Sonraki sahnelerde ise radar ekranlarını inceleyen İranlı askeri yetkililer yer alıyor.

Kurguda İran kıyılarından füzeler fırlatılıyor, insansız hava araçları, hücumbotlar ve denizaltılar ABD gemilerini çevreliyor. Sonuç olarak uçak gemisinin vurularak batırıldığı gösteriliyor. Panik içindeki Amerikan askerleri kaçarken, İranlı askerlerin operasyonu kutladığı sahnelerle video sona eriyor.

Uzmanlar, bu videonun gerçek bir saldırıdan ziyade psikolojik savaş amacı taşıdığına dikkat çekiyor. Mesajın; ABD askerlerine, Körfez ülkelerine ve İran kamuoyuna yönelik olduğu, Tahran'ın askeri baskı altında geri adım atmayacağını vurguladığı belirtiliyor.

Videonun yayımlanması, İran ile ABD arasında Umman'da yürütülen dolaylı nükleer görüşmelerin sürdüğü bir döneme denk geldi. Bu nedenle bazı çevreler videoyu, İran Devrim Muhafızları'nın bilinçli bir propaganda hamlesi olarak değerlendiriyor. Diğer yorumcular ise, olası bir çatışmanın tüm bölgeyi kapsayabilecek büyük bir krize dönüşebileceği uyarısı yapıldığını savunuyor.

Gerginliği artıran bir diğer gelişme ise kısa süre önce yaşandı. ABD'ye ait bir F-35 savaş uçağının, USS Abraham Lincoln yakınlarında uçan bir İran insansız hava aracını düşürdüğü iddia edildi.

ABD eski Başkanı Donald Trump, son dönemde İran'a yönelik sert açıklamalarıyla dikkat çekiyor. Trump, İran'daki protestolara karşı güvenlik güçlerinin sert müdahalesini gerekçe göstererek askeri müdahale tehdidini sık sık dile getiriyor.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise yaptığı son açıklamada, protestolarda yaşanan can kayıplarının halkta büyük bir acı yarattığını kabul etti. Ancak güvenlik güçlerinin sorumluluğunu doğrudan üstlenmedi. Pezeşkiyan, İran'ın halkıyla çatışma istemediğini ve nükleer silah peşinde olmadıklarını savundu.

Öte yandan Trump, İran'ı nükleer programı konusunda bir anlaşmaya zorlamak istiyor. Geçtiğimiz ay, USS Abraham Lincoln öncülüğünde büyük bir savaş filosunun Orta Doğu'ya gönderildiğini duyurarak, gerekirse "sert ve hızlı" bir askeri müdahalede bulunabileceklerini söyledi.

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ise uranyum zenginleştirmeyi durdurma taleplerini kesin bir dille reddetti. Umman'da yapılan son görüşmeler de sonuçsuz kaldı. İran yalnızca nükleer konuların görüşülebileceğini belirtirken, ABD balistik füzeler ve protestolara yönelik baskıların da masaya yatırılmasını istiyor.

Görüşmelerin tıkanmasının ardından Trump, anlaşma sağlanmaması hâlinde İran'a ağır bir askeri operasyon düzenlenebileceği tehdidinde bulundu.

Tüm bu gelişmeler, İran'ın 1979 İslam Devrimi'nin 47. yıl dönümünü kutladığı günlerde yaşandı. Ülke yönetimi hem ABD baskısıyla hem de ülke genelinde devam eden protestolarla karşı karşıya.

Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ise aylardır İran'ın nükleer faaliyetlerini yerinde denetleyemediğini açıkladı.

Öte yandan İran devlet televizyonu, on binlerce kişinin sokaklara çıkarak yönetime destek verdiği görüntüleri yayımlarken, aynı saatlerde Tahran'daki bazı evlerden "Diktatöre ölüm" sloganlarının yükseldiği de tanıklar tarafından aktarıldı.