Devrim Muhafızları yeni füze saldırı dalgası başlattı! Doha ve Dubai'den patlama sesleri geliyor
Devrim Muhafızları yeni füze saldırı dalgası başlattı! Doha ve Dubai'den patlama sesleri geliyor

Haberin Videosunu İzleyin
Devrim Muhafızları yeni füze saldırı dalgası başlattı! Doha ve Dubai\'den patlama sesleri geliyor
28.02.2026 18:00
Devrim Muhafızları yeni füze saldırı dalgası başlattı! Doha ve Dubai\'den patlama sesleri geliyor
Saldırılara ABD'nin Orta Doğu'daki üslerini hedef alarak yanıt veren İran'dan yeni hamle geldi. İran Devrim Muhafızları ordusu ABD üslerine yeni bir füze saldırı dalgası başlatıldığını açıkladı. Katar'ın başkenti Doha ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Dubai'den patlama sesleri yükseldiği görüldü. Ayrıca İran, İsrail'e hipersonik balistik füze fırlattı.

İsrail ve ABD'nin İran'ı hedef alan saldırılarından sonra Tahran yönetimin yanıtı sert oldu. İsrail'in çeşitli bölgelerine saldırı düzenleyen İran bununla sınırlı kalmadı.

İRAN'DAN YENİ FÜZE SALDIRI DALGASI

İran Devrim Muhafızları ordusu ABD üslerine yeni bir füze saldırı dalgası başlattı. İran'ın Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Kuveyt'te bulunan ABD üslerini hedef aldığı açıklandı. İran'ın yeni saldırı dalgasının ardından Katar'ın başkenti Doha ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Dubai'den patlama sesleri yükseldi.

İSRAİL'E HİPERSONİK BALİSTİK FÜZE SALDIRISI

İran, İsrail'i de bir kez daha vurdu. İran ordusu İsrail'e hipersonik balistik füze fırlattı.

ABD-İSRAİL'İN SALDIRILARI VE İRAN'IN MİSİLLEMELERİ

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar başlattı. İsrail Savunma Bakanlığı, İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • hatay123 hatay123:
    adanaya sıra ne zaman gelecek acaba... 8 8 Yanıtla
    As81855655 As81855655:
    çokmu istiyorsunuz.işte Tc .kimliği taşıyan vatandaşım. 1 0
    Kemal Kemal:
    neden adana,ne olmuş? 0 0
  • Mustafa Doğan Mustafa Doğan:
    İran anlaşmadan uzak durdu sonuçları vahim olacak buraya da çok mülteci akını olur malesef 1 1 Yanıtla
  • Serhat Güngörür Serhat Güngörür:
    Allah’a bağlı ordular nasıl olduda şeytana bağlandı anlamış değilim 0 1 Yanıtla
  • 1234 1234:
    adana bir nato üssü olduğu icin en sonunda olabilir 0 0 Yanıtla
  • Mehmet Guler Mehmet Guler:
    BAE nin başkenti Dubai değil ki Abu Dabi 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
