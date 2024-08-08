İran, Hamas lideri suikastına yanıt vereceğini açıkladı - Son Dakika
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İran, Hamas lideri suikastına yanıt vereceğini açıkladı

İran, Hamas lideri suikastına yanıt vereceğini açıkladı

İran Dışişleri Bakanı Vekili Ali Bakıri, Orta Doğu'da yoğun diplomatik temaslarla geçen günün ardından, ülkesinin Hamas lideri İsmail Haniye suikastına 'doğru' zamanda 'uygun' bir şekilde yanıt vereceğini söyledi. Bakıri, İslami İşbirliği Teşkilatı'nın (IOC) Suudi Arabistan'da İran'ın suikasta vermesi olası yanıtı ele almak için toplandığı Suudi Arabistan'da konuştu.

08.08.2024 03:07
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İran Dışişleri Bakanı Vekili Ali Bakıri, Orta Doğu’da yoğun diplomatik temaslarla geçen günün ardından, ülkesinin Hamas lideri İsmail Haniye suikastına “doğru” zamanda “uygun” bir şekilde yanıt vereceğini söyledi.

Bakıri, İslami İşbirliği Teşkilatı’nın (IOC) Suudi Arabistan’da İran’ın suikasta vermesi olası yanıtı ele almak için toplandığı Suudi Arabistan’da konuştu.

ABD, IOC üyelerinin İran’ı “çatışmayı tırmandıracak adımlar atmasına” karşı uyarmasını umduğunu açıkladı.

Bölgedeki gerilim, Haniye’nin geçen hafta Tahran’da öldürülmesiyle arttı. İran ve müttefikleri İsrail’i suçlarken, İsrail henüz bir yorum yapmadı.

OIC, İranlı ve Filistinli yetkililerin isteği üzerine Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde toplandı.

İran Dışişleri Bakanı Vekili Ali Bakıri, IOC üyelerinin İran’ın suikasta vereceği tepkiyi destekleyeceklerini umduklarını söyledi.

Bakıri “İran’ın hamlesi sadece kendi egemenliğinin ve ulusal güvenliğinin savunması değil, aynı zamanda tüm bölgede istikrar ve güvenliğin savunulması olacak” dedi.

Daha sonra IOC tarafından yayımlanan bildiride de “meşum saldırıdan tamamen İsrail’i sorumlu tuttukları” belirtildi ve suikast İran’ın egemenliğinin “ciddi bir ihlali” olarak tanımlandı. Ancak bildiride İran’ın olası bir askeri hamlesine destek verilmedi.

İran geçen Nisan ayında Suriye’deki diplomatik temsilciliğine saldırıya misilleme olarak neredeyse hepsi havada düşürülen 300’den fazla füze ve insansız hava aracı göndermişti.

OIC Başkanı Mamadou Tangara Haniye’nin öldürülmesinin “tüm bir bölgeyi içine alabilecek daha büyük bir çatışmaya neden olma potansiyeli bulunduğunu” söyledi.

Tangara, suikastın “Filistin davasını bastırmak yerine daha da büyüteceğini” vurguladı.

Suudi Arabistan’ın Haniye suikastıyla ilgili yorumu da Dışişleri Bakan Yardımcısı Valid el Hurayji’den geldi. Hurayji saldırının İran’ın egemenliğinin “açık bir ihlali” olduğunu söyledi.

Orta Doğu’daki diplomatik temaslar hafta başından bu yana sürüyor. ABD Başkanı Joe Bide Salı günü Ürdün, Mısır ve Katar liderleriyle telefon görüşmesi yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da “Hiç kimse bu çatışmayı tırmandırmamalı. Müttefiklerimizle ve ortaklarımızla yoğun bir diplomatik temas yürütüyoruz ve bu mesajı doğrudan İran’a iletiyoruz. Bu mesajı doğrudan İsrail’e de ilettik” dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da İranlı mevkidaşı Mesud Pesekşiyan’la bir telefon görüşmesi yapıp, İran’ın çatışmayı tırmandırmasının “bölgesel istikrara kalıcı hasar vereceğini” vurguladı.

Pezekşiyan’ın ofisinden yapılan açıklamaya göre de İranlı lider Macron’a “Batı savaşı engellemek istiyorsa, İsrail’e silah satışını ve desteği derhal durdurması gerektiğini” söyledi.

Kaynak: BBC

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