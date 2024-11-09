İran\'ın Trump\'a Suikast Planı İddiası

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ABD hükümeti, İran'ın Donald Trump'a yeni başkan seçilmeden önce suikast planladığı iddiasıyla bağlantılı olarak bir Afgan vatandaşı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Adalet Bakanlığı Cuma günü 51 yaşındaki Farhad Şakeri hakkında Trump'ı öldürmek için “bir plan sağlamakla” görevlendirildiğini iddia eden bir iddianame yayınladı.

ABD hükümeti Şakeri'nin tutuklanmadığını ve İran'da olduğuna inanıldığını belirtirken, İran iddiaları “tamamen asılsız” olarak nitelendirdi.

Manhattan'daki bir mahkemeye sunulan iddianamede savcılar, İran Devrim Muhafızları'ndan bir yetkilinin Eylül ayında Şakeri'yi Trump'ı gözetlemek ve öldürmek üzere bir plan hazırlaması için yönlendirdiğini iddia ediyor.

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland yaptığı açıklamada, “Adalet Bakanlığı, İran'ın seçilmiş Başkan Donald Trump da dahil olmak üzere hedeflerine yönelik suikast planlarını ilerletmek amacıyla bir suç ortakları ağını yönlendirmek üzere İran rejimi tarafından görevlendirilen bir kişiyi suçladı” dedi.

Adalet Bakanlığı ayrıca İran'ı açık bir şekilde eleştiren Amerikalı bir gazeteciyi öldürmek üzere görevlendirildiği iddia edilen iki kişiye de suçlama yöneltti.

Bu kişilerin Brooklyn'den 49 yaşındaki “Pop” olarak da bilinen Carlisle Rivera ve Staten Island'dan 36 yaşındaki Jonathon Loadholt olduğu açıklandı.

İkili Perşembe günü New York Güney Bölgesi'nde mahkemeye çıkarıldı ve mahkemeye çıkarılacakları güne kadar gözaltında tutulacaklar.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Baghaey, ABD başkanlarına suikast girişiminde bulunulduğuna dair benzer suçlamaların geçmişte de yapıldığını ve İran'ın bu iddiaları yalanladığını söyledi.

Baghaey bu tür iddiaların tekrarlanmasının “ABD ile İran arasındaki sorunları daha da karmaşık hale getirme” riski taşıdığını belirtti.

Trump seçimler öncesinde iki ayrı suikast girişimiyle karşı karşıya kaldı. Temmuz ayında silahlı bir kişi Pennsylvania'daki bir mitingde kulağından yaraladı.

Eylül ayında ise West Palm Beach'teki golf sahasında golf oynayan Trump'a tüfek doğrultan .

İddianameye göre Şakeri'den Trump'ı yedi gün içinde öldürmek için bir plan yapması istendi.

Savcılara göre, Şakeri bu süre içinde bir plan öneremeyeceğini söylediğinde, İran Devrim Muhafızları yetkilileri planı askıya aldı.

Savcılar, Şakeri'nin İran hükümetinin kendisine Trump'a seçimden sonra suikast düzenlemenin daha kolay olacağını, çünkü Trump'ın kaybedeceğine inandıklarını söylediğini belirtti.

Savcılar, Şakeri'yi çocukken ABD'ye gelen ve hırsızlık suçundan 14 yıl hapis yattıktan sonra 2008’de sınır dışı edilen bir Afgan vatandaşı olarak tanımladı.

Muhalif gazeteciyi öldürme planı iddiası

Savcılar 51 yaşındaki Şakeri'nin İran hükümetinin hedeflerini gözetlemek için aralarında Rivera ve Loadholt'un da bulunduğu cezaevindeki “suç ortaklarından oluşan bir ağ” kurduğunu söylüyor.

İddianameye göre, Şakeri bu iki kişiye İran rejiminin insan hakları ihlalleri ve yolsuzlukları hakkında haber yapan Amerikalı bir gazeteciyi öldürmeleri için 100.000 dolar vaat etti. Savcılar, adı açıklanmayan gazetecinin geçmişte de hedef alındığını söyledi.

Brooklyn'de yaşayan gazeteci Masih Alinejad Cuma günü sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda FBI'ın kendisini öldürmeye teşebbüs ettikleri gerekçesiyle iki kişiyi tutukladığını söyledi. Alinejad bu kişilerin Brooklyn'deki evinin önüne geldiklerini söyledi.

Alinejad, “Amerika'ya … ifade özgürlüğümü kullanmak için geldim-ölmek istemiyorum. Tiranlığa karşı savaşmak istiyorum ve güvende olmayı hak ediyorum” diye yazdı.

İddianamede Amerikalı gazeteci ve Trump'ın yanı sıra İran hükümetinin New York'ta yaşayan ve sosyal medyada İsrail'i destekleyen iki Yahudi Amerikalı iş adamını da öldürmeye çalıştığı iddia ediliyor.

Şakeri ayrıca savcılara İranlı bağlantılarının kendisinden Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarından bir yıl sonra, Ekim 2024'te Sri Lanka'da İsrailli turistleri hedef alacak bir toplu katliam planlamasını istediğini söyledi.

Şakeri, Rivera ve Loadholt, en fazla 10 yıl hapis cezası öngören kiralık katillikle suçlanıyor. Ayrıca 20 yıl hapis cezasına yol açabilecek kara para aklama komplosu ve kiralık katil tutma komplosu suçlamalarıyla da karşı karşıyalar.