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İran lideri: İsrail'in saldırıları devam ederse direniş güçleri harekete geçecek - Son Dakika

İran lideri: İsrail'in saldırıları devam ederse direniş güçleri harekete geçecek

Son Güncelleme: 17.10.2023 13:56

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının devam etmesi halinde Lübnan Hizbullahı'nın da dahil olduğu 'direniş güçleri' olarak adlandırılan grupların harekete geçeceğini savundu. Hamaney, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına değinerek, 'İsrail'in Gazze'deki saldırılarının devam etmesi halinde Lübnan Hizbullahı'nın da dahil olduğu direniş güçleri olarak adlandırılan grupları kimsenin durduramayacağını' söyledi. İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ederken Lübnan'ın güneyinde Hizbullah ile İsrail ordusu arasında çatışmalar yaşanıyor.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının devam etmesi halinde Lübnan Hizbullahı'nın da dahil olduğu "direniş güçleri" olarak adlandırılan grupların harekete geçeceğini savundu.

"HİZBULLAH'I KİMSE DURDURAMAYACAK"

İran devlet televizyonuna göre, Hamaney, başkent Tahran'daki bir toplantıda konuştu. Konuşmasının bir bölümünde İsrail'in Gazze'deki saldırılarına değinen Hamaney, "İsrail'in Gazze'deki saldırılarının devam etmesi halinde Lübnan Hizbullahı'nın da dahil olduğu direniş güçleri olarak adlandırılan grupları kimsenin durduramayacağını" söyledi.

"İSRAİL FİLİSTİNLİLERE KARŞI SOYKIRIM YAPIYOR"

İsrail'in Gazze'de dünyanın gözleri önünde Filistinlilere karşı soykırım yaptığını dile getiren Hamaney, "Bazı yabancı yetkililer, Filistinlilerin neden sivilleri öldürdüğünü söylüyor. Yerleşim yerlerinde yaşayanlar sivil değil. Hepsi silahlı" dedi.

HİZBULLAH İLE İSRAİL ORDUSU ARASINDAKİ ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ederken Lübnan'ın güneyinde 8 Ekim'den bu yana Hizbullah ile İsrail ordusu arasında karşılıklı çatışmalar yaşanıyor. Şu ana kadar kontrollü devam eden çatışmalarda 3 İsrail askeri ölürken, 3 sivil, 4 Hizbullah milisi ve 2 Filistin İslami Cihat Hareketi üyesi hayatını kaybetti. İran; Lübnan Hizbullahı, Suriye'deki milisler, Irak'ta desteklediği silahlı gruplar ve Yemen'deki Husileri "direniş güçleri" olarak adlandırıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya İran lideri: İsrail'in saldırıları devam ederse direniş güçleri harekete geçecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: İran lideri: İsrail'in saldırıları devam ederse direniş güçleri harekete geçecek - Son Dakika
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