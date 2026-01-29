İran, Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda Çin ve Rusya ile askeri tatbikat yapacak - Son Dakika
Dünya

İran, Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda Çin ve Rusya ile askeri tatbikat yapacak

İran, Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda Çin ve Rusya ile askeri tatbikat yapacak
29.01.2026 23:46
ABD ve İran arasındaki gerilim tavan yaparken, Tahran Washington'a gözdağı vermek için harekete geçti. İran'ın önümüzdeki günlerde Çin ve Rusya ile birlikte Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda askeri tatbikat gerçekleştireceği öğrenildi.

ABD ve İran savaşın eşiğine geldi. Her iki taraftan da tehdit açıklamaları gelirken, gözler bölgeye çevrildi. İran ise ABD'ye gözdağı vermek için harekete geçti.

İRAN, RUSYA VE ÇİN İLE ORTAK ASKERİ TATBİKAT GERÇEKLEŞTİRECEK

İran'ın birkaç gün içinde Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda Çin ve Rusya ile askeri tatbikat gerçekleştireceği bildirildi. Al Jazeera televizyonuna konuşan ismi açıklanmayan İranlı bir yetkili, İran donanmasının birkaç gün içinde Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda Çin ve Rusya ile tatbikatlara başlayacağını açıkladı.

İran, Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda Çin ve Rusya ile askeri tatbikat yapacak

İRAN, 100 İHA'YI ENVATNTERİNE KATTI

Bu arada Yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, yeni tehditler ve İsrail ile 12 günlük savaştan edinilen deneyimler doğrultusunda askeri uzmanlar tarafından geliştirilen 1000 adet "stratejik insansız hava aracı" ordunun muharebe kuvvetlerine teslim edildi.

İran Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Emir Hatemi, belirli sabit ve hareketli hedefleri imha etmek üzere saldırı, keşif ve elektronik savaş sınıflarında tasarlandığı belirtilen İHA'ların ordu envanterine katılmasının muhtemel tehditlere karşı hızlı müdahale ve karşılık verme kapasitelerini artırmayı amaçladığını ifade etti.

ABD DE ASKERİ TATBİKAT GERÇEKLEŞTİRECEK

Bölgede gerginlik yükselirken Orta Doğu bölgesindeki askeri yığınağını artıran ABD de gelecek günlerde bir tatbikat gerçekleştirileceğini bildirmişti. ABD Hava Kuvvetleri Merkez Komutanlığı (AFCENT) tarafından yapılan açıklamada, "AFCENT'in ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) sorumluluk alanı genelinde savaş hava gücünü konuşlandırma, sevk ve operasyonel sürdürülebilirliğini sağlama yeteneklerini göstermek için birkaç gün sürecek bir hazırlık tatbikatı gerçekleştirecek" denilmişti.

İran, Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda Çin ve Rusya ile askeri tatbikat yapacak

Tatbikatın varlık ve personel dağıtım kapasitesini artırmak, bölgesel ortaklıkları güçlendirmek ve CENTCOM genelinde esnek müdahale uygulamalarına hazırlık yapmak amacıyla gerçekleştirildiği ifade edilmişti. Söz konusu tatbikat, CENTCOM'un USS Abraham Lincoln uçak gemisi ve beraberindeki savaş gemilerinin Orta Doğu'ya ulaştığını açıklamasından bir gün sonra duyurulmuştu.

TRUMP: İRAN'A DEVASA BİR ARMADA İLERLİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'a doğru "devasa bir armadanın ilerlediğini" belirterek, Tahran yönetimine anlaşma yapma çağrısında bulunmuş, aksi halde "daha kötü bir saldırı yapılacağı" konusunda uyarmıştı.

İran, Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda Çin ve Rusya ile askeri tatbikat yapacak

Trump, söz konusu armadanın Abraham Lincoln uçak gemisi öncülüğünde ve Venezuela'ya gönderilenden daha büyük bir filo olduğuna işaret ederek, "(Filo) Venezuela'daki gibi, gerekirse hızla ve şiddetle görevini yerine getirmeye hazır, istekli ve kabiliyetli." ifadelerini kullanmıştı.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı. Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonucu ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.

İran, Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda Çin ve Rusya ile askeri tatbikat yapacak

İran Şehit ve Gaziler Vakfı, Adli Tıp Kurumuna dayandırdığı 21 Ocak'taki açıklamasında, gösterilerde; güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Bu kişilerden 2 bin 427'sinin "silahlı terör grupları" tarafından öldürülen güvenlik güçleri ile sivil vatandaşlar olduğu ifade edilirken 690 kişi hakkında ise bilgi verilmemişti.

İran'da gösteriler son bulmuş olsa da ABD'nin Virginia eyaleti merkezli HRANA, daha fazla vakayı doğruladığını öne sürerek ölü ve gözaltı sayılarını güncellemeye devam ediyor.

Kaynak: AA

Umman Denizi, Washington, Güvenlik, Politika, Tahran, Dünya, Rusya, İran, Son Dakika

