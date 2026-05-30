İran ve ABD Arasında Müzakereler Devam Ediyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, devlet televizyonuna ABD ile devam eden müzakere sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bekayi, ABD ile henüz nihai bir anlaşmaya varılmadığını ve iki ülke arasındaki mesaj alışverişinin sürdüğünü bildirdi. İran'ın müzakerelerdeki mevcut odağının 'savaşı sona erdirmek' olduğunu yineleyen Bekayi, şu aşamada İran'ın uranyum zenginleştirmesi veya zenginleştirilmiş uranyumuna ilişkin detayların görüşülmediğini belirtti.

Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ihtimaline ilişkin de konuşan Bekayi, boğazın gelecekteki yönetiminin sadece İran ve Umman'ı ilgilendiren bir konu olduğunu dile getirdi.