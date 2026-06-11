İran'dan Trump'ı küplere bindirecek Hürmüz resti: Hepsi işbirlikçi sayılacak

ABD'nin İran'daki askeri hedeflere yönelik son saldırılarının ardından Tahran yönetimi dikkat çeken bir adım attı. İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC), dünya enerji ticareti açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nın ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını açıkladı.

IRGC Donanması tarafından yayımlanan bildiride, Basra Körfezi ve Umman Denizi'nde bulunan tüm ticari gemilere ve petrol tankerlerine bulundukları konumdan ayrılmamaları çağrısı yapıldı.

"BOĞAZA YAKLAŞAN HER GEMİ DÜŞMANLA İŞ BİRLİĞİ YAPIYOR SAYILACAK"

İran tarafından yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'na yaklaşan veya geçiş yapmaya çalışan tüm gemilerin "düşmanla iş birliği yapan unsur" olarak değerlendirileceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca boğazın kapatılmasının gerekçesi olarak ABD'nin ateşkesi defalarca ihlal ettiği iddiası gösterildi. İranlı yetkililer, Washington'un son günlerde düzenlediği hava ve deniz operasyonlarının bölgedeki güvenlik dengelerini bozduğunu savundu.

ABD VE İRAN ARASINDA GERİLİM TIRMANIYOR

Son günlerde bölgede yaşanan gelişmeler, taraflar arasındaki çatışmanın yeni bir boyuta taşındığını ortaya koydu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın hava savunma sistemleri, radar tesisleri ve askeri iletişim altyapısına yönelik saldırılar düzenlediğini açıklamıştı. Washington yönetimi bu operasyonların ABD güçlerine ve uluslararası ticaret gemilerine yönelik tehditleri ortadan kaldırmak amacıyla gerçekleştirildiğini savunuyor.

İran ise saldırılara karşılık olarak bölgedeki Amerikan üslerini hedef aldığını duyurdu. Devrim Muhafızları daha önce Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün yakınlarındaki bazı Amerikan askeri noktalarına füze saldırıları düzenlediklerini öne sürmüştü.

PETROL PİYASALARINDA ALARM

Dünya petrol ticaretinin yaklaşık üçte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gelişmeler enerji piyasalarında da büyük endişe yarattı.

Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları İran'ın açıklamalarının ardından yükselişe geçerken, deniz taşımacılığı şirketleri de bölgedeki faaliyetlerini yeniden değerlendirmeye başladı.

Uzmanlar, boğazın uzun süre kapalı kalması halinde petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz sevkiyatında ciddi aksaklıklar yaşanabileceği uyarısında bulunuyor.

DENİZCİLİK ŞİRKETLERİ ALARMA GEÇTİ

Uluslararası basında yer alan bilgilere göre birçok küresel denizcilik şirketi, gemilerine Hürmüz Boğazı çevresinde azami dikkatli hareket etmeleri yönünde uyarılar gönderdi.

Bölgedeki sigorta maliyetlerinin hızla yükseldiği belirtilirken, bazı tankerlerin alternatif rotalar üzerinde değerlendirme yaptığı aktarıldı.

GÖZLER WASHINGTON VE TAHRAN'DA

Bölgede tansiyonun daha da yükselmesinden endişe edilirken, uluslararası toplum taraflara itidal çağrısında bulunuyor.

ABD yönetiminden İran'ın son açıklamalarına ilişkin henüz resmi bir karşılık gelmezken, gözler Washington ve Tahran'dan gelecek yeni açıklamalara çevrildi.