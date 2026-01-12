İranlı bakanın "Her şey kontrol altında" iddiası tartışma yarattı - Son Dakika
Dünya

İranlı bakanın "Her şey kontrol altında" iddiası tartışma yarattı

İranlı bakanın "Her şey kontrol altında" iddiası tartışma yarattı
12.01.2026 11:37
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ülkede 15 gündür devam eden protestolarla ilgili açıklamalarda bulundu. 538 kişinin hayatını kaybettiği protestoların tamamen kontrol altına alındığını ifade eden Arakçi, iddiasını destekleyecek hiçbir kanıt sunmadı. Ülkeden servis edilen güncel görüntüler de gösterilerin devam ettiğini gözler önüne serdi.

İran'da ekonomik sorunları gerekçe göstererek sokağa inen binlerce kişi protestolarını 15. günde devam ettirirken, gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 538'e yükseldi.

10 BİNDEN FAZLA GÖZALTI VAR

HRANA, son iki haftada ülke genelindeki gösterilerde 490'ı gösterici, 48'i emniyet görevlisi olmak üzere en az 538 kişinin öldüğünü açıkladı. Açıklamada, 10 bin 600'den fazla kişinin de gözaltına alındığı ifade edildi.

İranlı bakanın 'Her şey kontrol altında' iddiası tartışma yarattı

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Öte yandan İranlı yetkililerden ölü sayısına dair resmi açıklama yapılmazken, Associated Press (AP) de can kaybına ilişkin rakamları bağımsız olarak teyit edemediğini bildirdi. HRANA, en son ölü sayısının 116'ya çıktığını duyurmuştu.

İranlı bakanın 'Her şey kontrol altında' iddiası tartışma yarattı

İRANLI BAKANDAN YENİ AÇIKLAMA

Öte yandan bugün kameraların karşısına geçen İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ülkedeki protestolarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın müdahale tehdidi içeren açıklamalarına atıf yaparak, bu mesajların ardından protestoların "müdahaleye bahane oluşturacak şekilde kanlı bir hal aldığını" öne sürdü.

İranlı bakanın 'Her şey kontrol altında' iddiası tartışma yarattı

"DİYALOĞA DA HAZIRIZ SAVAŞA DA"

Arakçi, ABD'nin müdahale tehditlerine ilişkin "diyaloğa da hazırız, savaşa da" mesajı verdi. İran yönetimi, olası bir dış müdahale halinde bölgede misilleme yapabileceğini de vurguluyor. Ülkede uygulanan internet ve iletişim kısıtlamaları da gündemdeki yerini korurken, Arakçi internet servisinin güvenlik birimleriyle koordinasyon içinde yeniden sağlanacağını ifade etti.

İranlı bakanın 'Her şey kontrol altında' iddiası tartışma yarattı

"OLAYLAR KONTROL ALTINDA" DEDİ AMA...

Öte yandan Arakçi, ülke genelindeki protestolara yönelik kanlı baskının ardından "durumun tamamen kontrol altına alındığını" iddia etti. Arakçi iddiasını destekleyecek hiçbir kanıt sunmazken, ülkeden servis edilen güncel görüntüler de gösterilerin devam ettiğini gözler önüne serdi.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken HRANA, 10 Ocak'ta (gösterilerin 14. gününde) yayımladığı raporda, 37'si emniyet görevlisi ve 4'ü sağlık çalışanı olmak üzere 116 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 600'ü aşkın kişinin yaralandığını, 2 bin 638 kişinin de gözaltına alındığını belirtmişti.

Son Dakika Dünya

