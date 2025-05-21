İsrail durmuyor! Türk diplomatların da bulunduğu heyete ateş açıldı - Son Dakika
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Dünya

İsrail durmuyor! Türk diplomatların da bulunduğu heyete ateş açıldı

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İsrail durmuyor! Türk diplomatların da bulunduğu heyete ateş açıldı
21.05.2025 16:14  Güncelleme: 16:28
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İsrail durmuyor! Türk diplomatların da bulunduğu heyete ateş açıldı
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İsrail ordusu, Cenin'e ziyaret gerçekleştiren uluslararası diplomatik heyete ateş açtı. Filistin yönetimi olayı "iğrenç suç" olarak nitelendirirken, İtalya Dışişleri Bakanı Tajani, İsrail'i "derhal açıklama yapmaya" çağırdı. Olayda can kaybı yaşanmazken Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmed ed-Dik, İsrail'in "sindirmek" ve "korkutmak" amacıyla ateş açtığını açıkladı.

İsrail, Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlenen diplomatik ziyaret sırasında heyeti hedef aldı.

Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı Dik, yaptığı açıklamada, "İsrail işgal güçleri, 35 büyükelçi, konsolos ve diplomattan oluşan diplomatik heyetin kampın girişine varması üzerine kuralları ihlal ederek gerçek mermiyle ateş açtı." dedi.

Heyete eşlik eden Dik, askerlerin heyeti "korkutmak ve sindirmek" ve heyetin 21 Ocak'tan bu yana kuşatma altında olan kampa girmelerini engellemek amacıyla ateş açtığını belirtti. Dik, İsrail'in ateş açmasını kınayarak, "Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik İsrail saldırılarının sona ermesi ve İsrail'in hesap vermesi" çağrısında bulundu.

HEYETTE TÜRK DİPLOMATLAR DA VARDI

Bu arada İsrail ordusunun ateş açtığı heyette Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosluğu'ndan diplomatların da yer aldığı belirtildi.

İsrail aralarında Türk, Rus, İngiliz ve AB diplomatlarının da bulunduğu heyete ateş açtı

İTALYA SERT ÇIKTI

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "İsrail hükümetini derhal ne olduğunu açıklamaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı. Tajani, saldırıya uğrayanlar arasında bir İtalyan diplomatın da bulunduğunu, ancak durumunun iyi olduğunu belirtti.

İSRAİL ORDUSU KENDİNİ SAVUNDU

Diğer yandan, İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise diplomatik heyetin Cenin'e "koordineli" bir şekilde giriş gerçekleştirdiği iddia edildi.

Açıklamada, koordinasyon kapsamında, diplomatik heyete onaylanmış bir güzergâh verildiği ve bölgenin aktif bir çatışma bölgesi olması nedeniyle bu güzergâhı izlemeleri talimatı verildiği öne sürüldü.

Bölgede görev yapan İsrail askerlerinin, onları uzaklaştırmak amacıyla uyarı ateşi açtığı kaydedilerek, herhangi bir yaralanma veya maddi hasar bildirilmediği ifade edildi.

İsrail aralarında Türk, Rus, İngiliz ve AB diplomatlarının da bulunduğu heyete ateş açtı

FİLİSTİN ZİYARETİ DUYURMUŞTU

Filistin Dışişleri Bakanlığı, konsolos ve büyükelçilerin İsrail'in devam eden saldırılarını gözlemlemek üzere Cenin Mülteci Kampı'nı ziyaret edeceğini duyurmuştu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 171'i çocuk olmak üzere 962 Filistinli hayatını kaybetti.

Bu sürede 7 binden fazla Filistinli yaralandı, 16 bin 400 kişi gözaltına alındı.

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ve mülteci kampına "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

Saldırılar birkaç gün içinde Tulkerim ve Tubas ile buralardaki mülteci kamplarını kapsayacak şekilde genişletildi.

İsrail ordusu, Cenin ve Tulkerim'deki mülteci kamplarında işgalini sürdürüyor.

İsrail durmuyor! Türk diplomatların da bulunduğu heyete ateş açıldı
Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Filistin, Politika, İtalya, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail durmuyor! Türk diplomatların da bulunduğu heyete ateş açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Hursit Yavas:
    hazir olun siddetli kinama geliyor . 41 6 Yanıtla
  • Mehmet Doğan:
    yüce reisimiz onlara günü gösterir hiç merak etmeyin 9 20 Yanıtla
  • Kuzeyden Düşen Çığ:
    nerde linet destekçileri? 21 7 Yanıtla
  • Burak üstün:
    büyük bi kınama yaparız yine Eyyy İsrail diye 22 5 Yanıtla
  • Mustafa Güzel:
    evet yine sadece lafta kalır Derhal saldırılar durulsun denilecek ve bundan öteye geçilmeyecek 11 1 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    terör örgütü hizbullah ve hamas orada yok edilmedikçe filistin de taş üstünde taş kalmaz. 2 6 Yanıtla
  • Ynd19663647:
    kınaya kınaya yakında kına yakacagız 7 1 Yanıtla
  • 205622:
    reis çok fena kinar onları 6 1 Yanıtla
  • Halis demir:
    uzun menxilli heykel atarlar kızdırmayın caapeyi 4 3 Yanıtla
  • OSMANLI TORUNU:
    Yiyosa karşılık verin göt kadar yer dünyaya hükmediyo şaka gibi 4 0 Yanıtla
  • ismail Demirpolat:
    Hükümetimiz bir kınama yayınlar ve İsrail yine neye uğradığını şaşırır. Eli kulağında Kınamanın, bir daha tekerrür ederse eğer bu kez de şiddetli kınar hükümetimiz, Mesele kökten çözülür. 0 1 Yanıtla
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