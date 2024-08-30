İsrail, Batı Şeria'da Hamas lideri ve iki militanı öldürdü - Son Dakika
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İsrail, Batı Şeria'da Hamas lideri ve iki militanı öldürdü

İsrail, Batı Şeria\'da Hamas lideri ve iki militanı öldürdü

İsrail ordusu, işgali altındaki Batı Şeria’nın kuzeyinde sürdürdüğü askeri operasyonda Hamas lideri ve iki militanını öldürdüğünü açıkladı. Operasyon sonucunda 19 Filistinli hayatını kaybetti.

30.08.2024 20:38
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İsrail ordusu, işgali altındaki Batı Şeria’nın kuzeyinde sürdürdüğü askeri operasyonda Hamas lideri ve iki militanını öldürdüğünü açıkladı.

Ordu, Cenin kentindeki operasyon sırasında Visam Hazim'i vurarak öldürdüğünü belirtirken, kaçmaya çalışan iki kişi için hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Filistin Sağlık Bakanlığı üç kişinin gece saatlerinde Cenin'in güneydoğusundaki Zababdeh kasabası yakınlarında öldürüldüğünü söyledi. Hamas da ölümleri doğruladı.

Cuma günü Cenin'de silah ve patlama sesleri duyulmaya devam etti. İsrail güçleri Tulkerim ve mülteci kamplarından ise çekildi.

Perşembe günü Tulkerim'de aralarında "yerel liderlerin de bulunduğu beş silahlı grup üyesini öldürdüğünü" açıklayan ordudan çekilmeye ilişkin bir doğrulama gelmedi.

Filistin Sağlık Bakanlığına göre, Batı Şeria'da son yirmi yılın en büyük operasyonlarından birini sürdüren İsrail ordusu, operasyonun başlamasından bu yana en az 19 Filistinliyi öldürdü.

Öldürülenlerin çoğunun silahlı savaşçılar olduğu tespit edildi. Ancak Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) ölenler arasında çocukların ve bir engellinin de bulunduğunu bildirdi.

İsrail ordusu, iç güvenlik teşkilatı Şin Bet ve İsrail Sınır Polisi, Cuma sabahı ortak bir açıklamayla Visam Hazim'in Cenin bölgesinde düzenlenen bir operasyon sırasında öldürüldüğünü duyurdu.

Açıklamada sınır polisinin Hazim'i bir araç içinde “yakalayıp etkisiz hale getirdiği” belirtildi. Güvenlik güçleri Hazim'i silahlı ve bombalı saldırılar düzenlemek ve yönetmekle suçladı.

Öldürülen diğer iki kişinin ise Maysara Masharqa ve Arafat Amer olduğu ifade edildi. İki ismin de silahlı saldırılara katıldıkları iddia edildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı öldürülen kişilerin cesetlerinin İsrail güçleri tarafından götürüldüğünü söyledi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, Hazim'in Cenin kampının lideri olduğunu, Masharqa ve Amer'in de örgüt üyesi olduğunu doğruladı.

İsrail’in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, uluslararası tepkiler de gelmeye devam ediyor.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cuma günü yaptığı açıklamada “İsrail'in kullandığı yöntemlerden ve sivil kayıplar ile sivil altyapının tahrip edildiğine dair haberlerden derin endişe duyduğunu” belirtti.

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Slovenya ziyaretinde yaptığı açıklamada, “İsrail Gazze'de uygulanan sistematik vahşeti Batı Şeria'ya da maalesef taşımış durumda” dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Perşembe günü yaptığı açıklamada saldırıların “zaten patlamaya hazır olan durumu daha da körüklediği” uyarısında bulundu.

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırının ardından İsrail, Gazze'ye yönelik çoğu kadın ve çocuk olmak üzere on binlerce kişinin ölümüne neden olan saldırılarda bulundu. Bununla beraber Batı Şeria'da şiddet olayları da tırmanışa geçti.

İsrail güçleri baskınlarını yoğunlaştırırken Batı Şeria’da yüzlerce Filistinliyi öldürdü.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya İsrail, Batı Şeria'da Hamas lideri ve iki militanı öldürdü - Son Dakika

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