İsrail'de isyan ateşi sönmüyor! Yüz binlerce kişi protestoların 31. haftasında yeniden sokaklara indi - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail'de isyan ateşi sönmüyor! Yüz binlerce kişi protestoların 31. haftasında yeniden sokaklara indi

06.08.2023 08:25

Koalisyon hükümetinin yargı düzenlemesi kapsamında Yüksek Mahkemenin hükümet üzerindeki denetimini kaldıran yasa tasarısını Meclis'ten geçirmesini protesto eden İsrailliler ülke genelinde yeniden sokaklara indi. Netanyahu'yu olası bir anayasal krize yol açarak hukukun üstünlüğünü yok etmeye çalışmakla suçlayan protestocular "demokrasi" sloganları attı.

Başbakan Binyamin Netanyahu öncülüğündeki aşırı sağcı koalisyon hükümetinin yargı düzenlemesi ve sağ politikalarına karşı her hafta cumartesi akşamı kitlesel gösteriler düzenleyen İsrailliler, protestoların 31'inci haftasında yine meydanlardaydı.

İsrail'de isyan ateşi sönmüyor! Yüz binlerce kişi protestoların 31. haftasında yeniden sokaklara indi

HÜKÜMET BİNASININ ÖNÜNDE TOPLANDILAR

Başta Tel Aviv, Batı Kudüs, Hayfa, Birüssebi, Herzliya ve Rehovot gibi kentler olmak üzere ülke genelinde onlarca farklı noktadaki gösterilere on binlerce İsrailli katıldı. Her hafta olduğu gibi en yoğun katılımlı gösteriye ev sahipliği yapan Tel Aviv'de protestocular Kaplan Caddesi'ndeki Hükümet Kompleksi'nin önünde toplandı.

İsrail'de isyan ateşi sönmüyor! Yüz binlerce kişi protestoların 31. haftasında yeniden sokaklara indi

"HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ YOK ETMEYE ÇALIŞIYOR"

Netanyahu hükümeti karşıtı protesto hareketinin liderleri, burada kurulan sahnede hükümetin yargı düzenlemesini eleştiren konuşmalar yaptı. Protesto liderleri, Netanyahu'yu, olası bir anayasal krize yol açarak hukukun üstünlüğünü yok etmeye çalışmakla suçladı.

İsrail'de isyan ateşi sönmüyor! Yüz binlerce kişi protestoların 31. haftasında yeniden sokaklara indi

"DEMOKRASİ" SLOGANLARI ATTILAR

İsrail bayrakları taşıyan protestocular, davullar, düdükler ve havalı kornalarla ritim tutarak, "demokrasi" sloganları attı. Kaplan Caddesi'nde her hafta bir ana sloganın yer aldığı dev pankart açan göstericiler, bu hafta, Netanyahu'nun siluetinin yer aldığı "%100 yalanlar" yazılı pankartı taşıdı.

İsrail'de isyan ateşi sönmüyor! Yüz binlerce kişi protestoların 31. haftasında yeniden sokaklara indi

TEL AVİV'DEKİ SALDIRIYA RAĞMEN GÖSTERİLER DEVAM ETTİ

Öte yandan Tel Aviv'de gösteriler, akşam saatlerinde kentte meydana gelen silahlı saldırıya rağmen sürdü. Gösterilerin yapıldığı alana birkaç kilometre mesafedeki Montefiore Caddesi'nde yaşanan saldırıda, bir İsrailli güvenlik görevlisi ile saldırıyı düzenleyen bir Filistinli hayatını kaybetti. İsrail polisi ve protesto liderleri, silahlı saldırıya rağmen protestoların güvenli bir şekilde süreceğini açıkladı.

İsrail'de isyan ateşi sönmüyor! Yüz binlerce kişi protestoların 31. haftasında yeniden sokaklara indi

NETANYAHU'NUN KONUTUNUN ÖNÜNDE GÖSTERİ

Batı Kudüs'te de protestocular Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Azza Caddesi'ndeki konutunun önünde toplandı. Göstericiler burada, Netanyahu'ya atfen, "Onun yüzünden her şey yanıyor" yazılı bir pankart taşıdı. Muhalefet liderleri de ülkenin farklı noktalarında düzenlenen gösterilere katıldı.

İsrail'de isyan ateşi sönmüyor! Yüz binlerce kişi protestoların 31. haftasında yeniden sokaklara indi

TARTIŞMALI YARGI DÜZENLEMESİ

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in, 5 Ocak'ta duyurduğu "yargı reformu" Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor. Başbakan Netanyahu, 27 Mart'ta, ülke çapında giderek artan kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini açıklamış ancak 2023-2024 bütçesinin mayıs sonunda Meclis'ten geçmesinin ardından yargı düzenlemesini tekrar gündeme getireceklerini duyurmuştu.

İsrail'de isyan ateşi sönmüyor! Yüz binlerce kişi protestoların 31. haftasında yeniden sokaklara indi

MUHALEFET BOYKOT ETTİ AMA...

Hükümet, muhalefetle müzakerelerin tıkanmasının ardından yakın zamanda yargı düzenlemesi için yeniden düğmeye basmıştı. Netanyahu hükümeti, Yüksek Mahkemenin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısını ülke çapında kitlesel protestolar ve yoğun kamuoyu tartışmalarına rağmen 24 Temmuz'da Meclis'te muhalefetin boykot ettiği oturumda kabul etmişti.

İsrail'de isyan ateşi sönmüyor! Yüz binlerce kişi protestoların 31. haftasında yeniden sokaklara indi

GÖSTERİLER 7 AYDIR DEVAM EDİYOR

Hükümetin "yargı reformuna" karşı çıkan, aralarında savaş pilotları, denizaltı subayları ve diğer elit birliklerin yer aldığı binlerce İsrailli, gönüllü yedek askerlik görevini bırakma kararı almıştı. İsrail'de siyaset, ordu, güvenlik, ekonomi ve yargıda üst düzey görevlerde bulunmuş isimler, hükûmetin yargı düzenlemesine karşı olduklarını açıklamıştı. Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesi karşıtı protesto hareketi, yaklaşık 7 aydır gösterilerine devam ediyor.

Kaynak: AA
Mesut Şahin
Erdem Aksoy
Sondakika.com - Güncel
YORUMLAR
500

İsrail, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail'de isyan ateşi sönmüyor! Yüz binlerce kişi protestoların 31. haftasında yeniden sokaklara indi - Son Dakika


Son Dakika
08:14 İsrail'de isyan ateşi sönmüyor! Yüz binlerce kişi protestoların 31. haftasında yeniden sokaklara indi
08:10 İsrail'de isyan ateşi sönmüyor! Yüz binlerce kişi protestoların 31. haftasında yeniden sokaklara indi
07:54 Prof. Dr. Naci Görür: İstanbul depremi 7,2 ila 7,6 büyüklüğünde olacak
07:50 Naci Görür'den İstanbul depremi uyarısı: Öncelikle Kumburgaz Fayı'nda olacak, 2.5 milyon insan risk altında
03:46 İnegöl'de komşu kavgasında 3 kişi yaralandı
03:44 Komşuların gürültü kavgasında kan aktı! 2'si ağır 3 kişi yaralandı
00:46 Tigres Kalecisi Nahuel Guzman hakkında maçta büyü yaptığı iddia edildi
00:42 Yeşil sahalar bunu da gördü! Kaleci, büyü yaparak penaltıyı kurtardı
00:26 Herkes doğal güzel zannediyordu! Burcu Özberk'in estetiksiz halini görenler yıkıldı
00:21 Herkes doğal güzel zannediyordu! Burcu Özberk'in estetiksiz halini görenler yıkıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2023 08:59:53. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail'de isyan ateşi sönmüyor! Yüz binlerce kişi protestoların 31. haftasında yeniden sokaklara indi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement