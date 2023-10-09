İsrail'deki Süpernova Festivalinde 250'den fazla ceset bulundu - Son Dakika

İsrail'deki Süpernova Festivalinde 250'den fazla ceset bulundu

İsrail\'deki Süpernova Festivalinde 250\'den fazla ceset bulundu
Son Güncelleme: 09.10.2023 09:27

Felaket Kurbanlarının Teşhisi Organizasyonu (ZAKA), İsrail'in güneyindeki çölde düzenlenen Süpernova Festival alanına Hamas tarafından yapılan baskın sonrası bölgede şu ana kadar 250'den fazla ceset toplandığını açıkladı. Hamas üyeleri, festival alanına baskın düzenleyerek kalabalığa ateş açmış ve festivale katılanlar çalılıklara ve meyve bahçelerine saklanmıştı. İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalarda ise Filistin tarafında 413 kişi hayatını kaybederken, İsrail tarafında 700 kişi hayatını kaybetti ve en az 100 İsrail vatandaşı Gazze'de esir tutuluyor.

Felaket Kurbanlarının Teşhisi Organizasyonu (ZAKA), İsrail'in güneyindeki çölde düzenlenen Süpernova Festival alanına Hamas tarafından yapılan baskın sonrası bölgede şu ana kadar 250'den fazla ceset toplandığını açıkladı.

İsrail'de Gazze Şeridi yakınlarındaki dün düzenlenen ve Hamas tarafından baskın yapılan Süpernova Festival alanında çok sayıda kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Felaket Kurbanlarının Teşhisi Organizasyonu (ZAKA) tarafından İsrail basınına yapılan açıklamada, festival alanından şu ana kadar 250'den fazla kişinin cansız bedeninin toplandığı aktarıldı.

Hamas üyeleri, dün paramotorlarla festival alanına baskın düzenlemiş, kalabalığa ateş açmıştı. Festivale katılanlar bölgedeki çalılıklara ve meyve bahçelerine saklanarak, İsrail ordusunun kendilerini kurtarmasını beklemişti.

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün sabah saatlerinde İsrail'e yönelik 'Aksa Tufanı Operasyonu' başlatmış, İsrail ise 'Demir Kılıçlar Operasyonu'yla karşılık vermişti. Çatışmalarda şu ana kadar Filistin tarafında 78'i çocuk ve 41'i kadın olmak üzere 413 kişi hayatını kaybetti, 213'ü çocuk ve 140'ı kadın olmak üzere 2 bin 243 kişi de yaralandı.

İsrail tarafında ise 700 kişi hayatını kaybetti, 20'si ağır toplam 2 bin 156 kişi yaralandı. İsrailli yetkililer, en az 100 İsrail vatandaşının ise Gazze'de esir tutulduğunu açıkladı. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

İsrail, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail'deki Süpernova Festivalinde 250'den fazla ceset bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail'deki Süpernova Festivalinde 250'den fazla ceset bulundu - Son Dakika
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