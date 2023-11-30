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İsrail'den Hamas itirafı: Gazze'nin kuzeyinde gücünü koruyor, güneyde de yenilme ihtimali düşük - Son Dakika

İsrail'den Hamas itirafı: Gazze'nin kuzeyinde gücünü koruyor, güneyde de yenilme ihtimali düşük

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkeste son saatlere girilirken Tel Aviv'den dikkat çeken bir itiraf geldi. Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, Hamas'ın Gazze'nin kuzeyinde gücünü koruduğunu, güneyde de yenilme ihtimalinin düşük olduğunu belirtti.

İsrail\'den Hamas itirafı: Gazze\'nin kuzeyinde gücünü koruyor, güneyde de yenilme ihtimali düşük
30.11.2023 - 07:33,  Güncelleme: 07:39
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Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, Hamas Hareketi'nin Gazze Şeridi'nin kuzeyinde gücünü koruduğunu, güneyde de yenilme ihtimalinin düşük olduğunu ifade etti.

"HAMAS GAZZE'NİN KUZEYİNDE GÜCÜNÜ KORUYOR"

Ehud Barak'ın Başbakan Binyamin Netanyahu ve Gazze'deki gelişmelere ilişkin düşüncelerini kaleme aldığı makalesi Haaretz gazetesinde yayımlandı. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde büyük kazanımlar elde ettiğini ancak yaklaşık 2 aylık savaşın ardından keskin bir yol ayrımına yaklaşıldığını kaydeden Barak, "Hamas'ın, Gazze Şeridi'nin güneyinde yenilme ihtimali düşük. Üstelik kuzeyde gücünü henüz koruyor." ifadelerini kullandı.

"SAVAŞA ULUSLARARASI DESTEK HIZLA TÜKENİYOR"

"Bu işin gerçekleşmesi, aylar belki daha fazla zaman alacaktır" değerlendirmesi yapan Barak, dış baskılara rağmen Hamas'ın askeri ve yönetim becerilerini yok etme görevinin tamamlanması gerektiğini savundu. Eski Başbakan Barak, "Savaşa uluslararası destek hızla tükeniyor. ABD de dahil kapalı kapılar ardında üst üste biriken endişeler artabilir." sözleriyle uluslararası kamuoyunda İsrail'e desteğin gün geçtikçe azaldığı değerlendirmelerine katıldığını ifade etti.

İsrail'den Hamas itirafı: Gazze'nin kuzeyinde gücünü koruyor, güneyde de yenilme ihtimali düşük

"KESKİN BİR YOL AYRIMINA YAKLAŞTIK"

Ehud Barak, Başbakan Netanyahu'nun başarısız olduğunu, bu yüzden keskin bir yol ayrımına yaklaştıklarını kaydetti. Netahyahu'yu "ülkenin hedeflerini gerçekleştirirken ABD'nin önemini görmezden gelmekle" suçlayan Barak, "Beyaz Saray ile güven ilişkisi, İsrail'in hedeflerini gerçekleştirmesi için büyük bir öneme sahip." diye yazdı.

"NETANYAHU GERÇEKTEN BU GÖREVİ YÜRÜTECEK DÜZEYDE Mİ?"

Barak, Netanyahu'ya ilişkin değerlendirmelerinde şu ifadelere yer verdi; "Netanyahu'nun savaşı yönetme başarısızlığının sebebi, savaş sonrası için net pozisyon ve vizyon içeren bir plan olmadan zafere ulaşılamayacağını in kar etmesi. Böyle bir vizyona sahip olmak, ilgili kritik unsurları tanımlamanıza ve zamanı geldiğinde işlevli olmaları için bugün onlarla nasıl çalışacağınızı belirlemenize imkan tanır. Kesin olan şey, bugün Netanyahu'yu tanıyan ve izleyen herkesin kafasında onun bu kadar karmaşık bir hamleyi yürütmeye ehil olup olmadığı konusunda ciddi şüpheleri olduğudur. Destekçilerinin de bir an durup düşünmesi gerekiyor; Netanyahu gerçekten bu görevi yürütecek düzeyde mi?"

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Son Dakika Dünya İsrail'den Hamas itirafı: Gazze'nin kuzeyinde gücünü koruyor, güneyde de yenilme ihtimali düşük - Son Dakika


07:33
İsrail'den Hamas itirafı: Gazze'nin kuzeyinde gücünü koruyor, güneyde de yenilme ihtimali düşük İsrail'den Hamas itirafı: Gazze'nin kuzeyinde gücünü koruyor, güneyde de yenilme ihtimali düşük
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SON DAKİKA: İsrail'den Hamas itirafı: Gazze'nin kuzeyinde gücünü koruyor, güneyde de yenilme ihtimali düşük - Son Dakika
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