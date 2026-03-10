İsrail'den İran'a büyük hava saldırısı! 4 şehir aynı anda vuruluyor - Son Dakika
İsrail'den İran'a büyük hava saldırısı! 4 şehir aynı anda vuruluyor

İsrail\'den İran\'a büyük hava saldırısı! 4 şehir aynı anda vuruluyor
10.03.2026 00:18
İsrail\'den İran\'a büyük hava saldırısı! 4 şehir aynı anda vuruluyor
İsrail ordusu, İran'a savaşın ilk gününden bu yana en büyük hava saldırısını başlattı. İsrail savaş uçakları, Tahran, Karaj, İsfahan ve Tebriz şehirlerini vurdu. Tahran'da elektrik kesintileri yaşandığı öğrenildi.

İsrail ordusu, Tahran, Karaj, İsfahan ve Tebriz'de geniş çaplı bir saldırı dalgası başlattı. Saldırılar sonucunda Tahran'da yaygın elektrik kesintileri yaşanıyor.

İRAN'DA 4 ŞEHİR AYNI ANDA VURULDU

İsrail ile İran arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Son olarak, İsrail savaş uçakları İran'a büyük bir hava saldırısı düzenledi. Tahran, Karaj, İsfahan ve Tebriz şehirleri aynı anda vuruldu. Şehirlerde çok sayıda patlamalar meydana geldi. Tahran'da elektrik kesintilerinin yaşandığı öğrenildi.

İsrail'den İran'a büyük hava saldırısı! 4 şehir aynı anda vuruluyor

İRAN'DAN İSRAİL'E YENİ HAVA SALDIRISI

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan atılan füzeyi önlemek için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği aktarıldı.

Saldırı tehdidi altındaki bölgelerde vatandaşların cep telefonlarına ön uyarı mesajları atıldığı belirtilen açıklamada, bir sonraki duyuruya kadar sığınaklarda kalınması talimatı verildiği vurgulandı.

İsrail hava savunma sistemleri İran'dan atılan füzeleri engellemeye çalışırken Tel Aviv ve işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yasa dışı yerleşim yerlerinde patlama sesleri duyuldu. İran'ın son füze saldırısı, bugün gerçekleştirdiği 11'inci dalga misilleme oldu.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney başta olmak üzere çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.

Son Dakika Dünya İsrail'den İran'a büyük hava saldırısı! 4 şehir aynı anda vuruluyor - Son Dakika

