 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail'den Lübnan'a atılan top mermisi hastaneye isabet etti - Son Dakika

İsrail'den Lübnan'a atılan top mermisi hastaneye isabet etti

10.11.2023 15:45

İsrail tarafından Lübnan'ın güneyine düzenlenen topçu saldırısında, bir top mermisi Meys el-Cebel beldesindeki bir hastaneye isabet etti. Mermi infilak etmediği için olayda can kaybı yaşanmadı. Son dönemde İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 70 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

İsrail'den Lübnan'a atılan bir top mermisi sınır bölgesindeki bir hastaneye isabet etti.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail'den Lübnan'ın güneyine topçu saldırı düzenlendi.

İsrail tarafından fırlatılan bir top mermisi, Lübnan'ın Meys el-Cebel beldesindeki bir devlet hastanesine isabet etti.

Söz konusu top mermisinin infilak etmemesi sayesinde olayda can kaybı yaşanmadığı aktarıldı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 70 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA

Lübnan, İsrail, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail'den Lübnan'a atılan top mermisi hastaneye isabet etti - Son Dakika


Son Dakika
16:53 Çalışmayan emeklilere 5 bin lira ödemesi yarından itibaren yapılacak
16:51 Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Darbeci" dedi; AK Parti'den aynı sertlikte yanıt geldi
16:38 Burak Yılmaz ayrılır ayrılmaz Beşiktaş'ı sildi
16:20 Erdoğan: Kronik hastalıkları olan kardeşlerimizi hastanelerimize almaya hazırız
16:16 Fenerbahçe Beko-Maccabi Tel Aviv maçının yeri değişti! İstanbul'da oynanmayacak
16:11 Gazze'de can kaybı 11 bin 78 oldu
16:08 Kassam Tugayları'na iki adet füze parası bağışladı! Ufak da bir ricası var
16:03 İsrail ordusuna yardım ettiği iddia edilen Kurukahveci Mehmet Efendi'den yalanlama geldi
15:45 A Milli Takım'ın Almanya ve Galler maçları için aday kadrosu belli oldu
15:41 Seray Sever kasım ayında deniz keyfi yaptı, fiziği hayran bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2023 17:25:36. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail'den Lübnan'a atılan top mermisi hastaneye isabet etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement