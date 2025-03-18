İsrail'den skandal harita! Filistinlileri zorla göç ettiriyorlar - Son Dakika
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İsrail'den skandal harita! Filistinlileri zorla göç ettiriyorlar

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İsrail ordusu ateşkesi bozup Gazze Şeridi'ne bomba yağdırırken saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 300'e yükseldi. İsrail Ordu Sözcüsü Adraee Gazze'nin bloklara bölündüğü haritayı paylaşırken, yapılan açıklamada güneydekilere Han Yunus, kuzeydekilere Gazze kentinin batısında "güvenli bölge" olduğunu iddia ettikleri alanlara göç etmeleri emri verildi.

18.03.2025 11:40  Güncelleme: 11:58
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İsrail ordusu, ateşkesi bitirip saldırılarını yeniden başlatmasıyla birlikte Gazze'de 15 ay devam eden saldırılarında başvurduğu yöntemle Filistinlilerin zorla göç etmesine yönelik emirleri içeren haritayı yeniden yayınladı. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından Gazze'nin bloklara bölündüğü haritayı paylaştı.

FİLİSTİNLİLERE ZORLA GÖÇ EDİN TALİMATI

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, güneyindeki Huza ve Han Yunus'taki Absan mahallelerine "şiddetli saldırılar düzenleyeceğini" açıklayan İsrail ordusu, Filistinlilere zorla göç etmeleri talimatını verdi.

İsrail'den skandal harita! Filistinlileri zorla göç ettiriyorlar

TRUMP'IN HAYALİ GERÇEK Mİ OLUYOR?

Güneydekilere Han Yunus, kuzeydekilere Gazze kentinin batısında "güvenli bölge" olduğunu iddia ettiği alanlara göç etmeleri emrini veren İsrail ordusu, Filistinlilere "bu bölgelerde kalmanın hayatlarını tehlikeye atacağı" tehdidinde bulundu. Yaşanan gelişme akıllara "Trump'ın Gazze'yi işgal ve Filistinlileri başka ülkelere sevk etme projesi gerçek mi oluyor?" sorusunu getirdi.

İsrail'den skandal harita! Filistinlileri zorla göç ettiriyorlar

FİLİSTİNLİLERİN YÜZDE 90'I EN AZ BİR KERE YERİNDEN EDİLDİ

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'te başlayan ve 19 Ocak 2025'te sağlanan ateşkese kadar devam eden saldırıları sırasında Filistinlilere Gazze içinde göç etmeleri talimatları içeren haritalar yayınlamıştı. BM'nin paylaştığı rakamlara göre, İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle Gazze'deki yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yüzde 90'ı en az bir kere yerinden edilmişti.

İsrail'den skandal harita! Filistinlileri zorla göç ettiriyorlar

GÜVENLİ BÖLDE DEDİKLERİ ALANLARA DA SALDIRDILAR

Kadın, çocuk, yaşlı Filistinlilerin ellerine alabildiği birkaç parça eşyayla 360 kilometrelik kuşatma ve işgal altındaki Gazze Şeridi'nde yürüyerek bir yerden başka bir yere göç etmek zorunda kaldığı manzaralar 21. yüzyılın ilk çeyreğindeki insan manzaraları olarak tarihe kayıt düşülmüştü. İsrail ordusu, "güvenli bölge" olarak açıkladığı alanlara da saldırılar düzenlemekten çekinmemişti. İsrail'in 15 ay devam eden saldırıları boyunca, "Gazze'de güvenli yer yok" ifadesi BM yetkilileri tarafından da sıkça dile getirilmişti.

İsrail'den skandal harita! Filistinlileri zorla göç ettiriyorlar

NE OLDU?

İsrail ordusu 19 Ocak'ta sağlanan ateşkesin ardından bu sabah Gazze Şeridi'ne yeniden şiddetli saldırılar başlattı. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail'in Gazze'ye 5 saat boyunca düzenlediği saldırılarda ölenlerin ve enkaz altında kaybolanların sayısı 322'yi aştı, onlarca kişi ise yaralandı.

İsrail\'den skandal harita! Filistinlileri zorla göç ettiriyorlar
Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Politika, İsrail, Dünya, Gazze, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail'den skandal harita! Filistinlileri zorla göç ettiriyorlar - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Sk 06:
    Recep ne oldu Trump ile telefonda estirseydin ne oldu hikaye çakma reis 3 7 Yanıtla
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