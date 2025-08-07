İsrail destekli Dürziler, Süveyda\'da yerel yönetim ilan etti

Suriye'nin Süveyda kentinde, Dürzi Muvahhidin tarikatının ruhani liderliğinin öncülüğünde kent yönetimini devralmak üzere Yüksek Hukuk Komitesi kuruldu. Komite, üst düzey yargıç ve avukatlardan oluşuyor. Güvenlik liderliği dahil olmak üzere geçici yürütme ofisi de oluşturuldu.
Suriye'de Şam yönetimiyle sık sık çatışan Dürzi toplumu, ülkenin güneyindeki Süveyda kentinde kritik bir adım attı. Rudaw'ın haberine göre; Dürzi Muvahhidin tarikatının ruhani liderliği, son dönemde yaşanan güvenlik sorunları ve katliamların ardından kentin idaresini üstlenmek amacıyla üst düzey yargıç ve avukatlardan oluşan Yüksek Hukuk Komitesini kurdu. Yapılan açıklamada, komitenin Süveyda'daki idari, güvenlik ve hizmet sektörlerini yönetme, yolsuzlukla mücadele etme ve kamu-özel mülkleri koruma amacıyla görev yapacağı bildirildi. İlk aşamada geçici bir yürütme ofisi kurulurken, İç Güvenlik Güçleri için de yeni bir liderlik belirledi.
Komite, hizmet sektörlerinin koordinasyonu için bir geçici yürütme ofisi de kurdu.
Ayrıca, Maher Galib Andari, Süveyda Valiliği Genel Sekreteri olarak atandı.
Komite, "güvenliği sağlamak ve vatandaşları korumak" amacıyla Süveyda İç Güvenlik Güçleri Komutanlığı'na Tuğgeneral Şukeyb Ecved Nasr'ı yardımcılığına ise Tuğgeneral Enver Adil Rıdvan'ı getirdi. Atamaların kentte yaşanan son çatışmalar ve güvenlik krizlerinin ardından geldiği vurgulandı.
Son aylarda Şam hükümetiyle birçok kez karşı karşıya gelen Dürzi gruplar, Süveyda'da fiilen özerk bir yönetim oluşturma yönünde ilerliyor. Dürzi ruhani liderliği, daha önce de çeşitli komiteler aracılığıyla bölgede kendi kontrolünü tesis etmeye çalışmıştı. Öte yandan, dikkat çeken bir diğer gelişmede bir Suriyeli Dürzi şeyh, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Nobel Barış Ödülü verilmesi çağrısında bulundu. Bu açıklama, bölgedeki İsrail-Dürzi ilişkilerine dair tartışmaları da yeniden alevlendirdi.
