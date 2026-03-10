İsrail: Sonsuz bir savaş istemiyoruz, saldırıların sonunu ABD ile koordine edeceğiz - Son Dakika
İsrail: Sonsuz bir savaş istemiyoruz, saldırıların sonunu ABD ile koordine edeceğiz

İsrail: Sonsuz bir savaş istemiyoruz, saldırıların sonunu ABD ile koordine edeceğiz
10.03.2026 20:49
İsrail: Sonsuz bir savaş istemiyoruz, saldırıların sonunu ABD ile koordine edeceğiz
Haber Videosu

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, "İran'a karşı sonsuz bir savaşın peşinde olmadıklarını" ve "saldırıların ne zaman sona ereceği konusunda ABD ile koordinasyon içinde olacaklarını" belirterek bir takvim sunmaktan kaçındı. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ise "Hiçbir saldırı cevapsız kalmayacaktır. Bugün istisnasız ve tereddütsüz şekilde göze göz, dişe diş kuralını uyguladığımızı açıkça ilan ediyoruz" açıklamasında bulundu.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İran'a yönelik ABD ile ortak saldırıları sürdüren İsrail'i ziyaret eden Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile ortak basın toplantısı düzenledi.

ABD ile birlikte "dünyanın en tehlikeli rejimine" karşı savaştıklarını savunan Saar, İran hava saldırılarından korunacak duruma gelmeden harekete geçtiklerini ve "dış yardım olmadan İran halkının özgürlüğe kavuşamayacağını" ileri sürdü.

"İSRAİL SONSUZ BİR SAVAŞ PEŞİNDE DEĞİL"

Saar, İsrail'e İran'dan daha fazla saldırının Lübnan topraklarından geldiğini belirterek, "Savaşa katıldığından beri Hizbullah, İsrail'e 800'den fazla füze ve insansız hava aracı ateşledi." iddiasında bulundu. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Saar, "İsrail sonsuz bir savaş peşinde değil." diyerek İran'a saldırıların ne zaman sona ereceği konusunda ABD ile koordinasyon içinde olacaklarını kaydederken bu konuda bir takvim sunmaktan kaçındı.

"SİZİN YANINIZDAYIZ, BU YÜZDEN İSRAİL'E GELDİM"

Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul da "Sizin yanınızdayız, bu yüzden İsrail'e geldim. İran komşularına tehdit oluşturmamalı ve vekillerini desteklemeyi bırakmalıdır. Öte yandan, İran'ın egemenliği saygı görmelidir. Kimse kaos istemiyor." ifadelerini kullandı. Batı Kudüs'teki İsrail Dışişleri Bakanlığı'nda bir çalışma toplantısı düzenleyen iki bakan, Beyt Şemeş'te İran'ın misilleme saldırılarından birinde füzenin düştüğü alana gitti.

İRAN CEPHESİNDEN YANIT: GÖZE GÖZ, DİŞE DİŞ KURALINI UYGULADIĞIMIZI AÇIKÇA İLAN EDİYORUZ

Öte yandan İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ABD ve İsrail'e sert mesajlar verdi. Galibaf, "Düşman hangi eylemi gerçekleştirirse gerçekleştirsin, buna mutlaka orantılı ve anında karşılık verileceğini bilmeli. Hiçbir saldırı cevapsız kalmayacaktır. Bugün istisnasız ve tereddütsüz şekilde göze göz, dişe diş kuralını uyguladığımızı açıkça ilan ediyoruz" dedi. Altyapılara yönelik saldırılara da değinen Galibaf, "Eğer altyapılara yönelik bir savaş başlatırlarsa, hiç şüphesiz biz de onların altyapılarını hedef alacağız" ifadelerini kullandı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Siyaset, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

21:02
