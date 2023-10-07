İsrail, Gazze'nin elektriğini kesti - Son Dakika

İsrail, Gazze'nin elektriğini kesti

Son Güncelleme: 07.10.2023 20:30

İsrail Enerji Bakanı Yisrael Katz, Gazze Şeridi'ne sağlanan elektriğin kesilmesi talimatını verdi.

Hamas'ın İsrail'e karşı başlattığı Aksa Tufanı Operasyonu sonrası İsrail'den misilleme hamleler gelmeye devam ediyor. İsrail Enerji Bakanı Yisrael Katz, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne sağlanan elektriğin kesilmesi talimatı verdi.

TALİMATI İMZALADI

Katz, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İsrail'in Gazze Şeridi'ne sağladığı elektriğin kesilmesini öngören talimatı imzaladığını duyurdu.

İsrail, abluka altındaki Gazze'nin elektriğini kesti

HAVA SALDIRISI YAPILIYOR

"Aksa Tufanı" operasyonu üzerine İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını duyurmuştu.

İsrail, abluka altındaki Gazze'nin elektriğini kesti

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, bu sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı operasyon başlattığını duyurmuştu. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken silahlı gruplar, bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Enerji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail, Gazze'nin elektriğini kesti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail, Gazze'nin elektriğini kesti - Son Dakika
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