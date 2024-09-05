İsrail-Hamas Anlaşmasında 14 Madde Üzerinde Mutabakat Sağlandı - Son Dakika
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İsrail-Hamas Anlaşmasında 14 Madde Üzerinde Mutabakat Sağlandı

İsrail-Hamas Anlaşmasında 14 Madde Üzerinde Mutabakat Sağlandı

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, İsrail-Hamas arasında ateşkesi ve rehinelerin serbest bırakılmasını öngören 18 maddelik anlaşmanın 14'ünde mutabakat sağlandığı bildirildi. ABD'li bir yetkili, anlaşmanın yüzde 90'ının üzerinde anlaşıldığını belirtti. Ayrıca, Gazze'de yerinden edilenler için 60 bin geçici ev ve 200 bin çadır tahsis edileceği ifade edildi. Anlaşmada Philadelphi Koridoru'na dair herhangi bir madde bulunmamakta.

05.09.2024 12:17
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BEYAZ Saray'dan yapılan açıklamada, İsrail-Hamas arasında ateşkesi ve rehinelerin serbest bırakılmasını öngören 18 maddelik anlaşmanın 14'ünde mutabık kalındığı belirtildi. ABD'li üst düzey yetkili, açıklamasında, "Yani temel olarak bu anlaşmanın yüzde 90'ı üzerinde mutabık kalındı ve Hamas'ın bile kendi teklifinde yer verdiği şartlar üzerinde anlaşmaya varıldı" dedi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ismi açıklanmayan ABD'li üst düzey yetkilinin İsrail-Hamas arasındaki anlaşmaya ilişkin verdiği detaylı bilgiler paylaşıldı. Yetkili, yaptığı açıklamada, "Anlaşmada toplam 18 paragraf var. Bu paragraflardan 14'ü tamamlandı. 18 paragraf var; 14 paragraf birbirinin aynısı. Bir paragrafta çok teknik bir düzeltme var, diğer üç paragraf ise Hamas'ın kendi 2 Temmuz metninde bile açıkça hala müzakere edilmesi gerektiğini söylediği esirlerin rehinelerle takasıyla ilgili. Yani temel olarak bu anlaşmanın yüzde 90'ı üzerinde mutabık kalındı ve Hamas'ın bile kendi teklifinde yer verdiği şartlar üzerinde anlaşmaya varıldı" dedi.

GAZZE'YE 60 BİN GEÇİCİ EV VE 200 BİN ÇADIR

ABD'li yetkili, anlaşma kapsamında Gazze Şeridi'nde yerinden edilen kişilere 60 bin geçici ev ve 200 bin çadır da sağlanacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Anlaşmada, Gazze Şeridi'ndeki hastanelerin, tıp merkezlerinin ve fırınların rehabilitasyonunun yanı sıra enkazın temizlenmesi için derhal ekipman girişi. Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerinde altyapı, elektrik, su, kanalizasyon, iletişim ve yolların rehabilitasyonu. Ülke içinde yerinden edilmiş kişileri desteklemek üzere malzeme girişi. Buna en az 60 bin geçici ev ve 200 bin çadır da dahildir. Ülke içinde yerlerinden edilen sivillere hareket özgürlüğü. BM ve diğer insani yardım kuruluşlarının Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerine tam erişimi de yer alıyor."

ANLAŞMADA PHILADELPHI KORİDORU GEÇMİYOR

Yetkili, 18 maddelik anlaşmada İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından bu hafta başında dile getirilen Philadelphi Koridoru'na ilişkin bir madde olmadığını belirtti. Yetkili, "Anlaşmada Philadelphi Koridoru'ndan bahseden hiçbir şey yok. Anlaşmaya göre yoğun nüfuslu tüm bölgelerden çekilecekler. Gazze ve Mısır sınırında fiilen bir yol olan Philadelphi Koridoru'nun yoğun nüfuslu bir bölge olup olmadığı konusunda bir anlaşmazlık ortaya çıktı. Bu anlaşmazlık üzerine İsrailliler son birkaç hafta içinde koridordaki varlıklarını önemli ölçüde azaltacakları bir teklif sundular ve sanırım John Kirby dün bu konuya biraz değindi. Oldukça önemli bir azalma, ancak yoğun nüfuslu alanların dışında, ki bu teknik olarak anlaşmayla uyumlu. Ancak, elbette, bir anlaşma olana kadar bir anlaşma yapmış sayılmazsınız" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya İsrail-Hamas Anlaşmasında 14 Madde Üzerinde Mutabakat Sağlandı - Son Dakika

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