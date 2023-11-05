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Netanyahu'nun Gazze'de Avrupalı paralı asker kullandığı ortaya çıktı! Haftalık 120 bin TL ödüyorlar - Son Dakika

Netanyahu'nun Gazze'de Avrupalı paralı asker kullandığı ortaya çıktı! Haftalık 120 bin TL ödüyorlar

Son Güncelleme: 05.11.2023 14:21

Gazze'ye 30 gündür bomba yağdıran İsrail ordusunun Avrupa'dan paralı asker getirdiği ortaya çıktı. Ukrayna saflarında Rusya'ya karşı savaşan İspanyol bir paralı askerin, haftalık yaklaşık 120 bin TL karşılığında İsrail ordusuna katıldığı öğrenildi.

30 gündür Gazze'ye art arda saldırılar düzenleyen ve binlerce Filistinliyi öldüren İsrail ordusunun Avrupa'dan paralı asker getirdiği öğrenildi. Rusya'ya karşı Ukrayna saflarında savaşan İspanyol paralı bir askerin, İsrail ordusuna katılmak için haftalık 120 bin TL aldığı ortaya çıktı.

GAZZE BOMBARDIMANLARLA YERLE BİR OLDU

İsrail ordusu, Gazze'deki soykırımında hız kesmiyor. 7 Ekim günü başlayan çatışmalar, 30'uncu gününe girerken, bu süreçte Gazze bombardımanlarla adeta yerle bir oldu. Binlerce Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırılarda ölenlerin çoğunun ise kadın ve çocuklardan oluşması tepkilerin odağında.

İSRAİL'İN AVRUPA'DAN PARALI ASKER GETİRDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Her yeni günde yeni hamleleri ile saldırısını sürdüren İsrail'in Gazze'de Avrupalı asker kullandığı ortaya çıktı.Açıklama İspanyol basınından El Mundo gazetesinde yer aldı. El Mundo, İsrail'in paralı asker çalıştırdığını açıkladı.

İsrail'in Gazze'de Avrupa paralı asker kullandığı ortaya çıktı! Haftalık 120 bin TL ödüyorlar

İSPANYOL PARALI ASKERİN RÖPORTAJI YAYIMLANDI

Söz konusu haberde neo-Nazi grubuna bağlı olduğu belirtilen ve Ukrayna saflarında Rusya'ya karşı savaşan İspanyol paralı asker Pedro Diaz Flores ile yapılan bir röportaja yer verildi.

İsrail'in Gazze'de Avrupa paralı asker kullandığı ortaya çıktı! Haftalık 120 bin TL ödüyorlar
İspanyol paralı asker Pedro Diaz Flores (Fotoğrafta en sağda)

"İSRAİL İYİ EKİPMANLAR KULLANIYOR"

Röportajda İsrail'e para için geldiğini söyleyen Flores, kazancından oldukça memnun olduğunu vurguladı. İsrail'in iyi ekipmanlar kullandığının altını çizen Flores, aynı zamanda ordunun sessiz çalıştığını söyledi.

İsrail'in Gazze'de Avrupa paralı asker kullandığı ortaya çıktı! Haftalık 120 bin TL ödüyorlar

"ÇOK İYİ PARA ÖDÜYORLAR"

İspanyol paralı asker kazancı ile ilgili olarak da "İsrail'e para için geldim. Çok iyi para ödüyorlar. Haftalık 120 bin TL
(3 bin 900 Euro) ödeme alıyorum" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Dünya Netanyahu'nun Gazze'de Avrupalı paralı asker kullandığı ortaya çıktı! Haftalık 120 bin TL ödüyorlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Netanyahu'nun Gazze'de Avrupalı paralı asker kullandığı ortaya çıktı! Haftalık 120 bin TL ödüyorlar - Son Dakika
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