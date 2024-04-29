İsrail'in Gazze'deki hava saldırısında en az 20 Filistinli öldü - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'deki hava saldırısında en az 20 Filistinli öldü

İsrail\'in Gazze\'deki hava saldırısında en az 20 Filistinli öldü

İsrail'in Gazze'nin Refah kentinde düzenlediği hava saldırısında en az 20 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırı, Hamas liderlerinin İsrail'in ateşkes önerisini görüşmek üzere Kahire'ye gitmesinden önce gerçekleşti. İsrail, Refah'a saldırmayı planlıyor ancak uluslararası toplum, bölgedeki insani felaket endişesiyle bu saldırıya karşı çıkıyor. Hamas yetkilileri ise İsrail'in son anlaşma teklifini görüşmek üzere arabulucularla bir araya geleceğini duyurdu.

29.04.2024 13:22
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İsrail'in Gazze’nin Refah kentindeki üç eve düzenlediği hava saldırısında en az 20 Filistinli öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

Filistinli sağlık yetkilileri İsrail uçaklarının bölgenin kuzeyindeki Gazze Şehri'nde de iki evi hedef aldıklarını ve en az dört kişiyi öldürdüklerini duyurdu.

Bir milyon kişinin İsrail bombardımanından kurtulmak için sığındığı Refah’taki saldırı, Kahire'nin İsrail'in son ateşkes önerisini görüşmek için Hamas liderlerine ev sahipliği yapmasından saatler önce düzenlendi.

İsrail, Hamas’ın Gazze Şeridi’ndeki son kalesi olduğunu iddia ettiği Refah’a haftalardır saldırmayı planlıyor. Ancak birçok ülke ve Birleşmiş Milletler, Refah’a saldırmanın bölgeye sığınan insanların sayısı nedeniyle bir insani felaketle sonuçlanabileceğinden kaygılı.

Hamas yetkilileri Pazar günü örgütün Gazze liderinin yardımcısı Halil El Hayya başkanlığındaki bir heyetin, Katar ve Mısırlı arabulucuların ilettiği İsrail’in son anlaşma teklifini görüşeceğini duyurdu. ABD’nin destek verdiği arabulucular, son dönemde anlaşma çabalarını hızlandırdı

Reuters’a konuşan iki Hamas yetkilisi, son önerinin detaylarını açıklamadı, ancak görüşmelere yakın bir kaynak, Hamas’ın İsrail’in son ateşkes önerisine yanıt vermesinin beklendiğini belirtti.

Aynı kaynak, önerinin İsrail hapishanelerinde yatan Filistinlilerin serbest kalması karşılığında, 40’tan az rehinenin salıverilmesini öngördüğünü belirtti. Kaynak, aynı zamanda "uzun süreli bir sükûnet döneminin" söz konusu olduğunu belirtti. Bu ifadenin, İsrail’in Hamas’ın kalıcı ateşkes talebine alternatif yanıtı olduğu kaydediliyor.

'İsrail yeni engel koymazsa, atmosfer pozitif'

Müzakerelerin ilk aşamasının sonunda da, İsrail’in Gazze’nin güneyi ve kuzeyi arasında serbest dolaşıma izin vermesi ve İsrail güçlerinin Gazze’den kısmen çekilmesinin ele alındığı ifade ediliyor.

Üst düzey bir Hamas yetkilisi, "Hareketin Cuma günü arabuluculardan aldığı teklif konusunda bazı soruları var" dedi.

AFP haber ajansına konuşan bir başka üst düzey Hamas yetkilisi de dün örgütün son ateşkes planı konusunda "büyük sorunları" olmadığını belirtti.

Yetkili "İsrail yeni engeller koymazsa, atmosfer pozitif" dedi.

Kahire’deki görüşmelerde Katarlı yetkililerin de yer alacağı belirtiliyor.

Bu arada ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da paralel ateşkes görüşmeleri yürütüyor.

7 Ekim’deki Hamas saldırısından bu yana 7’inci kez bölgeye giden Blinken, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki ABD- Körfez İşbirliği Konseyi toplantısında konuştu. Blinken, Gazze’deki insani krizi hafifletmek için en etkin yolun ateşkese varmak olduğunu belirtti.

AFP’ye konuşan Türk diplomatik kaynakları da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Gazze’de ateşkes anlaşmasına varma çabaları kapsamında Riyad’da görüşmeler yapacağını söyledi.

Fidan’ın İslami İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği üyeleriyle, aynı zamanda bazı Batılı ülkelerin dışişleri bakanlarıyla buluşacağı belirtildi.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya İsrail'in Gazze'deki hava saldırısında en az 20 Filistinli öldü - Son Dakika

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