İsrail\'in Gazze\'ye düzenlediği saldırılarda ondan fazla Filistinli hayatını kaybetti

Dünya

İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar tam 125 gündür devam ediyor. Hamas'ın ateşkes çağrısı ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından reddedildi. Netenyahu, Refah bölgesine saldırı hazırlığı için orduya emir verdiklerini söyledi. Yaşanan bu gelişmelerin ardında ise bir insanlık dramı yatıyor.

REFAH KENTİ ARTIK GÜVENLİ BÖLGE DEĞİL

İsrail bombardımanından kaçan Filistinlilerin sığındığı noktalardan biri olan Refah kenti de artık güvenli değil. Tel es-Sultan'a düzenlenen saldırıda Fahcen ve el-Muğir ailelerinin evleri bombaların hedefi oldu. Saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu ondan fazla Filistinli hayatını kaybederken yaralananlar kentteki Kuveyt Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

HEMŞİRE, YARALILAR ARASINDA OĞLUNU GÖRDÜ

Hastaneye getirilen yaralı çocuklar arasında kendi oğlunu gören hastane hemşiresi ise neye uğradığını şaşırdı. Çaresiz baba yaralı oğlundan eşi ve diğer çocuğunun durumunu öğrenmeye çalıştı.

Taraflar arasındaki çatışmaların ne zaman biteceği merak edilirken masum siviller hayatlarını kaybetmeye devam ediyor.