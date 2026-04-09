İsrail\'in Lübnan\'a Hava Saldırıları Kınandı

Üye Girişi
Son Dakika Logo
09.04.2026 15:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırıları sonrası uluslararası tepkiler geldi, siviller öldü.

İran'la ABD'nin iki haftalık bir ateşkeste uzlaşmasından saatler sonra İsrail'in Lübnan'a toplam 10 dakika içinde yaptığı 100 hava saldırısına başkentlerden kınama açıklamaları geldi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun çok sayıda sivilin öldürüldüğü saldırıları, "katliam" olarak nitelendirdi.

En az 203 kişinin öldürülmesi sonrası hayatını kaybedenlerin anısına bugün resmi tatil ilan edildi.

Japonya, İngiltere, Fransa, İtalya, Almanya, Kanada, Danimarka, Hollanda, İspanya Avrupa Komisyonu ve AB Konseyi liderleri ortak bir yazılı açıklama yaparak ateşkesin Lübnan'da da uygulanması gerektiğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, "aralarında çocukların da olduğu yüzlerce kişiyi öldüren ve yaralayan İsrail'in devasa saldırılarını kınıyorum" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da İsrail'in saldırılarını kınarken Lübnan'la dayanışma mesajı paylaştı.

Macron "Bu saldırılar ateşkesin devamlılığına doğrudan bir tehdit oluşturuyor" dedi.

Bombardıman sırasında Beyrut'ta bulunan Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, saldırıların hiçbir uyarı verilmeden yapıldığını, birkaç yüz metre ötesinde patlamalar olduğunu söyledi ve ekledi:

"Bu son bulmalı. ABD, İsrail ve İran arasındaki ateşkes Lübnan'ı içermek zorundadır."

Prevot Hizbullah'ın İsrail'e saldırılarının kınanması gerektiğini fakat İsrail'in yanıtının orantısız olduğunu ve Lübnan'ın toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini söyledi.

İngiltere Savunma Bakanı John Healey, Lübnan'daki artan şiddeti kınadığını söyledi.

İsrail 8 Nisan'da düzenlediği saldırılarda Hizbullah'ı hedef aldığını öne sürmüştü.

Fakat bu saldırılarda çok sayıda sivil öldü ve yaralandı.

İran bunu bir olarak niteledi ve Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri durdurdu.

Uluslararası Af Örgütü Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesel Direktörü Heba Morayef "Lübnan'da sivillerin kabusu daha da korkunç bir hale geldi" dedi ve diğer ülkelere İsrail'e silah ve mühimmat satışını durdurma çağrısı yaptı.

Türkiye'de de Dışişleri Bakanlığı "İsrail'in Lübnan'a yönelik yoğunlaşan ve çok sayıda can kaybına yol açan saldırılarını en güçlü biçimde kınıyoruz" açıklamasında bulundu.

ABD'li Kongre üyesi Don Baer de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "ABD İsrail'e Lübnan'da bir ateşkes olmadan bu anlaşmanın sürdürülemeyeceğini derhal bildirmeli" dedi.

Baer ABD halkının, savaşın bitmesini istediğini ve Beyrut'un merkezinin bombalanmasının barışa giden bir yol olmadığını da ekledi.

ABD ve İran arasında arabuluculuk yapan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de ateşkesi duyururken bunun iki ülkenin müttefiklerini de bağladığını ve Lübnan'da da geçerli olduğunu vurgulamıştı.

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 15:47:56. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.