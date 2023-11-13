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İsrail'in Lübnan'a saldırısında 3 ev yıkıldı, bir kişi fosfor dumanından etkilendi - Son Dakika

İsrail'in Lübnan'a saldırısında 3 ev yıkıldı, bir kişi fosfor dumanından etkilendi

İsrail\'in Lübnan\'a saldırısında 3 ev yıkıldı, bir kişi fosfor dumanından etkilendi
13.11.2023 20:15

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine gerçekleştirdiği saldırılarda 3 evin yıkıldığı, bir kişinin fosfor dumanından etkilendiği bildirildi. Saldırılar sonucunda Yakup Peygamber'in oğlu Bünyamin'in kabri de zarar gördü. İsrail ordusu ayrıca Ayta eş-Şab Beldesi ve el-Hiyam şehri yakınlarını da topçu atışlarıyla hedef aldı. İslami Mesaj İzciler Derneği ise saldırı sonucu fosfor dumanına maruz kalan bir kişinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Gazze'deki saldırılarda ise İsrail ordusu 363 asker ve 1200 İsrailli'nin öldüğünü duyurdu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik insanlık dışı saldırıları devam ederken bu kez de Lübnan sınırında çatışmalar şiddetlendi. İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyine gerçekleştirdiği saldırılarda 3 evin yıkıldığı, bir kişinin fosfor dumanından etkilendiği belirtildi.

YAKUP PEYGAMBER'İN OĞLU BÜNYAMİN'İN KABRİ ZARAR GÖRDÜ

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberinde, ülkenin güneyinde İsrail sınırı yakınındaki Muhaybib beldesinde İsrail'in saldırıları nedeniyle 3 evin tamamen yıkıldığı bildirildi. Saldırılarda, Yakup Peygamber'in oğlu Bünyamin'in kabrinin de zarar gördüğü aktarıldı.

YASAKLI FOSFOR BOMBASIYLA VURDULAR

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Ayta eş-Şab Beldesi ile el-Hiyam şehri yakınlarını da topçu atışlarıyla hedef aldığı kaydedildi. Bölgede faaliyetler yürüten İslami Mesaj İzciler Derneğinden yapılan açıklamada da İsrail saldırısı sonucu fosfor dumanına maruz kalan bir kişinin ülkenin güneyindeki Alaaddin Hastanesi'ne götürüldüğü belirtildi.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı operasyon düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı. İsrail, 7 Ekim'den bu yana 44'ü Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda, 6'sı kuzeyde Lübnan sınırında olmak üzere 363'ü asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

GAZZE'DEKİ CAN KAYBI KORKUNÇ BOYUTLARDA

Gazze'deki hükümete göre ölenlerin sayısı 11 bin 240'ı aştı, bu kişilerin en az 4 bin 609'unu çocuklar ve 3 bin 100'ünü kadınlar oluşturuyor. Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 188 Filistinliyi öldürdü.

İSRAİL ORDUSU HASTANELERİ HEDEF ALIYOR

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı. Öte yandan İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 74 Hizbullah mensubu öldü.

Kaynak: AA

Lübnan, İsrail, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail'in Lübnan'a saldırısında 3 ev yıkıldı, bir kişi fosfor dumanından etkilendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail'in Lübnan'a saldırısında 3 ev yıkıldı, bir kişi fosfor dumanından etkilendi - Son Dakika
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