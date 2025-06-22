Savaşa ABD de dahil oldu! İran'ın 3 nükleer tesisi füzelerle vuruldu - Son Dakika
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Savaşa ABD de dahil oldu! İran'ın 3 nükleer tesisi füzelerle vuruldu

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Savaşa ABD de dahil oldu! İran\'ın 3 nükleer tesisi füzelerle vuruldu
22.06.2025 07:11
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Savaşa ABD de dahil oldu! İran\'ın 3 nükleer tesisi füzelerle vuruldu
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İsrail-İran savaşının 10. gününde korkulan oldu. Savaşa dahil olan ABD, İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislerini 30 Tomahawk füzesiyle vurdu. Saldırı sonrası açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, "Fordo artık yok. ABD'nin İran'a yönelik saldırısı; ABD, İsrail ve dünya için tarihi bir an. İran şimdi bu savaşa son vermeyi kabul etmeli. Şimdi barış zamanı" dedi.

İsrail- İran savaşı 10'uncu gününde karşılıklı saldırılarla devam ederken, ABD ilk defa savaşa fiilen ve resmen dahil oldu.

ABD güçleri İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislerini vurdu. Saldırıyı ABD Başkanı Donald Trump bizzat duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump "Fordo tesisine bir bombalama gerçekleştirdik. Tüm uçaklarımız şu an İran hava sahasının dışındadır. Uçaklarımız evlerine dönmektedir" ifadelerini kullandı.

TRUMP: FORDO ARTIK YOK

Trump "Fordo artık yok. ABD'nin İran'a yönelik saldırısı; ABD, İsrail ve dünya için tarihi bir an. İran şimdi bu savaşa son vermeyi kabul etmeli" dedi. Trump ayrıca "Fordo nükleer tesisine tam kapasiteli bir bomba attık." ifadelerini kullandı. Saldırıya katılan pilotları tebrik eden ve dünyada başka hiçbir ordunun bu operasyonu gerçekleştiremeyeceğini iddia eden Trump, açıklamasını "Şimdi barış zamanı." ifadeleriyle tamamladı.

B-2 BOMBARDIMAN UÇAKLARI KULLANILDI

Saldırıda İran'ın yeraltındaki Fordo nükleer tesisini imha edebilecek tek silahı taşıyan uçak olan Amerikan B-2 hayalet bombardıman uçaklarının kullanıldığı belirtildi. Bu uçaklar "sığınak katili" olarak biliniyor.

"ABD İSRAİL'LE TAM KOORDİNASYON İÇİNDEYDİ"

Öte yandan İsrail devlet televizyonu Kan'da yayınlanan haberde, ABD'nin saldırılar sırasında İsrail yönetimiyle tam koordinasyon içinde olduğu vurgulandı.

Savaşa ABD de dahil oldu! İran'ın 3 nükleer tesisi füzelerle vuruldu

İRAN BM'DEN ACİL OTURUM TALEP ETTİ

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Amir Said İravani, ABD'nin İran'a saldırısının "incelenmesi ve kınanması" gerekçesiyle BM Güvenlik Konseyinden (BMGK) "acil oturum" talep etti. CNN'in haberine göre, İravani, BMGK'ye gönderdiği mektupta, ABD'nin İran'a saldırısının, "bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliğe karşı ciddi tehdit" teşkil ettiğini belirtti. Saldırıların, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) "gözetimi altında gerçekleştiğini" savunan İravani, ABD'nin saldırısının BM Şartı'nı ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşmasını ihlal ettiğini vurguladı. İravani, "bu yasa dışı eylemin incelenmesi, kınanması için gerekli tedbirlerin alınması ve sorumluların cezasız kalmamasının sağlanması" için acil oturum yapılması çağrısında bulundu.

ARAKÇİ: EGEMENLİĞİMİZİ KORUMAK İÇİN TÜM SEÇENEKLERİ SAKLI TUTUYORUZ

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "ABD, İran'ın barışçıl nükleer tesislerine saldırarak Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi'ni, uluslararası hukuk ve nükleer silahların yayılmasını önleme antlaşmasını ağır bir şekilde ihlal etmiştir" dedi. Arakçi, "İran'ın BM Sözleşmesi kapsamında egemenliğini, halkını ve çıkarlarını korumak için tüm seçeneklerini saklı tuttuğunu" belirtti.

UÇAKLAR 37 SAATLİK DİREKT UÇUŞLA İRAN'I VURDU

The New York Times'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre İran'ı vuran B-2 hayalet bombardıman uçakları Missouri eyaletindeki hava üssünden kalktı. 37 saatlik direkt uçuşla operasyonu yaptı.

İSRAİL HAVA SAHASINI KAPATTI

İsrail Havalimanları İdaresi'nden yapılan açıklamada, ülke hava sahasının tüm uçuşlara kapatıldığı duyuruldu. Açıklamada, Mısır ve Ürdün üzerinden kara geçişlerinin ise açık tutulduğu aktarıldı.

Savaşa ABD de dahil oldu! İran'ın 3 nükleer tesisi füzelerle vuruldu

ABD TOMAHAWK FÜZESİ DE KULLANDI

ABD'nin, İran'ın en önemli nükleer tesisi olan Fordo'yu 6 sığınak delici mühimmat kullanarak vurduğu, diğer iki tesisin ise bölgedeki Amerikan denizaltılarından fırlatılan 30 Tomahawk füzesiyle yok edildiği iddia edildi. Fox News sunucusu Sean Hannnity, ABD Başkanı Donald Trump'la telefonla görüştüğünü ve Trump'ın kendisine İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarda yaklaşık 645 kilometre uzaklıktaki Amerikan denizaltılarından 30 Tomahawk füzesinin de fırlatıldığını ilettiğini söyledi.

BM: ULUSLARARASI BARIŞA DOĞRUDAN TEHDİT

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere düzenlediği saldırılardan derin endişe duyduğunu söyledi. Guterres, saldırının ardından açıklama yayınladı.

Saldırının hala gergin durumdaki bölgede tehlikeli bir tırmanış olduğunu vurgulayan Guterres "İran'a karşı güç kullanılmasından derin endişe duyuyorum. Bu, uluslararası barış ile güvenliğe doğrudan bir tehdittir." ifadelerini kullandı.

Guterres, çatışmanın hızla kontrolden çıkma riskinin arttığına dikkati çekerek, bunun siviller, bölge ve dünya açısından felaket sonuçları olacağı uyarısında bulundu.

BM üyelerine gerilimi düşürme ve BM Şartı ile diğer uluslararası hukuk kurallarının getirdiği yükümlülüklere uyma çağrısı yapan Guterres, şunları söyledi: "Bu tehlikeli anda, kargaşa sarmalından kaçınmak kritik önemde. Askeri seçenek çözüm değil, tek yol diplomasi, tek umut barış."

Savaşa ABD de dahil oldu! İran'ın 3 nükleer tesisi füzelerle vuruldu

NETANYAHU SALDIRI İÇİN TRUMP'A TEŞEKKÜR ETTİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın üç nükleer tesisine saldırı düzenlediklerini duyuran ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür etti. Başbakan Netanyahu, X hesabından, İran'ın nükleer tesislerini vurma kararı alan ABD Başkanı Trump'a görüntülü teşekkür mesajı yayınladı.

Netanyahu, "Tebrikler Başkan Trump. ABD'nin muhteşem ve hakkaniyetli gücüyle İran'ın nükleer tesislerini hedef alma yönündeki cesur kararınız tarihi değiştirecek." ifadesini kullandı.

İsrail'in İran'a başlattığı saldırılarla "şaşırtıcı işler" yaptığını öne süren Netanyahu, ABD'nin, bu gece gerçekleştirdiği saldırıyla gerçekten "eşsiz bir başarıya imza attığını" savundu.

ABD'nin İran'a saldırısının Orta Doğu'yu barışa taşıyacak "tarihi bir dönüm noktası" olduğunu savunan Netanyahu, "Başkan Trump ve ben sık sık güç yoluyla barış deriz. Önce güç gelir, sonra barış gelir. Ve bu gece Başkan Trump ve ABD büyük bir güçle hareket etti." iddiasında bulundu. Trump, İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini duyurmuştu.

İRAN: FORDO'DA NÜKLEER SIZINTI YOK

İranlı bir yetkili, ABD'nin saldırısının ardından Fordo'da nükleer sızıntı olmadığı savundu. Fordo'daki uranyum zenginleştirme tesisinin bulunduğu Kum eyaletinden bir Valilik yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Fordo nükleer tesisi Amerika Birleşik Devletleri tarafından saldırıya uğramış ve bu tesise zarar verilmiştir ancak içinde ve çevresinde herhangi bir nükleer sızıntı bulunmamaktadır." dedi.

Savaşa ABD de dahil oldu! İran'ın 3 nükleer tesisi füzelerle vuruldu

İRAN ABD SALDIRISINI DOĞRULADI

İran medyası, yetkililere dayandırdığı haberlerle ABD'nin nükleer tesislere saldırısını doğruladı. İranlı yetkililer de Natanz ve İsfahan'daki ABD saldırılarını doğruladı.

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Son Dakika Dünya Savaşa ABD de dahil oldu! İran'ın 3 nükleer tesisi füzelerle vuruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (26)

  • Talat Yelbuz:
    TRUMP TEK VE GERÇEK DUNYA LİDERİ, 20 208 Yanıtla
  • Tahsin Mehdevi:
    abd büyük şeytandır, hiç bir halt edemez. Direniş bunları madara ettti edecek. 148 11 Yanıtla
  • atakan şimşek:
    Bu artık hak ile batılın savaşına döndü 140 11 Yanıtla
  • Hakan:
    3. Dünya savaşına hoş gelsiniz 94 10 Yanıtla
  • Tahsin Mehdevi:
    ??????¦? İslam Şura Meclisi'ndeki Kum Temsilcileri: Fordow'un yer altı tesisleri zarar görmedi, düşman bombardımanı binalara ve dış çevreye zarar verdi. 42 4 Yanıtla
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