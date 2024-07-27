İsrail-Lübnan Sınırında Roket Saldırısı: 11 Genç Öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya
BBC

İsrail-Lübnan Sınırında Roket Saldırısı: 11 Genç Öldü

İsrail-Lübnan Sınırında Roket Saldırısı: 11 Genç Öldü

İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nde bir futbol sahasına düzenlenen roket saldırısında 11 genç hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. İsrail Ordusu, saldırıyı Hizbullah'ın gerçekleştirdiğini açıkladı. Ancak Hizbullah Sözcüsü saldırıyla ilgilerinin olmadığını belirtti. Saldırılar, Lübnan'da dört Hizbullah üyesinin öldüğü saldırının ardından gerçekleşti. İsrail hükümeti, olayı korkunç bir facia olarak tanımlayarak vatandaşlarını savunacaklarını söyledi. Lübnan hükümeti ise sivillere yönelik şiddetin kınandığını ve çatışmaların sona ermesi çağrısı yapıldığını belirtti.

27.07.2024 23:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail- Lübnan sınırında yer alan İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nde bir futbol sahasına düzenlenen roket saldırısında 11 gencin öldüğü ve 19 kişinin yaralandığı açıklandı.

İsrail Ordusu, roketin Golan Tepeleri'ndeki Majdal Şems bölgesine düştüğünü duyurdu.

İsrail Ordusu, saldırıdan Hizbullah'ı sorumlu tutarken, Hizbullah Sözcüsü Muhammed Afif "Majdal Şems saldırısıyla herhangi bir ilgimiz yok. Tüm suçlamalar yanlış" dedi.

Ancak saldırı haberleri duyulduğunda Hizbullah dört farklı saldırının sorumluluğunu zaten üstlenmişti. Buna Hermon Dağı eteklerinde bulunan Hermon Tugayı'nın karargahı da dahildi. Karargah, patlamanın gerçekleştiği futbol sahasına üç kilometre mesafede.

Roket saldırıları, Lübnan'da dört Hizbullah üyesinin öldüğü saldırının ardından geldi.

ABD'yi ziyaretinde bulunan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu dönüşünü öne aldı.

İsrail Kanal 12 televizyonuna konuşan Dışişleri Bakanı Israel Katz "Topyekun bir savaşla karşı karşıyayız" dedi.

İsrail Cumhurbaşkanı İzak Herzog da olayı "korkunç ve şoke edici bir facia" diye tanımlarken, "İsrail devleti vatandaşlarını ve egemenliğini sıkı bir şekilde savunacak" dedi.

Lübnan hükümeti de açıkama yapıp, "sivillere karşı tüm şiddet ve saldırıların kınandığını ve tüm cephelerde çatışmaların sona ermesi çağrısı yapıldığı" belirtildi. Açıklamada ayrıca "Sivillerin hedef alınması uluslararası hukukun bir ihlali ve insanlık ilkesine karşı" dedi.

Teyitli videolarda futbol sahasındaki kalabalık ve ambulanslara sedyelerde götürülenler görülyor.

Majdal Şems, Golan Tepeleri'nde 25 bin kişinin yaşadığı dört köyden biri.

Bölgenin ilhal edildiği 1981'de buralarda yaşayanlara İsrail vatandaşlığı önerildi ancak, çok küçük bir kesim bunu kabul etti.

Halkın çoğu Suriye'ye bağlılıklarını sürdürdü. Golan Tepeleri'ndeki Dürziler İsrail'de çalışabiliyor ve eğitim görebiliyor, ancak sadece vatandaşlığı olanlar oy verip, askerlik görevi yapıyor.

Uluslararası toplumun çok büyük bir çoğunluğu İsrail'in bölgeyi ilhakını tanımıyor.

Dürziler Lübnan, Suriye ve İsrail'in kuzeyinde yaşayan ve Arapça konuşan bir grup. İsrail'de nüfusun % 1,5'ini oluşturuyorlar.

Kaynak: BBC

Golan Tepeleri, Futbol, Lübnan, İsrail, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail-Lübnan Sınırında Roket Saldırısı: 11 Genç Öldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

BBC

00:21 Sosyal medyadan Atatürk’e hakaret tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü Sosyal medyadan Atatürk'e hakaret tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü
22:08 İsrail Dışişleri Bakanı Katz: Hizbullah ve Lübnan’a karşı savaşa hazırlanıyoruz İsrail Dışişleri Bakanı Katz: Hizbullah ve Lübnan'a karşı savaşa hazırlanıyoruz
21:40 Metin Feyzioğlu’nun Prag’a atanmasıyla Egemen Bağış boşta kaldı Metin Feyzioğlu'nun Prag'a atanmasıyla Egemen Bağış boşta kaldı
21:08 TBMM’de kabul edildi En düşük emekli aylığı 12 bin 500 lira oldu TBMM'de kabul edildi! En düşük emekli aylığı 12 bin 500 lira oldu
20:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mahmud Abbas’ı Türkiye’ye davet ettik gelmedi, özür dilemeli Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mahmud Abbas'ı Türkiye'ye davet ettik gelmedi, özür dilemeli
22:49 Erzincan’da otomobil traktöre arkadan çarptı: 3 ölü, 3 yaralı Erzincan'da otomobil traktöre arkadan çarptı: 3 ölü, 3 yaralı
20:39 TBMM’de ABD ve Netanyahu’yu kınayan tezkere kabul edildi TBMM'de ABD ve Netanyahu'yu kınayan tezkere kabul edildi
20:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu gibi birine kırmızı halı sermek, büyük bir akıl tutulmasıdır Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu gibi birine kırmızı halı sermek, büyük bir akıl tutulmasıdır
20:07 Golan Tepeleri’nde futbol sahasına roket saldırısı: 10 ölü, en az 30 yaralı Golan Tepeleri'nde futbol sahasına roket saldırısı: 10 ölü, en az 30 yaralı
18:44 Özel’den Erdoğan’a “SGK borcu“ yanıtı: Hiç bu işlere kalkışma, sana kendimizi muhtaç etmeyiz Özel'den Erdoğan'a "SGK borcu" yanıtı: Hiç bu işlere kalkışma, sana kendimizi muhtaç etmeyiz
18:22 Somali Tezkeresi TBMM’de kabul edildi Somali Tezkeresi TBMM'de kabul edildi
17:43 İBB, 3 milyar liralık SGK borcunu ödeyecek AK Partili Usta: Yapıcı tutumlarından dolayı teşekkür ederiz İBB, 3 milyar liralık SGK borcunu ödeyecek! AK Partili Usta: Yapıcı tutumlarından dolayı teşekkür ederiz
17:07 Umuma açık tuvalette bir kişi ölü bulundu Umuma açık tuvalette bir kişi ölü bulundu
16:22 12 kilo verdi Aşkın Nur Yengi zayıflama sırrını anlattı: 16 saat aç kaldım 12 kilo verdi! Aşkın Nur Yengi zayıflama sırrını anlattı: 16 saat aç kaldım
16:10 Büyükelçi Metin Feyzioğlu’nun görev yeri değiştirildi Büyükelçi Metin Feyzioğlu'nun görev yeri değiştirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2024 00:37:08. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail-Lübnan Sınırında Roket Saldırısı: 11 Genç Öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement