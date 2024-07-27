İsrail-Lübnan Sınırında Roket Saldırısı: 11 Genç Öldü

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İsrail- Lübnan sınırında yer alan İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nde bir futbol sahasına düzenlenen roket saldırısında 11 gencin öldüğü ve 19 kişinin yaralandığı açıklandı.

İsrail Ordusu, roketin Golan Tepeleri'ndeki Majdal Şems bölgesine düştüğünü duyurdu.

İsrail Ordusu, saldırıdan Hizbullah'ı sorumlu tutarken, Hizbullah Sözcüsü Muhammed Afif "Majdal Şems saldırısıyla herhangi bir ilgimiz yok. Tüm suçlamalar yanlış" dedi.

Ancak saldırı haberleri duyulduğunda Hizbullah dört farklı saldırının sorumluluğunu zaten üstlenmişti. Buna Hermon Dağı eteklerinde bulunan Hermon Tugayı'nın karargahı da dahildi. Karargah, patlamanın gerçekleştiği futbol sahasına üç kilometre mesafede.

Roket saldırıları, Lübnan'da dört Hizbullah üyesinin öldüğü saldırının ardından geldi.

ABD'yi ziyaretinde bulunan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu dönüşünü öne aldı.

İsrail Kanal 12 televizyonuna konuşan Dışişleri Bakanı Israel Katz "Topyekun bir savaşla karşı karşıyayız" dedi.

İsrail Cumhurbaşkanı İzak Herzog da olayı "korkunç ve şoke edici bir facia" diye tanımlarken, "İsrail devleti vatandaşlarını ve egemenliğini sıkı bir şekilde savunacak" dedi.

Lübnan hükümeti de açıkama yapıp, "sivillere karşı tüm şiddet ve saldırıların kınandığını ve tüm cephelerde çatışmaların sona ermesi çağrısı yapıldığı" belirtildi. Açıklamada ayrıca "Sivillerin hedef alınması uluslararası hukukun bir ihlali ve insanlık ilkesine karşı" dedi.

Teyitli videolarda futbol sahasındaki kalabalık ve ambulanslara sedyelerde götürülenler görülyor.

Majdal Şems, Golan Tepeleri'nde 25 bin kişinin yaşadığı dört köyden biri.

Bölgenin ilhal edildiği 1981'de buralarda yaşayanlara İsrail vatandaşlığı önerildi ancak, çok küçük bir kesim bunu kabul etti.

Halkın çoğu Suriye'ye bağlılıklarını sürdürdü. Golan Tepeleri'ndeki Dürziler İsrail'de çalışabiliyor ve eğitim görebiliyor, ancak sadece vatandaşlığı olanlar oy verip, askerlik görevi yapıyor.

Uluslararası toplumun çok büyük bir çoğunluğu İsrail'in bölgeyi ilhakını tanımıyor.

Dürziler Lübnan, Suriye ve İsrail'in kuzeyinde yaşayan ve Arapça konuşan bir grup. İsrail'de nüfusun % 1,5'ini oluşturuyorlar.