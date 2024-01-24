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İsrail ordusu Han Yunus'u kuşattı, çatışmalar devam ediyor - Son Dakika
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İsrail ordusu Han Yunus'u kuşattı, çatışmalar devam ediyor

İsrail ordusu, Gazze'nin en büyük ikinci kenti Han Yunus'un kuşatıldığını duyurdu. İsrail birlikleri kentin içine girmeye başladı. Han Yunus'ta yoğun çatışma sesleri geliyor. Dünya Sağlık Örgütü hastanelere saldırıldığına dair endişe duyduğunu açıkladı. İsrail ordusu Pazartesi günü 24 askerini kaybettiğini duyurdu. Gazze'de son 24 saatte 195 Filistinlinin öldürüldüğü aktarıldı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ateşkes çağrısında bulundu.

İsrail ordusu Han Yunus\'u kuşattı, çatışmalar devam ediyor
24.01.2024 - 04:48,
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İsrail ordusu, Gazze’nin en büyük ikinci kenti Han Yunus’un kuşatıldığını duyurdu.

İsrail birliklerinin kentin içine girmeye başladığı belirtiliyor.

İsrail, üst düzey Hamas yöneticilerinin bu kentin altındaki tünellerde rehinelerle birlikte saklandığını savunuyor.

Kent sakinleri, Han Yunus’tan Akdeniz sahiline giden son yolun da İsrail tanklarınca kapatıldığını aktarıyor.

Han Yunus’un en büyük iki hastanesinin etrafından da yoğun çatışma sesleri geliyor.

Dünya Sağlık Örgütü, hastanelere saldırıldığına dair haberlerden endişe duyduklarını açıkladı.

Filistin Kızılayı ise Al-Amal Hastanesi’nin girişinde bir İsrail İHA’sınca düzenlenen saldırıda bir sivilin öldüğünü aktardı. Batı Şeria’daki Ramallah’tan BBC’ye konuşan Filistin Kızılayı Sözcüsü Nebal Farsakh, Kızılay’ın ofisine de top atışına tutulduğunu, ambulansların Han Yunus’ta yaralılara ulaşmakta zorlandığını söyledi.

Öte yandan İsrail ordusunun Pazartesi günü 24 askerini kaybettiğini duyurdu.

Ordu, bunun 7 Ekim’den bu yana en fazla kaybın gerçekleştiği gün olduğunu belirtti.

Gazze’de Hamas’ın kontrolündeki Sağlık Bakanlığı ise son 24 saatte 195 Filistinlinin İsrail tarafından öldürüldüğünü aktardı.

Bakanlık verilerine göre 7 Ekim’den bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısı 25 bini aştı.

7 Ekim’deki Hamas saldırısının ardından önce Gazze’nin kuzeyine giren ve o bölgedeki sivillerin güneye göç etmesi gerektiğini açıklayan İsrail ordusu, ilerleyen haftalarda Gazze’nin güneyine de girdi.

Gazze’nin güneyindeki Han Yunus’ta, kuzeyden kaçan yüz binlerce kişi bulunuyor.

Daha önce Han Yunus’un merkezine girmelerinin birkaç gün alacağını söyleyen İsrail ordusu, haftalardır bu bölgede güçlü bir dirençle karşı karşıya.

İsrail ordusu Han Yunus’un batı kısmında yaşayanların güvenlikleri için Akdeniz sahilindeki al-Mawasi bölgesine gitmesi gerektiğini açıklasa da görgü tanıkları bu yolun İsrail tanklarınca kapatıldığını aktarıyor.

Reuters’a konuşan dört çocuk babası elektrik mühendisi Şaban, “Refah bölgesine kaçmak istiyorum ama tanklar ateş açıyor” diyor.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ise Gazze’deki durumun “dehşet verici olduğunu” ve “böylesi bir yıkımın yakın tarihte görülmediğini” söyledi, ateşkes çağrısında bulundu.

Son dönemde İsrail’in iki aylık bir ateşkese karşı rehinelerin ve Filistinli tutukluların karşılıklı olarak serbest bırakılmasına yönelik bir teklifinin olduğu basına yansımıştı.

İsrail bu haberleri yalanlamasa da Hamas yalnızca kalıcı bir ateşkesin müzakere edilebileceğini söyleyerek bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı.

Kaynak: BBC
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Son Dakika Dünya İsrail ordusu Han Yunus'u kuşattı, çatışmalar devam ediyor - Son Dakika

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