İsrail ordusu, Hizbullah'a karşı uzun süreli bir askeri harekata hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail ordusu, Hizbullah'a karşı uzun süreli bir askeri harekata hazırlanıyor

İsrail ordusu, Hizbullah\'a karşı uzun süreli bir askeri harekata hazırlanıyor
10.03.2026 10:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD-İsrail ile İran arasında devam eden savaşın gölgesinde bölgedeki gerilim sürerken, Financial Times'a göre İsrail ordusu İran destekli Hizbullah'a karşı Lübnan'a uzun süreli bir askeri harekata hazırlanıyor. Haberde, İsrail'in kuzey sınırında askeri hazırlıklarını artırdığı ve Hizbullah'ın füze kapasitesini hedef alan kapsamlı bir operasyon planı üzerinde çalıştığı belirtildi.

ABD- İsrail ile İran arasında devam eden savaş Orta Doğu'daki gerilimi her geçen gün daha da artırırken, çatışmaların bölge geneline yayılabileceği endişesi güçleniyor. İran'ın bölgedeki en güçlü müttefiklerinden biri olan Hizbullah'ın da savaşın parçası haline gelme ihtimali konuşulurken, İsrail cephesinden dikkat çeken bir hazırlık haberi geldi.

HEDEF BU KEZ LÜBNAN

İsrail ordusunun, Lübnan merkezli Hizbullah'a karşı uzun süreli bir askeri harekâta hazırlandığı bildirildi. İngiliz gazetesi Financial Times'ın haberine göre, İsrail yönetimi kuzey sınırında artan gerilim nedeniyle kapsamlı ve uzun soluklu bir operasyon planı üzerinde çalışıyor.

UZUN SÜRELİ ASKERİ HAREKAT BEKLENİYOR

Haberde, İsrail ordusunun Hizbullah'ın askeri kapasitesini zayıflatmayı hedefleyen geniş çaplı bir strateji hazırladığı belirtildi. Planın yalnızca kısa süreli hava saldırılarıyla sınırlı kalmayacağı, kara unsurlarını da içerebilecek uzun süreli bir askeri operasyonu kapsayabileceği ifade edildi.

İsrail'in özellikle Lübnan sınırı boyunca Hizbullah'ın füze ve insansız hava aracı kapasitesini ciddi bir tehdit olarak gördüğü belirtiliyor. İsrail ordusunun son dönemde kuzey cephesinde askeri hazırlıklarını artırdığı ve birliklerini bölgeye kaydırdığı da haberde yer aldı.

HİZBULLAH'IN FÜZE ALTYAPISINI HEDEF ALACAKLAR

Financial Times'a konuşan bazı güvenlik kaynakları, İsrail yönetiminin Hizbullah'la yaşanan gerilimin daha geniş çaplı bir çatışmaya dönüşebileceği ihtimaline karşı hazırlık yaptığını aktardı. Kaynaklara göre Tel Aviv yönetimi, olası bir çatışmada Hizbullah'ın füze altyapısını hedef alan kapsamlı bir askeri plan üzerinde çalışıyor.

Öte yandan İsrail ile Hizbullah arasında son aylarda sınır hattında sık sık karşılıklı saldırılar yaşanıyor. İsrail ordusu zaman zaman Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine hava saldırıları düzenlerken, Hizbullah da İsrail'e roket ve füze saldırılarıyla karşılık veriyor.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın son açıklamasına göre İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 486'ya, yaralı sayısı ise 1313'e yükseldi.

Uzmanlar, İsrail'in Hizbullah'a yönelik uzun süreli bir operasyon hazırlığında olmasının ABD-İsrail ile İran arasında süren savaşın yeni bir cepheye yayılma riskini artırabileceğini ve bölgedeki gerilimi daha da tırmandırabileceğini belirtiyor.

Uluslararası İlişkiler, Financial Times, Operasyon, Politika, İsrail, Lübnan, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail ordusu, Hizbullah'a karşı uzun süreli bir askeri harekata hazırlanıyor - Son Dakika

Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeler yeni koridor önerilerini gündeme getirdi Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler yeni koridor önerilerini gündeme getirdi
Trump’ın şeytani planına DEM Parti karşı çıktı: Kürtler hiçbir gücün silahlı gücü değil Trump'ın şeytani planına DEM Parti karşı çıktı: Kürtler hiçbir gücün silahlı gücü değil
Yeni lideri kutlarken füzelerin hedefi oldular Yeni lideri kutlarken füzelerin hedefi oldular
Yazılan cezanın miktarını görünce soluğu binanın tepesinde aldı Yazılan cezanın miktarını görünce soluğu binanın tepesinde aldı
Mourinho derbide fena kızardı İşte onu delirten kelime Mourinho derbide fena kızardı! İşte onu delirten kelime
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma yeniden başladı İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma yeniden başladı
7-0 kazanıp ’’Espana’’ bestesiyle coştular 7-0 kazanıp ''Espana'' bestesiyle coştular
Kardeşine söyleneni duyunca okulu basıp 2 öğrenciyi darp etti Kardeşine söyleneni duyunca okulu basıp 2 öğrenciyi darp etti
Saudi Aramco iki petrol sahasında üretimi azaltıyor Saudi Aramco iki petrol sahasında üretimi azaltıyor

11:03
Herkes ekran başına Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor
Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor
10:48
Bahçeli’nin Kürtlerle ilgili sözleri parti grubunda ayakta alkışlandı
Bahçeli'nin Kürtlerle ilgili sözleri parti grubunda ayakta alkışlandı
10:41
Bayram öncesi havalara uçacaklar Fenerbahçe’den çalışanlarına dev promosyon
Bayram öncesi havalara uçacaklar! Fenerbahçe'den çalışanlarına dev promosyon
10:35
Azerbaycan’dan İsrail’i çıldırtacak hamle
Azerbaycan'dan İsrail'i çıldırtacak hamle
10:28
İBB davasının ikinci celsesi de gergin başladı Avukatlardan yumruklu protesto
İBB davasının ikinci celsesi de gergin başladı! Avukatlardan yumruklu protesto
10:16
Yıldız futbolcuya sapık muamelesi yapıldı İşte nedeni
Yıldız futbolcuya sapık muamelesi yapıldı! İşte nedeni
10:07
MSB: Malatya’ya Patriot hava savunma sistemi konuşlandırıldı
MSB: Malatya'ya Patriot hava savunma sistemi konuşlandırıldı
09:59
Kim’i küplere bindiren adım: Korkunç sonuçlar doğuracak
Kim'i küplere bindiren adım: Korkunç sonuçlar doğuracak
09:45
Pompa çıldırdı Akaryakıta 24 saat geçmeden yeni zam
Pompa çıldırdı! Akaryakıta 24 saat geçmeden yeni zam
08:59
ABD övündü, Arakçi teşekkür edip füze tehdidi yağdırdı
ABD övündü, Arakçi teşekkür edip füze tehdidi yağdırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 11:07:46. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail ordusu, Hizbullah'a karşı uzun süreli bir askeri harekata hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.