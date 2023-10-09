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İsrail ordusu, Lübnan sınırından sızan grupla çatışıyor - Son Dakika

İsrail ordusu, Lübnan sınırından sızan grupla çatışıyor

Son Güncelleme: 09.10.2023 15:41

İsrail ordusu, Lübnan sınırından İsrail içerisine bir grup şüphelinin sızdığına dair ihbar aldıklarını duyurdu. Bölgeye askerler sevk edilirken taraflar arasında çatışmaların yaşandığı belirtiliyor.

İsrail ordusu, Lübnan sınırından İsrail içerisine bir grup şüphelinin sızdığına dair ihbar aldıklarını duyurdu. Ordudan yapılan yazılı açıklamada, bölgeye askerlerin sevk edildiği ve konuyla ilgili detayların daha sonra paylaşılacağı ifade edildi. Servis edilen görüntülerde bölgede çatışmaların yaşandığı belirtildi.

HİZBULLAH SAVAŞA MÜDAHİL OLMAYACAKLARINI DUYURMUŞTU

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, Hizbullah'ın İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara müdahil olmaması yönünde "şartlı güvence" aldıklarını söylemişti. Suudi Arabistan merkezli Şarku'l Avsat gazetesine verdiği demeçte Buhaib, Hizbullah'ın İsrail'in Lübnan'a taciz ve saldırıda bulunmaması halinde savaşa müdahil olmayacağını belirtmişti.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail basınında, Lübnan'dan İsrail'e sızmaya çalışan 2 kişinin öldürüldüğü bildirildi. Haberde, Lübnan'dan İsrail'e sızmaya çalışan 2 kişinin askerler tarafından öldürüldüğü kaydedildi. Lübnan'ın güneyindeki AA muhabiri, sınırdan çatışma sesi geldiğini ancak ateş yönünün neresi olduğunun netleşmediğini bildirdi. Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde ise İsrail topçu birliklerinin Lübnan'daki Zihayra ve Mervehin kasabalarına yakın bölgeleri vurduğu aktarıldı.

BAŞBAKAN, SINIR GÜVENLİĞİ VURGUSU YAPMIŞTI

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Gazze'den İsrail'e yönelik saldırılar karşısında ülkesinin güney sınırında güvenlik ve istikrarı sağlamanın öncelikleri olduğunu söyledi. Mikati, görüşmelerinde Lübnan hükümetinin önceliğinin Lübnan'ın güneyinde güvenlik ve istikrarı sağlamak, Birleşmiş Milletler (BM) denetimindeki Mavi Hat'ta (İsrail-Lübnan sınırı) sükuneti korumak olduğunu vurguladı. Lübnan Başbakanı Mikati, İsrail'in havadan ve denizden yaptığı devam eden ihlallerinin durdurulması gerektiğini vurguladı.

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.


Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya İsrail ordusu, Lübnan sınırından sızan grupla çatışıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail ordusu, Lübnan sınırından sızan grupla çatışıyor - Son Dakika
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