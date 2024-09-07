İsrail Savunma Kuvvetleri: Aktivist taş attığı için öldürüldü

Dünya

Milyoner\'e damga vuran soru! Bir "Bam" yüzünden 100 bin liradan oldu

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett, dün Batı Şeria'da İsrail ordusunca başından vurularak öldürülen Türk ve ABD vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi için İsrail hükümetine ulaşıldığını ve soruşturma talep edildiğini belirtti. İsrail ise, protestocuların güvenlik güçlerine taş attığını öne sürdü.

Sean Savett yaptığı açıklamada, "Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin Batı Şeria'da meydana gelen trajik ölümünden derin bir rahatsızlık duyuyor, ailesi ve sevdiklerine başsağlığı diliyoruz. Daha fazla bilgi edinmek ve olayla ilgili soruşturma başlatılmasını talep etmek üzere İsrail Hükümeti ile temasa geçtik" dedi.

"KENDİLERİNE TAŞ FIRLATAN EYLEMCİYE ATEŞLE KARŞILIK VERİLDİ"

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) protestocuların güvenlik güçlerine taş attığını iddia ederek, "İsrail güvenlik güçlerinin Beita bölgesi yakınlarındaki faaliyetleri sırasında, güçler kendilerine taş fırlatan ve tehdit oluşturan bir şiddet eylemcisine ateşle karşılık verdi. IDF, bölgede açılan ateş sonucu yabancı uyruklu bir kişinin öldüğüne dair haberleri araştırıyor. Olayın ayrıntıları ve vurulduğu koşullar incelenmektedir" denildi.

"KASITLI OLARAK VURULDU"

Uluslararası Dayanışma Hareketi'nden (ISM) yapılan açıklamada ise Eygi'nin ISM aktivisti olduğu, Eyvatar bölgesinde İsrail'in yasa dışı yerleşiminin barışçıl yollarla protesto edildiği sırada, çatıda bulunan bir keskin nişancı tarafından kasıtlı olarak hedef alındığı aktarıldı.

"TAŞ ATTIĞI İDDİASI YALAN, AYŞENUR ASKERLERDEN 200 METRE UZAKTAYDI"

ISM protestocuların, özellikle de Eygi'nin taş attığı iddialarını yalanladı. Eygi'nin İsrail askerlerinin bulunduğu bölgeden 200 metre uzaklıkta olduğunun altını çizerek, "Tüm görgü tanıklarının ifadeleri bu iddiayı yalanlamaktadır. Ayşenur, İsrail askerlerinin bulunduğu yerden 200 metreden daha uzaktaydı ve vurulmadan önceki dakikalarda orada hiçbir çatışma yaşanmamıştı. Ne olursa olsun, bu mesafeden ne kendisi ne de bir başkası herhangi bir tehdit olarak algılanabilirdi. Soğukkanlılıkla öldürüldü" ifadelerini kullandı.

"BARBARCA MÜDAHALEYİ LANETLİYORUM"

Öte yandan; Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürülmesine ilişkin bir tepki de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, "İsrail'in Batı Şeria'daki işgal karşıtı sivil bir protestoya karşı yaptığı barbarca müdahaleyi lanetliyorum. Türkiye olarak, İsrail'in bu işgal ve soykırım politikasının son bulması ve insanlığa karşı suçların hesabını hukuk önünde vermesi için çaba göstermeye devam edeceğiz" dedi.