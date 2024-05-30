İsrail, Philadelphia Koridoru'nun kontrolünü ele geçirdi - Son Dakika
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İsrail, Philadelphia Koridoru'nun kontrolünü ele geçirdi

İsrail, Philadelphia Koridoru\'nun kontrolünü ele geçirdi

İsrail ordusu, Gazze ile Mısır sınırı boyunca uzanan ve Philadelphia Koridoru olarak bilinen stratejik bölgenin kontrolünü ele geçirdiğini açıkladı. Ordu sözcüsü, bölgede Hamas'ın silah kaçırmak için kullandığı tünellerin bulunduğunu belirtti. Mısır televizyonuna konuşan bazı kaynaklar ise bu iddiayı yalanladı ve İsrail'in askeri operasyonunu meşru kılmaya çalıştığını söyledi. Açıklama, Mısır ile gerilimin arttığı bir dönemde geldi.

30.05.2024 04:53
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İsrail ordusu, Gazze ile Mısır sınırı boyunca uzanan ve Philadelphia Koridoru olarak bilinen stratejik bölgenin kontrolünü ele geçirdiğini açıkladı.

Ordu sözcüsü, bölgede Hamas’ın Gazze'ye silah kaçırmak için kullandığı yaklaşık 20 tünelin bulunduğunu söyledi.

Mısır televizyonuna konuşan bazı kaynaklar bu iddiayı yalanladı ve İsrail’in Refah’a düzenlediği askeri operasyonu meşru kılmaya çalıştığını söyledi.

Açıklama Mısır ile gerilimin arttığı bir dönemde geldi.

İsrail ordusu sözcüsü Daniel Hagari Çarşamba günü yaptığı açıklamada “Son günlerde ordu Mısır ve Refah sınırındaki Philadelphia Koridoru üzerinde operasyonel kontrol sağladı” dedi.

Bu koridoru Hamas'ın “Gazze Şeridi'ne düzenli olarak silah kaçırdığı bir can damarı” olarak tanımlayan Hagari, “askerlerin bölgede bulunan tünelleri araştırdığını ve etkisiz hale getirdiğini” söyledi.

New York Times'ın haberine göre Hagari daha sonra gazetecilere yaptığı bilgilendirmede tünellerin tamamının Mısır'a geçtiğinden emin olamadığını söyledi.

Philadelphia Koridoru, Mısır ile olan 13 km'lik sınırın Gazze tarafı boyunca uzanan, yer yer sadece 100 metre genişliğindeki bir tampon bölge.

Mısır daha önce sınır ötesi tünelleri imha ettiğini ve böylece silah kaçakçılığını imkansız hale getirdiğini açıklamıştı.

Al-Qahera News'in haberinde yer verdiği üst düzey Mısırlı bir kaynak ise İsrail'i “bu iddiaları Refah'a yönelik operasyonu sürdürmek ve savaşı siyasi amaçlarla uzatmak için kullanmakla” suçladı.

Hamas’ın 7 Ekim saldırılarının ardından İsrail Gazze’ye yönelik büyük bir yıkıma ve on binlerce sivilin ölümüne neden olan askeri bir operasyon başlattı. İsrail ordusu, savaşta zafer elde etmek için Refah’ın kontrolünü almak zorunda olduğu konusunda ısrarcı.

Gazze Sağlık Bakanlığı’nın aktardığına göre Gazze’de çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 36 bin kişi İsrail saldırılarında öldürüldü.

İsrail, son olarak Refah’ta yerlerinden edilmiş insanların konakladığı çadır kenti hedef alan bir saldırı gerçekleşti. Burada çoğu yanarak olmak üzere en az 45 kişi öldü.

Bu saldırı uluslararası toplum tarafından tepkiyle karşılandı. Birçok başkentte İsrail saldırılarının acilen durdurulması talebiyle kitlesel gösteriler düzenlendi.

İsrail’de üst düzey bir yetkili, Hamas ile Gazze’de devam eden savaşın en azından bu senenin sonuna kadar sürmesini beklediklerini .

Mısır ve İsrail arasındaki gerilim ise İsrail güçlerinin üç hafta önce Refah geçiş noktasının Gazze tarafının kontrolünü ele geçirmesinden bu yana tırmanıyor.

Bu hafta içerisinde İsrail ve Mısır’a ait birlikler arasında çıkan çatışmada bir Mısır askeri .

İsrail gibi Mısır da Hamas'ın 2006 yılında iktidara gelmesinden bu yana Gazze sınırında abluka uyguluyor.

Hamas, Mısır'da "terör örgütü" olarak tanımlanan ve yasaklanan Müslüman Kardeşler'in uzantısı olarak görülüyor.

Ancak Mısır, Hamas'la kanalları açık tutmaya devam ediyor ve Hamas'ın Gazze'de tuttuğu İsrailli rehineleri serbest bırakması için İsrail'le dolaylı görüşmelerde arabuluculuk yapıyor.

Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in Gazze'nin Refah kentindeki askeri operasyonlarını, saldırılarını ve diğer faaliyetlerini acilen durdurması gerektiğine hükmetti. Karara gerekçe olarak, İsrail'in askeri faaliyetlerinin Filistin halkı için "acil risk" teşkil etmesi gösterildi.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya İsrail, Philadelphia Koridoru'nun kontrolünü ele geçirdi - Son Dakika

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