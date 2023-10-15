 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail Savaş Uçakları Gazze'deki Hastaneyi Bombaladı - Son Dakika

İsrail Savaş Uçakları Gazze'deki Hastaneyi Bombaladı

Son Güncelleme: 15.10.2023 14:40

Hamas'a bağlı El-Aksa televizyonunun resmi Telegram kanalında, İsrail bombardımanı sonucu Gazze kentindeki El-Ehali Hastanesinin hasar gördüğü belirtildi. İsrail, Gazze'deki hastanelerin boşaltılması yönünde baskı yaparken, birçok uluslararası kuruluş ise bu baskıya tepki göstermişti.

İsrail savaş uçaklarının Gazze kentindeki El-Ehali Hastanesini bombaladığı bildirildi.

Hamas'a bağlı El- Aksa televizyonunun resmi Telegram kanalında, İsrail bombardımanı sonucu Gazze kentindeki El-Ehali Hastanesinin hasar gördüğü belirtildi.

Kanaldan yapılan paylaşımda ayrıca hastanenin hasar gören odalarından birinin fotoğraflarına yer verildi.

İsrail, Gazze'deki hastanelerin boşaltılması yönünde baskı yaparken, birçok uluslararası kuruluş ise bu baskıya tepki göstermişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İsrail'in Gazze'deki hastanelerin boşaltılmasına yönelik baskısını şiddetle kınayarak, bunu hasta ve yaralılar için "ölüm cezası" şeklinde nitelemişti.

İsrail- Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 724'ü çocuk, 458'i kadın 2 bin 329 kişinin öldüğünü, 9 bin 42 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 55 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da da 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Aksa, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail Savaş Uçakları Gazze'deki Hastaneyi Bombaladı - Son Dakika


Son Dakika
15:17 2 buçuk aylık hamile olduğu konuşulan Gonce Vuslateri güzel haberi verdi
14:51 Aliyev, Hankendi ve Hocalı'da Azerbaycan bayrağını göndere çekti
14:49 Papa Franciscus: İsrail, Gazze'de insani hukuka saygı duymalı
14:09 Yeşil Sol Parti kongresinde terörist elebaşı Öcalan posteri açtılar
13:38 İran Dışişleri Bakanı: İsrail'in cinayetlerini sürdürmesi halinde bölgedeki durumun mevcut haliyle kalacağını kimse garanti edemez
13:31 Filistinli eylemci Biden'ın konuşmasını kesti: Gazze'nin yaşamasına izin verin
13:30 İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılarda 47 aile nüfustan silindi
13:02 Dilan Polat ve eşi Engin Polat'a suç örgütü soruşturması! Suçlamalar ve şirketler tek tek sıralandı
12:28 İranlı yönetmen Dariush Mehrjoui ve oyuncu eşi, işkence edilmiş halde evlerinde ölü bulundu
12:10 Aşiret düğününde geline 7 kilo altın takıldı! Ağırlıktan hareket edemeyen kadının imdadına yakınları koştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2023 15:54:04. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail Savaş Uçakları Gazze'deki Hastaneyi Bombaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement