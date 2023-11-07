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İsrail savaş uçakları Beyrut üzerinde alçak uçuş yaptı - Son Dakika

İsrail savaş uçakları Beyrut üzerinde alçak uçuş yaptı

Son Güncelleme: 07.11.2023 19:16

İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Lübnan'ın başkenti Beyrut ve güneydeki Sur kenti üzerinde alçak uçuş gerçekleştirdi.

İsrail savaş uçakları Lübnan'ın başkenti Beyrut ve güneydeki Sur kenti üzerinde alçak uçuş yaptı. İsrail ordusuna ait savaş uçakları Lübnan hava sahasını ihlal ederek ülkenin iç kesimlerine kadar girdi.

HİZBULLAH'IN KALESİ OLARAK BİLENEN DAHİYE BÖLGESİNDE ALÇAK UÇUŞ YAPTILAR

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre,savaş uçakları Beyrut'ta "Hizbullah'ın kalesi" olarak bilinen Dahiye bölgesi üzerinde bir müddet alçak uçuş gerçekleştirdi. İsrail savaş uçakları ayrıca Lübnan'ın güneyindeki Sur kenti semalarında da alçaktan uçtu.

İsrail savaş uçakları Lübnan'ın başkenti Beyrut üzerinde alçak uçuş yaptı

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı. İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail savaş uçakları Lübnan'ın başkenti Beyrut üzerinde alçak uçuş yaptı

GAZZE'DE CAN KAYBI 10 BİNİ GEÇTİ

İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 30'a yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da bir İsrail askeri öldü. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 237'si çocuk, 2 bin 719'u kadın olmak üzere 10 bin 328 Filistinli öldürüldü, en az 25 bin kişi yaralandı. Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 163 Filistinliyi öldürdü.

İsrail savaş uçakları Lübnan'ın başkenti Beyrut üzerinde alçak uçuş yaptı

İSRAİL ORDUSU HASTANELERİ BOMBALIYOR

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail savaş uçakları Lübnan'ın başkenti Beyrut üzerinde alçak uçuş yaptı

LÜBNAN SINIRI DA HAREKETLİ

İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya İsrail savaş uçakları Beyrut üzerinde alçak uçuş yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail savaş uçakları Beyrut üzerinde alçak uçuş yaptı - Son Dakika
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