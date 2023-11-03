 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail, Şifa Hastanesi'ne saldırının ardından BM okulunu vurdu - Son Dakika

İsrail, Şifa Hastanesi'ne saldırının ardından BM okulunu vurdu

Son Güncelleme: 03.11.2023 23:32

İsrail, Gazze Şeridi'nde Şifa Hastanesi'nde gerçekleştirdiği ambulans konvoyuna saldırının ardından Birleşmiş Milletler'e bağlı bir okulu vurdu. Saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtilirken, can kaybıyla ilgili net bir bilgi verilmedi.

İsrail akşam saatlerinde Şifa Hastanesi'nde ambulans konvoyuna düzenlediği saldırının ardından Gazze Şeridi'nde Birleşmiş Milletler'e bağlı bir okulu vurdu.

İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılara devam ediyor. İsrail ordusu, ayrım gözetmeksizin okul, hastane, sivil yerleşim yerlerini vuruyor. Akşam saatlerinde Şifa Hastanesi'nde bulunan ambulans konvoyuna saldıran İsrail savaş uçakları, saatler sonra Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Saftavi bölgesinde binlerce Filistinlinin sığındığı BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) bağlı okulu vurdu. Usame Bin Zaid Okulu'na düzenlenen saldırıda çok sayıda ölü ve yaralının olduğu belirtilirken, henüz can kaybına ilişkin net bir açıklama yapılmadı. - GAZZE

Kaynak: İHA

Birleşmiş Milletler, İsrail, Gazze, Eğitim, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail, Şifa Hastanesi'ne saldırının ardından BM okulunu vurdu - Son Dakika


Son Dakika
22:47 İsrail ordusu, Gazze'deki ambulans konvoyu saldırısı sonrası yine aynı bahanenin arkasına saklandı
22:43 Mircea Lucescu, Shakhtar Donetsk maçının ardından kariyerine son noktayı koydu
22:25 Yine tarihe geçtiler! Galatasaray'dan 45 sezon sonra bir ilk
22:14 Pakistan'da bombalı saldırılarda 19 Kişi hayatını kaybetti
21:59 Son Dakika: Zaha'nın gecesi! Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 yendi
21:49 Kassam Tugayları, zeytin ağaçlarının arasından çıkıp İsrail tanklarını böyle avladı
21:31 Kasımpaşa maçında sakatlanan Muslera oyuna devam edemedi
21:16 İsrail'den yurt dışındaki vatandaşlarına uyarı
20:50 30 metreden attı! Galatasaray'ın yıldızından inanılmaz gol
20:15 Hizbullah lideri Nasrallah: Arap ülkeleri Gazze'ye müdahale etmememiz için her gün yalvarıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2023 23:31:13. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail, Şifa Hastanesi'ne saldırının ardından BM okulunu vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement