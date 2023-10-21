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İsrailli Binbaşı: Hizbullah'ın İsrail'e karşı ikinci bir cephe açmasından endişeliyiz - Son Dakika

İsrailli Binbaşı: Hizbullah'ın İsrail'e karşı ikinci bir cephe açmasından endişeliyiz

Son Güncelleme: 21.10.2023 14:29

İsrailli Binbaşı David Baruch, Hizbullah'ın İsrail'e karşı ikinci bir cephe açmasından ciddi endişe duyduklarını söyledi. Baruch, Hizbullah'ın dikkatlerini Gazze'den başka bir yere çekmeye çalıştığını belirtirken, İsrail'in tüm cephelerde savunmaya hazır olduğunu ifade etti.

Lübnan sınırına birkaç kilometre uzaklıktaki Kiryat Shmona kentinde konuşan İsrailli Binbaşı David Baruch, Hizbullah ile İsrail ordusu arasında karşılıklı çatışmaların yaşandığı Lübnan sınırındaki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Hizbullah'ın İsrail'e karşı ikinci bir cephe açmasından çok endişeliyiz." diyen İsrailli komutan, bunun olmaması için ellerinden geleni yaptıklarını savundu.

"HİZBULLAH DİKKATİMİZİ BAŞKA YERE ÇEKMEYİ DENİYOR"

Hizbullah ile savaşmak istemediklerini dile getiren Baruch, şunları söyledi: "Hizbullah ise bizim dikkatimizi güneydeki Gazze sınırından başka yere çekmek için mümkün olan her şeyi deniyor. Hizbullah'ın şu anda odaklandığı en büyük şey bu sanırım. Ta ki İran onlara bize savaş açmalarını söyleyene kadar. Bunun olmaması için uğraşıyoruz."

İsrailli Binbaşı Hizbullah'ın İsrail'e karşı ikinci cephe açmasından endişeli

"İSRAİL'İ SAVUNMAYA HAZIRIZ"

ABD'nin bölgeye gönderdiği savaş gemisini Hizbullah'a karşı bir güvence olarak görüp görmedikleri yönündeki soruya ise Baruch, ABD'nin bu hareketiyle "birçok aktöre mesaj gönderdiği" yanıtını vermekle yetindi. Binbaşı Baruch, tüm cephelerde İsrail'i savunmaya hazır olduklarını ifade etti.

İsrailli Binbaşı Hizbullah'ın İsrail'e karşı ikinci cephe açmasından endişeli

SINIR BÖLGESİNİ TAHLİYE EDİYORLAR

Lübnan sınırına iki kilometre mesafedeki yerleşim yerlerinin tamamen tahliye edildiğini belirten Baruch, Kiryat Shmona'da yaşayanların çoğunun ise gönüllü olarak bölgeyi terk ettiğini aktardı. İsrailli komutan kendi imkanlarıyla buradan ayrılma şansı bulamayanların da ordu tarafından peyderpey tahliye edileceğini söyledi.

İsrailli Binbaşı Hizbullah'ın İsrail'e karşı ikinci cephe açmasından endişeli
Kaynak: AA

Lübnan, İsrail, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrailli Binbaşı: Hizbullah'ın İsrail'e karşı ikinci bir cephe açmasından endişeliyiz - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrailli Binbaşı: Hizbullah'ın İsrail'e karşı ikinci bir cephe açmasından endişeliyiz - Son Dakika
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