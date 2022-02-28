İşte Rusya ve Ukrayna heyetlerinin birkaç saat sonra buluşacakları salon! Belarus paylaştı - Son Dakika
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İşte Rusya ve Ukrayna heyetlerinin birkaç saat sonra buluşacakları salon! Belarus paylaştı

28.02.2022 09:26

Belarus Dışişleri Bakanlığı, müzakerelerin gerçekleştirileceği salonun bir fotoğrafını yayınladı.

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta önceki gün önemli gelişmeler yaşandı. Rus devlet sarayı Kremlin'den yapılan açıklamada Rus yetkililerin müzakere görüşmeleri için Belarus'a gittiği açıklandı. Ancak Ukrayna tarafı, görüşme teklifini Rusya'nın verdiği sürenin bitiminin ardından kabul etti.

MÜZAKERE KARMAŞASI SON BULDU

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'nin açıklamalarının ardından müzakere karmaşası da son bulmuş oldu. İki ülke, "ön koşulsuz" olarak görüşme yapmak için anlaşmaya vardı. Dünyanın gözünün çevrildiği görüşme bugün başlayacak.

GÖRÜŞME ODASININ FOTOĞRAFI PAYLAŞILDI

Merakla beklenen görüşmenin gerçekleşeceği odanın fotoğrafı da Belarus Dışişleri Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Belarus Dışişleri Bakanlığı Ukrayna- Rusya arasındaki yapılacak müzakerelerin gerçekleşeceği odanın görüntüsünün üzerine, "Belarus'ta Rusya- Ukrayna müzakerelerine ev sahipliği yapmak için her şey hazır. Heyetlerin gelmesini bekliyoruz" yazdı.

HEYETTEKİ İSİMLER BELARUS'A ULAŞTI

Ukrayna adına Rusya ile müzakereleri yürütecek isimler de Belarus'a ulaştı. Heyette iktidardaki Halkın Hizmetkarı grubunun Başkanı David Arakhamia, Ukrayna Savunma Bakanı Aleksiy Reznikov, Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkan Danışmanı Podolyak, Ukrayna Delegasyonu Üçlü Temas Grubu Birinci Başkan Yardımcısı Andriy Kostin, Milletvekili Rüstem Ömerov ve Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Toçitskiy bulunuyor.

ZELENSKİ'NİN OFİSİ UKRAYNA'NIN TALEPLERİNİ AÇIKLADI

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'nin ofisinden görüşme öncesi yapılan açıklamada Ukrayna'nın müzakerelerde talep edeceği 2 madde hakkında bilgi verildi. Buna göreKiev'in, Rusya ile gerçekleştirilecek müzakerelerde ateşkes sağlanmasını ve Rusya askerlerinin Ukrayna topraklarından geri çekilmesini talep edeceği kaydedildi.

DÜN NELER YAŞANDI?

Kremlin tarafından sabah saatlerinde yapılan açıklamada Rus heyetinin, Ukraynalı yetkililerle görüşmek için Belarus'a gittiği ve saat 15.00'a kadar Ukraynalı yetkililerin bekleneceği belirtilmişti. Ancak Ukrayna tarafı, saat 15.00'a kadar Belarus'a gitmedi. Kremlin cephesi de sürenin dolduğunu belirterek, Putin'in Danışmanı Medinskiy başkanlığındaki heyete "Geri dönün" talimatı verdi.

RUS BASINI "UKRAYNA KABUL ETTİ" DİYE YAZDI

Fakat Rus basınında geçen son dakika haberinde, "Ukrayna görüşmeyi kabul etti, heyet Belarus'a gidiyor" ifadelerine yer verildi. Bu iddia da Ukrayna tarafından yalanladı. Ukraynalı yetkililer, güvenlik endişeleri gerekçesiyle görüşmeye gitmeyeceklerini duyurdu.

ZELENKSİ, LUKAŞENKO'YA TELEFON AÇTI

Bu gelişmelerin ardından Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Zelenski'nin görüşmede güvenlik endişelerini dile getirdiği, Lukaşenko'nun ise "Tüm önlemler alındı" dediği belirtildi. Bu görüşmenin ardından müzakerelerle ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.

İKİ ÜLKE MÜZAKERE İÇİN EL SIKIŞTI

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna ve Rusya heyetlerinin ön koşul olmaksızın görüşeceklerini açıkladı. Ukrayna Başkanlık Ofisi ise Rusya ile müzakerelerin Belarus-Ukrayna sınırında gerçekleşeceğini duyurdu.

"BU UKRAYNA İÇİN BİR ZAFERDİR"

Tartışmalara Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba da açıklık getirdi. Rusya'nın peş peşe yaşadığı mağlubiyetlerin ardından elinin zayıfladığını belirten Kuleba, "Rus ordusu peş peşe mağlubiyet yaşadıktan sonra bize ön şartsız görüşme yapabileceklerini bildirdiler. Bu şimdiden Ukrayna için bir zaferdir. Biz Rusya'nın ne diyeceğini dinlemek için görüşeceğiz. İşgalin sona erdirilerek Rus askerlerinin ülkemizden nasıl çıkarılacağını konuşacağız. Rusya'nın caydırıcı silahları alarma geçiriyor olması bizi durduramaz. Bizi nükleer bombalarla vursanız bile yenemezsiniz." diye konuştu

İşte o fotoğraf:

Rusya ve Ukrayna'nın görüşeceği odanın fotoğrafı sızdı! Masadaki düzen gözden kaçmadı
Ukrayna, Putin'in nükleer güç kullanma tehdidini yanıtladı: Dünya için felaket olur ama bu bile bizi durduramaz! Rusya'dan müzakereler öncesi dikkat çeken açıklama: Ukrayna hava sahasının tamamı kontrolümüz altında 400'den fazla suikastçi Zelenski'yi öldürmek için Kiev'de! Times gazetesi: Wagner grubu, Putin'den yeşil ışık bekliyor! Müzakere olacak mı? sorusuna Zelenski 'den cevap: İki ülke ön koşulsuz olarak buluşacak Rusya ve Ukrayna arasında müzakereler başladı! Dünya nefesini tuttu, Belarus'tan gelecek barış haberini bekliyor Zelenski, Rus askerlere çağrıda bulundu: Komutanlarınıza inanmayın, sadece canınızı kurtarın
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Rusya ve Ukrayna arasında müzakereler başladı! Dünya nefesini tuttu, Belarus'tan gelecek barış haberini bekliyor Rusya ve Ukrayna arasında müzakereler başladı! Dünya nefesini tuttu, Belarus'tan gelecek barış haberini bekliyor Belarus'ta, Rusya-Ukrayna müzakere görüşmeleri başladı Belarus'ta, Rusya-Ukrayna müzakere görüşmeleri başladı Müzakereleri yürütecek Ukrayna Heyeti, Belarus sınırına ulaştı Müzakereleri yürütecek Ukrayna Heyeti, Belarus sınırına ulaştı

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Son Dakika Dünya İşte Rusya ve Ukrayna heyetlerinin birkaç saat sonra buluşacakları salon! Belarus paylaştı - Son Dakika


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