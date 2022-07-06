İsveç Dışişleri Bakanı Linde, PKK propagandası yapan Sol Parti'ye sert tepki gösterdi - Son Dakika
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İsveç Dışişleri Bakanı Linde, PKK propagandası yapan Sol Parti'ye sert tepki gösterdi

06.07.2022 09:37

NATO üyeliği yolunda Türkiye'nin isteklerini yerine getirmek için mutabakat imzalayan İsveç'te, PKK yandaşı vekiller ortalığı karıştırıyor. Bir etkinlikte PKK paçavrası açan vekillere ise en sert tepki Dışişleri Bakanı Ann Linde'den geldi. Bir zamanlar makamında PKK'lıları ağırlayan Linde, "Bu kesinlikle kabul edilemez, PKK, 1984 yılında terörist örgüt ilan edilen ve birçok masumun canına kıyarak vicdanları yaralayan bir örgüttür. Sol parti PKK eylemini derhal bırakmalıdır." ifadelerini kullandı

NATO'ya üye olmak için başvuruda bulunan İsveç ve Finlandiya, Türkiye'nin restiyle karşılaşmıştı. Teröre destek veren bu ülkelerin NATO'da yeri olmayacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, somut adımlar atılması gerektiğini söylemişti.

MUTABAKAT İMZALANDI

Bu gelişmelerin ardından geçtiğimiz hafta Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında üçlü muhtıra imzalanmıştı. Buna göre ülkeler teröre desteklerini kesecek, bazı teröristleri Türkiye'ye teslim edecek ve uygulanan ambargoları kaldıracak. Ancak özellikle İsveç meclisindeki PKK yandaşı bazı milletvekilleri bu durumdan rahatsızlık duydu.

BAKAN, PAÇAVRA AÇANLARA TEPKİ GÖSTERDİ

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ise 'Almedalen Politika Forumu'nda terör örgüt PKK'yı simgeleyen paçavralarını açıp propagandasını yapan Sol Partiye tepki gösterdi. Bir zamanlar makamında PKK'lıları ağırlayan Linde'nin mutabakattan sonra söylemlerinin bu denli değişmesi ise dikkat çekti.

"PKK MASUMLARIN CANINA KIYAN BİR ÖRGÜTTÜR"

Linde, Twitter hesabından Adalet ve İçişleri Bakanı Morgan Johansson'u da etkileyerek, "Bu kesinlikle kabul edilemez, PKK, 1984 yılında Olof Palme hükümeti tarafından terörist örgüt ilan edilen ve birçok masumun canına kıyarak vicdanları yaralayan bir örgüttür. Sol parti PKK eylemini derhal bırakmalıdır." ifadelerini kullandı. Aynı ifadeleri Twitter hesabından Adalet ve İçişleri Bakanı Morgan Johansson da kullanarak Sol Parti'yi uyardı.

İsveç Dışişleri Bakanı Linde, terör örgütü PKK propagandası yapan Sol Parti'ye sert tepki gösterdi

PROPAGADA YAPMIŞLARDI

İsveç'in Gotland Adası'nda 'Almedalen Politika Forumunda Sol Parti milletvekilleri Daniel Riazat, Momodou Malcolm Jallow ve Lorena Delgado Varas, terör örgütü PKK'yı simgeleyen paçavralarını açarak, PKK'nın terör örgütü olmadığını yönünde propaganda yapmıştı.

Öte yandan, YPG/PKK destekçisi Sol Parti Milletvekili Daniel Riazat, haziranda terör örgütü FETÖ destekçilerinden Enes Kanter'e İsveç Meclisi'ni gezdirerek ve İsveç'in NATO üyeliğine başvurmaması için kulis yapmıştı.

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Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, İsveç, PKK, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsveç Dışişleri Bakanı Linde, PKK propagandası yapan Sol Parti'ye sert tepki gösterdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsveç Dışişleri Bakanı Linde, PKK propagandası yapan Sol Parti'ye sert tepki gösterdi - Son Dakika
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