İtalya'da sirkten kaçan aslan paniğe neden oldu

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, başkent Roma'nın batısındaki sahil kasabası Ladispoli'de kurulan bir sirk bünyesinde bulunan aslan, dün öğleden sonra 15.00 sularında sirkten kaçtı. Aslanın kaçtığı haberlerinin hızla yayılması üzerine Ladispoli Belediye Başkanı Alessandro Grando, saat 16.30 civarında aslanın sirkten kaçtığı haberini resmen doğruladı ve vatandaşlardan evde kalmalarını istedi. Başkanın açıklamasıyla kentte hayvanı yakalamak için uzman veteriner ekipler ve kolluk kuvvetleri tarafından hemen çalışma başlatıldı.

YAKALANARAK SİRKE TESLİM EDİLDİ

Yakalama çalışmaları sürerken aslanın, saat 18.30-19.00 civarında özellikle kent merkezinde evlerin arasında dolaşması belde de büyük korku ve endişeye yol açtı. Haberlerde, bölgede havadan tarama yapan bir polis helikopterinin saat 21.00 civarında kent merkezine yakın ekili bir tarlada aslanın yerini tespit ettiği ardından da hayvana sakinleştirici mermilerle müdahale edildiği bildirildi. Aslan, sakinleştiricinin etkisiyle uykuya dalmasının ardından emniyet altına alınarak sirk personeline teslim edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILACAK

Civitavecchia Cumhuriyet Savcılığı, aslanın sirkten kaçışıyla ilgili ihmal olup olmadığına dair soruşturma başlatacak. Aslanın sirkten kaçması, hayvanlı sirklerin varlığına dair tartışmayı da alevlendirdi.

"SİRKLERİ YASAKLAMAYI 2017'DE DENEDİK"

Ladispoli Belediyesi'nin neden halen hayvanlı sirklere izin verdiği sorusu kamuoyunda tartışma konusu olurken, Belediye Başkanı Grando, "Bana neden; Ladispoli'ye halen hayvanlı sirklerin gelmesine izin verdiğim soruluyor. Cevap şu ki; Ben hiçbir şeye izin vermedim. Sirkleri yasaklamayı 2017'de denedik ama TAR'a yaptığımız itirazı kaybettik." ifadelerini kullandı.

Sirkten kaçan aslanın, Ladispoli caddelerinde evlerin ve otomobillerin arasından geçtiği görüntüler, sosyal medyada kısa sürede en çok paylaşılan görüntülerden oldu.