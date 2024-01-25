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İtalya'da Yardım Kampanyalarında Şeffaflık İçin Yeni Kurallar - Son Dakika
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BBC

İtalya'da Yardım Kampanyalarında Şeffaflık İçin Yeni Kurallar

İtalya'da Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen kararnameyle, yardım kampanyalarında elde edilen gelirin ne kadarının nereye bağışlanacağı açıklanacak. Şeffaflık kuralı ihlallerine 50 bin euro'ya kadar para cezası verilebilecek ve usulsüzlük durumunda faaliyet durdurma yaptırımı uygulanacak. Bu yasal düzenleme, sosyal medya ünlüsü Chiara Ferragni'nin dolandırıcılık suçlamasıyla başlatılan soruşturmanın ardından yapıldı.

İtalya\'da Yardım Kampanyalarında Şeffaflık İçin Yeni Kurallar
25.01.2024 - 23:29,
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İtalya'da sosyal medya ünlüleri de dahil ‘hayır amaçlı’ kampanya yürütenlere şeffaflık öngören yeni kurallar getirildi.

Bakanlar Kurulu’nda bugün kabul edilen kararnameyle yardım kampanyalarında elde edilen gelirin ne kadarının nereye bağışlanacağını net şekilde açıklamak zorunlu olacak.

İtalya basınındaki haberlere göre şeffaflık kuralı ihlallerine 50 bin euro’ya kadar para cezası verilebilecek.

Usulsüzlüğün tekrarlanması halinde ise bir yıla kadar faaliyet durdurma yaptırımı uygulanacak.

Sosyal medya ünlülerini de kapsayan yasal düzenleme, ülkenin en meşhur ‘influencer'larından Chiara Ferragni hakkında dolandırıcılık suçlamasıyla başlatılan soruşturmanın ardından geldi.

Noel keki skandalı

Instagram’da 30 milyona yakın takipçisi olan Ferragni’nin bir Noel keki üreticisiyle iş birliği içinde yürüttüğü "bağış kampanyası" tüketiciyi yanıltıcı bulunmuştu.

Ferragni ile Balocco markasının 2022’de yürüttüğü kampanyada, pandoro tipi Noel kekinin satışından elde edilen gelirin Torino’daki bir hastaneye bağışlanacağı izlenimi veriliyordu.

Chiara Ferragni tasarımı kutuyla satılan kekler, sıradan alternatiflerinin 2,5 katı fiyatla satışa sunulmuştu.

Ancak yapılan incelemeler, firmanın kampanya başlamadan aylar önce hastaneye 50 bin euro bağışta bulunduğunu, Ferragni imzalı kek satışından elde edilen gelirlerden bağış için ayrıca pay ayrılmadığını ortaya çıkardı.

Ferragni’nin ise kampanyadan 1 milyon euro gelir elde ettiği hesaplanıyor.

‘Pandoro skandalı’ olarak anılan vaka üzerine Rekabet ve Piyasa Otoritesi kampanyanın yanıltıcı olduğu gerekçesiyle geçen ay Ferragni’ye 1 milyon, Balocco’ya da 420 bin euro ceza kesti.

Milano Savcılığı da Ferragni ve Balocco hakkında dolandırıcılık soruşturması başlattı.

Noel keki vakası, şöhretini ve servetini imajına borçlu olan sosyal medya fenomenlerinin bu imajın darbe alması halinde yaşayabilecekleri kaybı göstermesi bakımından da ilgi çekici bulunarak uluslararası basında geniş yer buldu.

Ferragni bir özür videosu yayımlayarak yaşananları bir "iletişim hatası" diye niteledi ve bu hatayı telafi etmek için söz konusu hastaneye 1 milyon euro bağış yaptığını açıkladı.

Ancak sosyal medya yıldızının yaptığı başka kampanyalarda da benzer şekilde yanıltıcı bilgi verildiği iddiaları ortaya atıldı. Moda blog’cusu olarak başladığı kariyerinde multimilyoner bir girişimciye dönüşen Ferragni’nin iş birliği yaptığı sponsorlardan bazıları kontratlarını feshetme kararı aldı.

Başbakan Meloni de eleştirdi

Müzisyen eşi Fedez ile ülkenin en popüler çiftleri arasında yer alan Ferragni, Başbakan Giorgia Meloni de dahil geniş bir kesimden tepki çekti.

Meloni, partisinin geçen ayki bir etkinliğinde sahneden Ferragni’yi hedef alarak "kıyafet ve çanta göstererek tonla para kazanan, insanları hayırsever olduklarına inandıracak pahalı keklerin tanıtımını yapan influencer’ları" eleştirdi.

Ferragni-Fedez çiftinin, Meloni hükümetinin politikalarına eleştirileri nedeniyle özellikle sert biçimde hedef alındığını savunanlar da bulunuyor.

Muhalefetteki Demokratik Parti’nin lideri Elly Schlein, “Ferragni hata yaptıysa bedelini öder ama bu tartışma bana sürreal geliyor. Başbakan’ın doğrudan hedef alması, bu sağcıların her gün yeni bir düşman icat etme ihtiyacının kanıtı gibi. Ülkeye yaptıkları kötülüklerden dikkatleri başka yere çekmek için hep bir düşman buluyorlar” dedi.

Hükümetin hazırladığı yeni yasal düzenlemeye basında bu tartışmalar nedeniyle ‘Ferragni yasası’ da deniliyor.

Chiara Ferragni de yeni yasal düzenlemeyle ilgili bugün bir açıklama yaparak "Hükümetin yasal bir boşluğu hızla doldurmak istemesinden memnunum” dedi. Ferragni, yaşadığı tecrübe sonrası “ticari girişimlerle bir arada yürütülen hayırseverlik faaliyetlerini net kurallarla düzenlemenin ne kadar önemli olduğunu anladığını" söyledi.

Kaynak: BBC
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