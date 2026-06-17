İtalya\'dan Leonardo-Baykar ortak girişimine onay

İtalyan savunma ve havacılık şirketi Leonardo ile Türkiye'den Baykar arasında geçen yıl varılan ortak girişim anlaşmasına İtalya hükümetinden onay geldi.

Roma yönetimi, işbirliğinin ve ortak üretilecek insansız hava aracı (İHA) satışlarının AB ve NATO çizgisinde olan ülkelerle sınırlı olması şartını koştu.

Ulusal gazete Il Messaggero, 16 Haziran'da yapılan bakanlar kurulu toplantısında hükümet, Leonardo ve Baykar arasında İHA üretimi için ortak girişim kurulmasını şartlı olarak onaylandığını aktardı.

Başlıca hedefi "yeni nesil insansız hava sistemleri" üretmek olan ortak girişimde, Leonardo ile Baykar %50'şer paya sahip olacak.

İtalyan başbakanlık sözcüsü haberi BBC Türkçe'ye teyit etti.

İtalya hükümeti "Golden Power" (altın güç) olarak anılan bir düzenleme sayesinde, stratejik çıkarların korunması amacıyla satış ve birleşme gibi anlaşmalara müdahale hakkına sahip.

En büyük sermayedarı Maliye Bakanlığı olan Leonardo şirketi, devlet kontrolünde.

Bu yetkiye referansla hükümet, ortak girişim anlaşmasını "şartlar ve gereklilikler" dahilinde onayladı.

Il Messaggero gazetesi, anlaşmanın onaylanması için Savunma Bakanı Guido Crosetto'nun özellikle "bastırdığını" yazdı.

Gazete, "Böylece İtalya, Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'si ile ortak İHA üretimine başlıyor" dedi.

İHA teknolojisi gizli kalacak

Gazeteye bilgi veren kaynaklar, hükümetin Altın Güç özel yetkisini kullanarak "uluslararası geliştirme faaliyetlerinin yalnızca AB ve NATO politikalarına uyumlu ülkelere yönlendirilmesi" şartını koyduğunu söyledi.

Gazete ayrıca "İtalyan istihbaratı, yeni ortak girişim için gerekli olan gizli bilgilerin ve teknolojinin gizliliğini sağlamak için ek şartlar getirdi" ifadelerini kullandı.

İtalya'nın en büyük savunma ve havacılık şirketi olan Leonardo ile Baykar, LBA Systems adlı ortak girişim için mutabakat zaptını Mart 2025'te imzalamıştı.

Leonardo'nun o sıradaki CEO'su ve Genel Müdürü Roberto Cingolani, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ile Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar Roma'da düzenledikleri basın toplantısında projenin detaylarını duyurmuştu.

Ortak girişimin İtalya merkezli olması, üretimin ise her iki ülkede yapılması planlanıyor.

Yarı yarıya ortaklık olarak duyurulan anlaşmayla Avrupa'nın insansız hava aracı pazarında elini güçlendirilmesi, Baykar'ın da Avrupa pazarına erişimi amaçlanıyor.

Anlaşma duyurulduğunda Leonardo'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

"Önümüzdeki 10 yıl içinde, insansız savaş uçakları, silahlı gözetleme dronları ve derin darbe dronlarını kapsayan Avrupa pazarının 100 milyar ABD doları değerine ulaşması bekleniyor.

"Bu ortak girişim faaliyetleri aracılığıyla Leonardo ve Baykar, hem Avrupa hem de uluslararası pazarda ortak fırsatlar aramayı hedefliyor."