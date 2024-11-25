Joe Biden, Beyaz Saray\'daki veda yemeğinde gözyaşlarını tutamadı

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Beyaz Saray'daki son veda yemeğinde, Jill Biden eşini "kocam ve kahramanım" diye övünce Joe Biden gözyaşlarına hakim olamadı. Ancak Kamala Harris törende görünmedi.

Güney Bahçesi'nde Demokrat destekçilere ve bağışçılara teşekkür etmek için düzenlenen yemekte, First Lady eşinin on yıllara dayanan hizmetini överken, görevinden ayrılmakta olan ABD Başkanı duygu dolu anlar yaşadı.

Cuma akşamı Jill Biden, eşinin 40 yıllık hizmetini ve özellikle son dört yıllık başkanlık dönemini övdü: "40 yılı aşkın süredir yaptıklarını izlemek olağanüstüydü... Joe, son dört yılda yaptıkların nefes kesiciydi," dedi. Bu sırada Biden yanağından akan gözyaşını sildi.

Cebinden mendil çıkaran Biden'ın ardından eşi kadehini kaldırarak "Kocam ve kahramanım Joe Biden'a" diye kadeh kaldırdı ve çift kürsüde öpüştü.

Biden konuşmasına geçmeden önce Jill, misafirlere şaka yaparak "Koltuğunuz varsa lütfen oturun, havuza atlamayın!" dedi ve "Joe ve ben bu akşam çok basit bir nedenden dolayı bu yemeği veriyoruz: teşekkür etmek için" diye devam etti.

Biden, 20 Ocak 2025'te görevi Cumhuriyetçi Başkan seçilen Donald Trump'a devretmeden önce Demokrat çevrelere teşekkür etmek için bu veda yemeğini düzenledi.

Öte yandan, 2024 başkanlık seçimlerini büyük farkla kaybeden Başkan Yardımcısı Kamala Harris törende görülmedi. Harris, yoğun kampanya döneminin ardından eşi Doug Emhoff ile birlikte Hawaii'de tatil yapıyor. Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Harris'in tatilini savunarak "Başkan Yardımcısının ailesiyle vakit geçirmek için izin kullanmasında yanlış bir şey yok. Dört yıl boyunca çok çalıştı ve birkaç günlük dinlenmeyi hak etti" açıklamasında bulundu.