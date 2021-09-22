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Joe Biden'ın BM Genel Kurulu'ndaki konuşması esnasında İsrail heyetine ayrılan koltukların boş olması dikkat çekti - Son Dakika

Joe Biden'ın BM Genel Kurulu'ndaki konuşması esnasında İsrail heyetine ayrılan koltukların boş olması dikkat çekti

22.09.2021 09:42

ABD Başkanı Joe Biden, Birleşmiş Milletler Kurulu'nda değerlendirmelerde bulundu. Uluslararası topluma mesajlar veren ve yeni bir Soğuk Savaş veya dünya peşinde olmadıklarını dile getiren Biden'ın İsrail ve Filistinliler hakkında konuştuğu sırada İsrail heyetine ayrılan koltukların boş kalması ise dikkat çekti.

ABD Başkanı Joe Biden, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurul toplantılarında yaptığı konuşmada, uluslararası topluma iş birliği mesajı vererek, "Katı bloklara bölünmüş yeni bir Soğuk Savaş veya dünya peşinde değiliz, bir kez daha söylüyorum bunun peşinde değiliz" dedi.

"ASKERİ GÜÇ BİZİM İÇİN SON ÇARE OLMALI"

20 Ocak 2021'de ABD Başkanlığı koltuğuna oturan Biden, bu sıfat ile bugün ilk kez BM Genel Kurulu'na hitap etti. Biden, konuşmasında ABD'nin artık sonu gelmeyen savaşlara bir son vermeye başladığını ve silahın hiçbir zaman çözüm olmayacağını vurgulayarak, "ABD'nin askeri gücü bizim son çare aracımız olmalı, dünyada gördüğümüz her soruna bir cevap olarak kullanılmamalı" dedi.

"YENİ BİR SOĞUK SAVAŞ PEŞİNDE DEĞİLİZ"

ABD'nin kendi değerleri ve stratejisini savunmaya devam edeceğinin altını çizerek, "Müttefiklerimizi ve dostlarımızı savunmaya devam edeceğiz. Güçlü ülkelerin daha zayıf ülkeleri ezme ve zorla topraklarını ele geçirme çabalarına karşı çıkacağız." ifadesini kullandı. Biden, "Katı bloklara bölünmüş yeni bir Soğuk Savaş veya dünya peşinde değiliz, bir kez daha söylüyorum bunun peşinde değiliz." diye konuştu.

BIDEN'DAN İSRAİL VE FİLİSTİN İÇİN "İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM" VURGUSU

Nükleer silahlardan arınma konusuna da öncelik vereceklerini kaydeden Biden, "ABD, İran'ın nükleer silah sahibi olmasını önlemek için verdiği sözü tutacaktır. İran'ın nükleer anlaşma şartlarına dönmesini sağlamak için konuda P5 1 (Çin, Fransa, Rusya, İngiltere, ABD, Almanya) ülkeleri ile diplomatik çabalarımızı sürdürüyoruz. İran nükleer anlaşma şartlarına dönerse, biz de aynısını yapmaya hazırız." mesajını verdi.

Orta Doğu'da anlaşmazlıkların çözümü için şiddetin ilk çözüm olmaması adına çabalarını sürdürdüklerini belirten Biden, "Bağımsız bir Yahudi devletine desteğimiz açıktır. Ancak, İsrail'in demokratik bir Yahudi devleti olarak geleceğinin oluşturulması ve demokratik bir Filistin devleti için en iyi yol, iki devletli çözümdür. Şu anda bu çözüm için alacağımız uzun bir yol var ancak hiçbir zaman pes etmemeliyiz." görüşünü paylaştı.

Joe Biden'ın BM Genel Kurulu'ndaki konuşması sırasında İsrail heyetine ayrılan koltukların boş kalması dikkat çekti

SANDALYELER BOŞ KALDI

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, New York'taki BM Genel Kurulu'nun 76. Oturumu sırasında İsrail ve Filistinliler hakkında konuşurken İsrail heyetine ayrılan koltuklar boş kaldı. Çarpıcı fotoğrafı AP haber ajansından Eduardo Munoz çekti.

Joe Biden'ın BM Genel Kurulu'ndaki konuşması esnasında İsrail heyetine ayrılan koltukların boş olması dikkat çekti

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Son Dakika Dünya Joe Biden'ın BM Genel Kurulu'ndaki konuşması esnasında İsrail heyetine ayrılan koltukların boş olması dikkat çekti - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Joe Biden'ın BM Genel Kurulu'ndaki konuşması esnasında İsrail heyetine ayrılan koltukların boş olması dikkat çekti - Son Dakika
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