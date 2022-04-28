Johnny Depp ve Amber Heard davası'nda şimdiye kadar hangi iddialar ortaya atıldı? - Son Dakika

Ünlü aktör Johnny Depp ile Amber Heard arasındaki 50 milyon dolarlık iftira davası, milyonlarca insanın günbegün takip ettiği bir medya olayına dönüşmüş durumda.

Öyle ki şu ana kadar dinlenilen tanıklıklar üzerinden kamuoyu araştırmaları bile yapılıyor.

Depp, eski eşi Heard'ü, yazdığı bir makalede kullandığı ifadeler nedeniyle dava etti. Ünlü aktör bu makale yüzünden oyunculuk kariyerinin tehlikeye girdiğini söylüyor.

36 yaşındaki Heard, bu yazıda kendisini "ev içi şiddet kurbanlarını temsil eden bir toplumsal figür" olarak tanımlıyordu.

Depp, 2018 tarihli makalede ismi geçmese de bu yazı sonrası itibar kaybına uğradığını iddia etti ve eski eşinden 50 milyon dolar istedi.

Heard ise asıl mağdurun kendi olduğu iddiasıyla karşı dava açarak 100 milyon dolar tazminat talep etti.

Pazartesi ve Perşembe günleri arasında sabah 10 ile akşam 5 arasında görülen davada 10. duruşma bugün (27 Nisan) yapılıyor.

6 hafta sürmesi beklenen davada şu ana dek Depp'in ve diğer bazı tanıkların ifadeleri dinlendi, Heard ise henüz konuşmadı.

Heard'ün avukatları tarafından sorgulanan 57 yaşındaki aktör, fiziksel taciz uygulayan bir eş olarak tanımlanıyor.

Avukatlar sık sık Depp'e uyuşturucu ve alkol kullanımı ile ilgili sorular soruyor.

2009 yılında tanışan, 2015 yılında evlenen ve bir yıldan uzun bir süre sonra da ayrılan çiftin birçok ünlü arkadaşının ismi de davada sıkça dile getiriliyor.

Depp iddialara ne diyor?

Karayip Korsanları'nın yıldızı, iftira davasını açma gerekçesi için, "Amacım gerçeği ortaya çıkarmak. Beni tanıyanların sahtekar olabileceğimi düşünmesi beni derinden yaraladı" diyor.

Şu ana kadar görülen duruşmalarda Depp'in alkol ve uyuşturucu kullanımı defalarca gündeme geldi.

Depp, Heard ile birlikteyken veya farklı isimlerle uyuşturucu kullandığını itiraf ediyor.

Heard'ün avukatları yıldız aktörü, madde kullanımı nedeniyle tacizkar olmakla ve birçok olayı da hatırlamamakla suçluyor.

Depp ise madde kullanımını itiraf ediyor ancak fiziksel şiddet noktasına hiçbir zaman gelmediğini savunuyor.

Bir örnekte Heard'ün avukatı, Boston - Los Angeles arasındaki bir uçak yolculuğunu gündeme getirdi.

Depp'in bu yolculukta iki şişe şampanya içtiği ve sızmadan önce de Heard'e fiziksel şiddet uyguladığı iddia edildi.

Aktör ise o yolculukta sarhoş olmadığını, iki opioid içip kendisini uçak tuvaletine kilitlediğini ve orada uyuduğunu savundu.

Johnny Depp ilişkileri boyunca birçok kez daha fazla kavga etmemek ve kendi sözleri ile Heard'ün fiziksel şiddetinden kaçmak için tuvalete saklandığını iddia ediyor.

Mahkemede dinlenen ses kayıtlarından birinde, Heard'ün "Sana yumruk atmadım, sana sadece vurdum, vuruyordum" dediği duyuluyor.

Heard'ün gizli telefon çekimiyle elde edilen bir videoda ise Depp, evlerinin mutfağındaki eşyalara vuruyor.

Erken bir saatte yaşanan bu olayda, aktör kendisine büyük bir bardak şarap dolduruyor.

Sonrasında eşinin kendisini kameraya aldığını görerek sinirleniyor ve telefonu elinden almaya çalışıyor.

Dışkı olayı ve "Yakalım" mesajı

Bugüne kadar yapılan duruşmalarda birçok iddia ve suçlama dile getirildi.

Depp'in arkadaşı Paul Bettany ile mesajlaşırken Heard'ü boğmaktan ve yakmaktan bahsettiği bir telefon mesajlaşması çok dikkat çekti.

Johnny Depp bu mesajlaşma için pişman olduğunu ancak yazdıklarını kast etmediğini savundu.

Ünlü oyuncu bu konuşmadaki cümlelerin Monty Python isimli ünlü bir diziden direkt olarak alındığını iddia etti.

Dışkı olayı ise Depp'in Heard'e yönelik suçlaması.

İddiaya göre, Depp, bazı eşyalarını almak için Heard evde yokken eve dönmek istedi ancak koruması tarafından yatağın kendi yattığı tarafta dışkı olduğu yönünde uyarıldı.

Amber Heard, iddiayı yalanladı ve dışkının köpeklere ait olduğunu savundu.

Hangi ünlülerin isimleri geçiyor?

Duruşmalarda sıkça başka ünlülerin de isimleri geçiyor.

Bunlar arasında Depp'in farklı zamanlarda birlikte uyuşturucu aldıklarını söylediği İngiliz aktör Paul Bettany ve şarkıcı Marilyn Manson da var.

Depp bir ortamda Manson'a "daha fazla konuşmasın diye" hap verdiğini itiraf ediyor.

Ünlü oyuncu James Franco ve girişimci Elon Musk'ın isimleri de davada geçiyor.

Depp, evlilikleri devam ederken Franco ile Heard'ün ilişki kurduğunu öne sürüyor.

Franco'nun ve oyuncu ile ilişki yaşayan Elon Musk'ın, Heard lehine tanık sandalyesine çıkabileceği ifade ediliyor.

58 yaşındaki aktör de birçok ünlü ismin desteğini almış durumda.

Bunlar arasında eski sevgilisi Vinona Ryder ve eski eşi Vanessa Paradis de yer alıyor. Aktör Javier Bardem ve Penelope Cruz de Depp'i "çok nazik" biri olarak tanımlıyor.

Kamuoyu yoklaması ne diyor?

Rasmussen isimli kamuoyu yoklama şirketinin telefon ve internet üzerinden yaptığı ankete göre, Amerikalıların yüzde 40'ı dinlenilen tanıklıklar üzerinden Depp'e inandığını söyledi.

Yüzde 10 ise Heard'ün yanında yer aldı.

Ankete katılanların yüzde 51'i ise henüz karar veremediklerini söyledi.

Dava nasıl canlı izleniyor?

Amerikan yargı sisteminde davaların canlı yayınlanması bir ilk değil.

Geçmişte de OJ Simpson gibi yüksek profilli davalar canlı yayınlandı.

Federal mahkemelerde duruşma salonlarına kamera giremiyor. Ancak eyalet mahkemelerinde daha esnek bir tutum hakim.

Depp - Heard davasının görüldüğü Virginia eyaletinin Fairfax şehrinde, dava hakimi iki kameranın salona girmesine izin verdi.

Üç yayın kuruluşu da davayı anlık olarak YouTube üzerinden canlı yayınlıyor.

Dava, makalenin yayınlandığı Washington Post gazetesinin iki bürosunun bu eyalette yer alması nedeniyle Virginia'da görülüyor.