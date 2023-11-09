Kadın kıyafetli fotoğrafları ifşa olan belediye başkanı intihar etti

Alabama Belediye Başkanı F.L. Bubba Copeland, trans olduğu ortaya çıktıktan sonra intihar etti. Başkan hayatına son vermeden önce bir arkadaşına trans olduğu ortaya çıktıktan sonra birçok saldırı ve hakarete maruz kaldığını, bu nedenle zor günler geçirdiğini söylemiş.
Copeland, evinde çekilmiş elbiseli fotoğraflarının yayınlaması sonrası bu şekilde giyinmekten hoşlandığını açıklamıştı. Bu sözler sonrası başkanın trans olduğu hakkındaki iddialar ayyuka çıktı.
Başkanın bazı sitelerde çekilmiş cinsel ilişki videolarının olduğunun da iddia edilmesinin ardından, polis ifadesini almak için Copeland'a ulaşmaya çalıştı fakat bulamadı.
Polis, cep telefonu ile takip ettiği başkanı arabasında kafasına sıkılmış bir şekilde ölü buldu. Yapılan incelemede başkanın hakkındaki iddialar ve maruz kaldığı hakaret ve zorbalığa karşı daha fazla dayanamadığı için intihar ettiği belirlendi. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.
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