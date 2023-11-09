Kadın kıyafetli fotoğrafları ifşa olan belediye başkanı intihar etti

Alabama Belediye Başkanı F.L. Bubba Copeland, trans olduğu ortaya çıktıktan sonra intihar etti. Başkan hayatına son vermeden önce bir arkadaşına trans olduğu ortaya çıktıktan sonra birçok saldırı ve hakarete maruz kaldığını, bu nedenle zor günler geçirdiğini söylemiş.

KADIN KIYAFETLİ FOTOĞRAFLARI YAYINLANDI

Copeland, evinde çekilmiş elbiseli fotoğraflarının yayınlaması sonrası bu şekilde giyinmekten hoşlandığını açıklamıştı. Bu sözler sonrası başkanın trans olduğu hakkındaki iddialar ayyuka çıktı.

İLİŞKİ VİDEOLARININ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Başkanın bazı sitelerde çekilmiş cinsel ilişki videolarının olduğunun da iddia edilmesinin ardından, polis ifadesini almak için Copeland'a ulaşmaya çalıştı fakat bulamadı.

ARABASINDA KAFASINA SIKMIŞ

Polis, cep telefonu ile takip ettiği başkanı arabasında kafasına sıkılmış bir şekilde ölü buldu. Yapılan incelemede başkanın hakkındaki iddialar ve maruz kaldığı hakaret ve zorbalığa karşı daha fazla dayanamadığı için intihar ettiği belirlendi. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.