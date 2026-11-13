Kallas, Rusya-Ukrayna anlaşması için Avrupalıların müzakere masasında olmasını istedi - Son Dakika
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Kallas, Rusya-Ukrayna anlaşması için Avrupalıların müzakere masasında olmasını istedi

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Kallas, Rusya-Ukrayna anlaşması için Avrupalıların müzakere masasında olmasını istedi
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Kallas, Rusya-Ukrayna anlaşması için Avrupalıların müzakere masasında olmasını istedi
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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Rusya-Ukrayna anlaşmasının hayata geçirilmesi için Avrupalıların müzakere masasında yer alması gerektiğini söyledi. Kallas, önce ateşkesin sağlanması gerektiğini belirtti.

(ANKARA) - Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Rusya-Ukrayna görüşmelerine ilişkin, "Jared Kushner'in benim 1,5 yıl önce dile getirdiğim bir gerçeği nihayet kabul ettiğini gördük. Rusya ile Ukrayna arasında yapılacak herhangi bir anlaşmanın hayata geçirilmesi sürecinde Avrupalılara da ihtiyaç var. İşte bu yüzden Avrupalıların müzakere masasında yer alması gerekiyor" dedi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Dublin'deki AB liderlerinin gayriresmi zirve toplantısı öncesinde gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. İlk gündem maddelerinin yapay zeka olduğunu dile getiren Kallas, yapay zekanın karanlık yüzünün halihazırda Ukrayna'daki savaşta görüldüğünü söyledi. Yapay zeka ile donatılmış insansız hava araçlarının hedefi tespit edip öldürmek üzere eğitildiğine dile getiren Kallas, bu durumun sivillerin öldürülmesini yasaklayan uluslararası hukukla bağdaşmadığını ve yapay zeka konusunu mutlaka ele alacaklarını bildirdi.

Rusya-Ukrayna savaşını ele alacaklarını kaydeden Kallas, "Jared Kushner'in nihayet bir 1,5 yıl önce benim söylediğim şeyi kabul etti. Rusya ile Ukrayna arasındaki herhangi bir anlaşmanın hayata geçirilmesi için Avrupalılara da ihtiyaç var. İşte bu yüzden Avrupalılar müzakere masasında yer almalıdır. Ancak umuyorum ki sadece masada oturmakla kalmayıp, müzakerelerin sonucunu da gerçekten etkileyebiliriz. Burada en kritik nokta, üzerinde anlaştığımız sürece sadık kalmamızdır. Önce ateşkes, ardından barış anlaşması ve sonrasında diğer konulara ilişkin görüşmeler gelmeli" şeklinde konuştu.

Kallas, Rusya'nın taleplerini üst düzeyde ortaya koyuyorsa, kendilerinin de taleplerini üst düzeyde korumaları ve müzakerelere o noktadan başlamaları gerektiğine işaret etti. Kallas, bu yaklaşımı Avrupalı dışişleri bakanlarıyla birlikte hazırladıklarını söyledi. "Elbette süreç daha da ileri taşınabilir" diyen Kallas, en önemli hususun öncelikli bir ateşkesin sağlanması olduğunu söyledi.

"ÖNCELİKLE ATEŞKES SAĞLANMALI"

Rusya'nın talep ettiği yeni güvenlik mimarisiyle ilgili kırmızı çizgilerin neler olduğu yönündeki soruya Kallas, "Öncelikle ateşkes sağlanmalı. Rusya'nın güvenlik mimarisiyle ilgili taleplerinden bahsetmeye başlarsak, aslında Rusya'nın bize kurduğu tuzaklara düşmüş oluruz. Yani ateşkesin sağlanmamış olduğu gerçeğinden dikkatimizi başka yöne çekip, onların iddialarını dinlemeye başlarız. Elimizdeki duruma odaklanalım, bir saldırgan ve bir mağdur var. Saldırganın güvenlik endişeleri yok ve kimse onlara saldırmadı. Onlar başkalarına saldırdı" yanıtını verdi.

"RUSLARIN BENİ İSTEMEDİĞİNİ BİLİYORUM"

Kallas, müzakereleri kendisinin yürütmesini istemeyen üye devletlere ne söylemek istediği sorusu üzerine, üye devletlerin dışişleri ve güvenlik politikası alanında Avrupa'yı temsil eden kişinin kendisi olduğu konusunda mutabık kaldığını anımsattı. Kallas, "Rusların beni istemediğini biliyorum, ama Rusya'yı kimin temsil edeceği konusunda bizim söz hakkımız var mı? Hayır, yok. Gerçekten de güçlü bir ekibe ihtiyacımız var; ben de Dışişleri Bakanlarıyla birlikte bu işi yapmaya hazırım. Her ay bir araya geliyoruz. Bu tür toplantı formatları zaten mevcut ve açıkçası, liderlerin omuzlarında çok fazla yük olduğu için Dışişleri Bakanlarını ve bu formatı daha çok kullanmalıyız. Müzakere sürecinde önce en yüksek talepleri ortaya koyarsınız. Ardından şu konularda uzlaşırsınız: Yedek pozisyonumuz nedir? Nerede taviz verebiliriz? Elbette, üye devletlerin söylediklerine bağlıyım. Kendimi temsil etmiyorum. Tıpkı son iki yıldır yaptığım gibi, 27 üye devleti temsil ediyorum" diye konuştu.

Rusya'nın 2021'deki taleplerine geri dönmek istediğini açıkladığı anımsatılan Kallas, Rusya'nın azami taleplerini ortaya koyduğunu, bu yüzden Avrupalı Dışişleri Bakanlarıyla birlikte Avrupa'nın azami taleplerini hazırladığını bildirdi. Kallas, "Zira onlar işe azami taleplerle başlıyorsa, gerçek bir müzakere olabilmesi için bizim de işe azami taleplerle başlamamız gerekir. Eğer taraflardan biri işe azami taleplerle başlar, diğeri ise hiçbir şey talep etmezse, bu müzakerenin nasıl sonuçlanacağını tahmin edebilirsiniz" cevabını verdi.

Kaynak: ANKA
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